Новий фаворит Маска. Що казали про Україну на дебатах кандидати в президенти від республіканців

Потенційні кандидати в президенти США від Республіканської партії провели перші дебати та посперечалися щодо України. Найбільшим противником військової допомоги був Вівек Рамасвамі – новий фаворит американського бізнесмена Ілона Маска.

Експрезидент Дональд Трамп передвиборчі дебати проігнорував.

"Основний висновок – Україні треба більш системно комунікувати саме з республіканськими кандидатами та виборцями", – каже LIGA.net голова ГО "Інститут американістики" Владислав Фарапонов.

Як пройшли перші республіканські дебати, що говорили про Україну кандидати в президенти США – розбиралась LIGA.net.

ТРАМПІСТСЬКЕ ТРІО

Єдиним категорично проти підтримки України висловився Вівек Рамасвамі, біотех-підприємець індійського походження. Він не має політичного досвіду та неочікувано з’явився у переліку кандидатів. Але, за зведеними даними опитувань на Five Thirty Eight, вже має підтримку 10,3% республіканських виборців та слова схвалення від Маска.

Допомога Україні – це катастрофічно, США треба захищати себе – зокрема, кордон із Мексикою, вважає Рамасвамі. На його думку, Україна не є пріоритетом для США, а допомога штовхає Росію до рук Китаю.

Після дебатів Рамасвамі заявив українському журналісту Яришу, що війна припиниться прямо зараз, якщо Вашингтон припинить підтримку.

After the GOP Debate, I asked Vivek Ramaswamy why he was against supporting Ukraine. Here's his answer. pic.twitter.com/SRmXLIhwsm