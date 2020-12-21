Новый штамм коронавируса, как умирают врачи, агрессивный "креатив". Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня понедельник, 21 декабря. Температура от –4 до +1, курс доллара 28.02

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Дело не в шляпе на елке. В Украине победил вульгарный и агрессивный "креатив"

Опять елка! Шляпу поменяли на звезду. Сторонники прогресса в отчаянии – 19 век победил прогресс. Ужас! Это не ужас, считает куратор Владимир Кадыгроб. Ужас, это то, что в Киев уже ездят студенты-дизайнеры из Европы смотреть, как не надо делать. Ужас – это вся новогодняя Софиевская площадь, а также большая часть построенного в Киеве за 30 лет, мафы, наружная реклама и многое многое другое. Может быть новогодняя елка это хороший повод задуматься о роли дизайна в нашей жизни? Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Новый штамм коронавируса в Британии: ЕС проведет срочное заседание антикризисного совета

На выходных все медиа планеты опубликовали новости о новом штамме коронавируса. Если коротко: да, он значительно быстрее распространяется, чем оригинал. Но он такой же по уровню летальности. Не страшнее. Кроме того, ученые пока не переживают по поводу лечения – имеющиеся уже вакцины должны помочь. Но интересно наблюдать, как мы учимся бороться. В следующем году история с коронакризисом закончится вместе с массовой вакцинацией. А в будущем человечество сможет делать вакцины еще быстрее – и подобные вирусы станут сезонной проблемой, как грипп. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Что произойдёт с курсом доллара за последние 10 дней уходящего года. Детальный прогноз

Минувшая неделя началась неплохо для гривни. Сначала курс опустился до одного из самых низких значений с сентября, однако после этого доллар быстро вернулся к отметке "28+". Несмотря на это, в предрождественские дни у гривни снова есть шансы укрепиться. Хоть и ненадолго, добавляют опрошенные LIGA.net банкиры. Каким будет курс доллара накануне рождественско-новогодних праздников? Подробно о ситуации на валютном рынке – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net. Больше по ссылке.

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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Как умирают врачи. Пять рассказов о медиках, погибших от коронавируса

Больше по ссылке. Приближаются праздники. И все идет своим чередом. И смерть, как Снежная Королева, витает в зимнем воздухе, кружит над домиками, заглядывая в окна. Врачи – главные герои 2020-го, это абсолютный консенсус нашей редакции. Особое место в нашем списке занимают сотни погибших украинских медиков. Это не просто журналистский текст. Это пять повестей. Когда читаешь такие истории, что-то происходит с душой. Сама себе она задает десятки вопросов и сама же на них отвечает. Этот текст способен сделать человека добрее и взрослее. И это лучшее, что я могу сказать о тексте.

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