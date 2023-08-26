Новий фаворит Маска. Що казали про Україну на дебатах кандидати в президенти від республіканців

Потенційні кандидати в президенти США від Республіканської партії провели перші дебати та посперечалися щодо України. Найбільшим противником військової допомоги був Вівек Рамасвамі – новий фаворит американського бізнесмена Ілона Маска.

Експрезидент Дональд Трамп передвиборчі дебати проігнорував.

"Основний висновок – Україні треба більш системно комунікувати саме з республіканськими кандидатами та виборцями", – каже LIGA.net голова ГО "Інститут американістики" Владислав Фарапонов.

Як пройшли перші республіканські дебати, що говорили про Україну кандидати в президенти США – розбиралась LIGA.net.

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ТРАМПІСТСЬКЕ ТРІО

Єдиним категорично проти підтримки України висловився Вівек Рамасвамі, біотех-підприємець індійського походження. Він не має політичного досвіду та неочікувано з’явився у переліку кандидатів. Але, за зведеними даними опитувань на Five Thirty Eight, вже має підтримку 10,3% республіканських виборців та слова схвалення від Маска.

Допомога Україні – це катастрофічно, США треба захищати себе – зокрема, кордон із Мексикою, вважає Рамасвамі. На його думку, Україна не є пріоритетом для США, а допомога штовхає Росію до рук Китаю.

Після дебатів Рамасвамі заявив українському журналісту Яришу, що війна припиниться прямо зараз, якщо Вашингтон припинить підтримку.

After the GOP Debate, I asked Vivek Ramaswamy why he was against supporting Ukraine. Here's his answer. pic.twitter.com/SRmXLIhwsm — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 24, 2023

Радикальна риторика Рамасвамі дуже схожа на заяви Трампа, каже LIGA.net Фарапонов. Якби поруч стояли Трамп, Рамасвамі та Десантіс, то давали б практично однакові відповіді на деякі запитання.

"Це величезна проблема для Республіканської партії вже зараз, – каже аналітик. – Я думаю, Рамасвамі розраховує на серйозну співпрацю з Трампом. Він відкрито сказав, що Трамп був найкращим президентом ХХІ століття".

Неоднозначно щодо України висловився губернатор Флориди Рон Десантіс, який тріумфально переміг на виборах у штаті восени 2022-го та має підтримку 14,8% республіканських виборців.

Десантіс прямо не виступив проти України, але використав риторику Трампа часів його президентства – що європейці повинні активізуватися та робити більший внесок. А США треба звертати увагу на власні кордони з Мексикою, аж до відправлення туди додаткових військ.

Десантіс намагається відкусити аудиторію Трампа, каже LIGA.net директор програми "Північна Америка" в Український призмі Олександр Краєв: "Опитування показують, що від Трампа відколеться половина електорату у разі вироку. Це майже 30% всіх республіканців. Десантіс спробує перетягнути аудиторію, що клювала на трампівські наративи".

Трамп є лідером серед кандидатів з 51,6%. Він відмовився від участі в дебатах та замість них пішов на шоу Такера Карлсона – американського пропагандиста, якого нещодавно звільнили з FoxNews.

Причини відмови від дебатів насправді дві, вважає Краєв: заклопотаність через судові справи та страх програти їх, не справитись з темпом.

ДОСВІДЧЕНІ ЯСТРУБИ

Ніккі Гейлі сперечалася з Рамасвамі щодо України. Вона є досвідченою дипломаткою, була представницею США в ООН та сказала опоненту, що той не тямить у зовнішній політиці й не розуміє ролі США у світі.

Україна є передовою лінією оборони США, перемога Росії означатиме перемогу Китаю, підкреслила Гейлі. Вона також назвала вбивцею російського диктатора Володимира Путіна та зауважила, що на допомогу Україні виділяється всього 3,5% американського оборонного бюджету.

"Він (Рамсвамі. – Ред.) хоче віддати Україну Росії. Він хоче дозволити Китаю проковтнути Тайвань та припинити фінансування Ізраїлю, – обурилися Гейлі. – З друзями так не вчиняють".

Ніккі Гейлі й раніше виступала за підтримку України, а зараз ще закріплюється у своїх поглядах, каже Краєв: "Вона є модерновим консерватором, але абсолютно проукраїнським. Вона дуже добре проявила себе у протистоянні з Рамасвамі".

Опонував Рамасвамі й колишній віцепрезидент Майк Пенс, який у червні відвідував Київ та може відіграти ключову роль в одній із карних справ Трампа. Він посилався на доктрину Рейгана і підкреслив, що США можуть робити одразу дві речі: захищати себе і демократію у світі.

"Ми досягаємо миру за допомогою сили", – заявив він.

Пенс підкреслив як моральний обов’язок США підтримати Україну, так і практичний – щоб "убивця" Путін не продовжував свій поступ по Європі та не довелося напряму воювати вже американським військам.

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В Пенса є досвід і класне розуміння зовнішньої політики, каже Краєв. Але на дебатах він все ж поставив на виваженість. "Це добре працює у форматі дебатів сам на сам, але не так ефективно у колективних, коли потрібна емоційність та енергійність", – вважає експерт.

За підтримку України виступив і ексгубернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті. Він нещодавно теж побував у Києві, тож посилався на побачені наслідки російських злочинів та заявив: "Якщо ми не виступимо проти авторитарних вбивць, то будемо наступними".

"Крісті говорив дуже персоналізовано. Мені здається, він дуже перейнявся потребами України – на нього сильно вплинула ця поїздка, – вважає Фарапонов. – Але, думаю, йому дещо не вистачало харизматичності, енергійності… Дебати – це ж ще і шоу".

Не мали заперечень проти допомоги Україні й Тім Скотт, Аса Гатчінсон і Даг Бергум. Але вони переважно і не торкались зовнішньої політики.

"Це класична ситуація для американської політики, – пояснює Краєв. – Ти можеш починати говорити про зовнішню політику, коли вже набив базову підтримку. Тому вони переважно говорили про внутрішню".

ХТО ПЕРЕМІГ У ДЕБАТАХ ТА ЩО РОБИТИМЕ УКРАЇНА

У дебатах обговорювали не тільки Україну – були дискусії довкола абортів, міграції, президентства Трампа та інших питань. За даними Five Thirty Eight, найпереконливішими глядачі обрали Рамасвамі, Десантіса, Гейлі та трохи з нижчим результатом – Пенса.

До результатів перших дебатів у США треба ставитись обережно, каже Фарапонов. Це завжди емоції, опитування проводяться одразу телефоном, та і дебати на праймеріз дивляться не так багато людей, як дебати перед виборами між їх фіналістами.

"Основний висновок цих дебатів – Україні треба більш системно займатися комунікацією саме з республіканськими кандидатами та республіканськими виборцями", – каже Фарапонов.

Поки розподіл симпатій республіканських виборців виглядає так:

Обставини можуть змусити об’єднатися Гейлі та Пенса, які мають схожі позиції, не виключає Фарапонов. Але це буде непросто, попереджає Краєв: "Вони обидва апелюють до консерваторів, але все ж до різних течій. Їх непросто об’єднати, хоча не можна відкидати такого шансу".

Американські вибори точно вплинуть на підтримку України, впевнений президент Володимир Зеленський. Позитивно або негативно.

Наразі Україна намагається не робити ставку ні на республіканців, ні на демократів – підтримувати добрі стосунки та приймати у Києві представників обох партій. Співрозмовники LIGA.net в керівництві Офіса президента підкреслювали, що ключове завдання Банкової – зберегти підтримку саме в американському суспільстві загалом.

Це абсолютно грамотна ставка, як зберегти підтримку України, підсумовує Фарапонов: "У США політики тісно спілкуються з виборцями. Думка громадськості впливає на рішення президента. Жоден політик не буде просувати рішення, які не підтримують ті, хто його обрав".

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