Команда Владимира Зеленского обещала "посадки". Главной "жертвой" назначен Петр Порошенко

Больше года назад в Киеве появились первые билборды Владимира Зеленского с надписью "весна придет – сажать будем". За это время новой власти удалось "посадить" только автора слогана, сценариста Квартала 95 Александра Кабанова, в кресло народного депутата от Слуги народа. Приговоров по бывшим топ-чиновникам и бизнесменам практически нет. LIGA.net решила разобраться, как у Зеленского готовятся выполнять предвыборное обещание.

ЗА ЧТО ХОТЯТ "ЗАКРЫТЬ" ПОРОШЕНКО

5 марта, в день увольнения Рябошапки, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил журналистам, что "последней каплей" в судьбе экс-генпрокурора стало неподписание подозрения Порошенко. "Все готово к подписанию подозрения, но никто ничего не делает", - сказал тогда нардеп.

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Речь о проекте подозрения, которое 4 марта опубликовала Украинская правда. Рябошапка подтвердил LIGA.net, что именно этот документ Государственное бюро расследований направило ему на подпись. Согласно тексту, Порошенко подозревают в злоупотреблении служебным положением и захвате государственной власти. Подозрение касается двух эпизодов – назначения двух членов Высшего совета правосудия и замглавы Службы внешней разведки.

Первый эпизод. По закону, президент может назначить двух членов ВСП по своей квоте по рекомендации комиссии, которая проводит для этого открытый конкурс. Однако после объявления конкурса и его приостановки Окружным админсудом Киева Порошенко изменил условия конкурса – если комиссия не определяется, то президент сам может их назначить. Что он и сделал.

Второй эпизод. Летом 2018 года Порошенко назначил первым замглавы внешней разведки скандально известного Сергея Семочко. По версии ГБР, глава разведки не готовил на Семочко представление, чего требует процедура. Порошенко якобы сам дал указание подготовить проект указа.

Нардеп от СН Александр Качура считает подозрение обоснованным. "Есть решение суда (по ВСП, - ред.), которое запрещало это делать, но президент все равно назначает в последние дни своей каденции", - сообщил он в комментарии LIGA.net.

LIGA.net обратилась за комментарием к Порошенко и его адвокатам, однако на момент выхода материала ответил лишь защитник пятого президента Илья Новиков, который заявил, что "комментировать пока нечего".

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ЧТО НЕ ТАК С ПОДОЗРЕНИЕМ

Экс-генпрокурор Рябошапка объяснил LIGA.net, что не подписывал подозрение ГБР по Порошенко из-за его "юридической ничтожности" и "бездоказательности".

Более того, Рябошапка заявил, что передал дело по 364-й статье (злоупотребление властью) в НАБУ, поскольку именно Антикоррупционное бюро должно расследовать такие дела против президента. То есть подозрение ГБР потеряло актуальность, поскольку составлялось неуполномоченным органом.

Экс-генпрокурор Рябошапка успел перед увольнением передать дело Порошенко в НАБУ. Поэтому проект подозрения ГБР потерял актуальность

"Это означает, что все это время ГБР занималось не своим делом, тратило государственные деньги и делало экспертизы, которые могут быть поставлены под сомнение, поскольку назначались неуполномоченным лицом", - объяснил LIGA.net партнер юридической компании Equity Ярослав Зейкан.

В пресс-службе НАБУ сообщили LIGA.net, что не владеют информацией о том, определена ли подслседственность в этом деле за ними, и если да, то пришли ли материалы физически в бюро.

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ЧТО ГОВОРЯТ У ЗЕЛЕНСКОГО

Нардеп Качура считает, что следствие подготовило "нормальную доказательную базу" против Порошенко. Он уверен, что дело не развалится в суде. "С процессуальной точки зрения сейчас нужно зацепиться за какое-то производство, принять меру пресечения и дальше расследовать другие дела. А потом по совокупности уже осуждать", - считает Качура.

Собеседник LIGA.net в руководстве фракции СН развивает мысль Качуры. "У ГБР есть наработки и по Укрэксимбанку. Есть еще Ленинская кузня. Поэтому может быть формально одно подозрение, чтобы начать и закрыть (Порошенко – ред.), а сверху накинется еще два-три дела", - объясняет он.

Собеседники говорят, что Офис президента ставит задачу найти нового генпрокурора, у которого "не дрогнет рука" подписать подозрение Порошенко. В этой роли фракция видит нардепа от СН Сергея Ионушаса.

У президента рассматривают и другие кандидатуры, имеющие опыт работы в адвокатуре и правоохранительных органах, сообщил LIGA.net нардеп Качура, отказавшись называть их фамилии. "Вообще хорошо, если адвокат станет генпрокурором. Это будет хорошая практика", - считает он.

У ГБР есть наработки и по Укрэксимбанку. Есть еще Ленинская кузня. Поэтому может быть формально одно подозрение, чтобы начать и закрыть Порошенко, а сверху накинется еще два-три дела

Собеседник LIGA.net в Офисе президента сообщил, что на должность генпрокурора рассматривалась и врио директора ГБР Ирина Венедиктова. "Международники уже начинают говорить о том, что на конкурсе на директора ГБР у Венедиктовой будет конфликт интересов, поскольку она была нардепом от СН. И поскольку генпрокурор назначается без всех этих моделей, у нас и возникла мысль перекинуть ее в ГПУ. Однако, по состоянию на сегодня она не планирует возглавлять ГПУ", - рассказывает собеседник.

При этом он ставит под сомнение менеджерские качества Ионушаса. "Он решительный юрист. Но генпрокурор должен быть менеджером высокого звена. Ионушас выглядит как начальник департамента, а не как генпрокурор", - считает собеседник в руководстве ОП. По его словам, на данный момент президент еще не определился с кандидатом.

По информации LIGA.net, изначально Ионушаса рассматривала как замену для специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, срок полномочий которого заканчивается осенью 2020 года.

ЧТО ГОВОРЯТ У ПОРОШЕНКО

Партия Европейская солидарность считает подозрение ГБР "политически мотивированным делом". "Люди явно ожидали чего-то другого, а не захвата государственной власти законно избранным президентом. Было слишком много обвинений, чтобы сейчас видеть такие абсурдные подозрения. Это указывает на то, что эти дела клепаются под заказ", - сообщила нардеп от ЕС Виктория Сюмар в комментарии LIGA.net.

Согласен с ней и адвокат Зейкан. "Президент не должен даже оговариваться на эту тему. В ЕСПЧ это может быть воспринято как давление на судебную систему. Это абсолютная безграмотность наших чиновников. Они не могут говорить, когда именно будут посадки. Это работа на публику", - считает юрист.

Люди обеспокоены распространением инфекции и экономическим кризисом. Никому не будет интересно наблюдать за этим сериалом. Он перестал отыгрывать роль мобилизующего фактора даже для электората Зеленского

По мнению Сюмар, в истории с "посадкой" Порошенко власть думает категорией рейтингов. "Они снимали сериалы, они понимают, что такое шоу… Это делается для того, чтобы Порошенко попал в суд и это все превратилось в многосерийное шоу", - добавляет Сюмар.

Она считает, что команда Зеленского не получит ожидаемого электорального эффекта. "Украина оказалась перед настолько серьезными вызовами. Сейчас, когда люди будут обеспокоены распространением инфекции и экономическим кризисом, никому не будет интересно наблюдать за этим сериалом. Он перестал отыгрывать роль мобилизующего фактора даже для электората Зеленского", - отметила Сюмар.

По ее словам, команда Порошенко осознает, что для нового генпрокурора подозрение пятому президенту будет одной из главных задач. Но партия готова к подобному сценарию, а лидер ЕС не собирается уезжать из страны.

НО КАЧЕСТВО НЕ ГЛАВНОЕ

4 марта Зеленский подарил правоохранительным органам календарь, напомнив, что "на дворе уже весна". Однако в суд передают не календарь, а материалы дела с доказательствами. ГБР расследует десяток дел против Порошенко, но подготовило подозрение только по двум из них. И, судя по комментариям юристов, этот документ тоже можно кому-то подарить.

Журналист LIGA.net обратил внимание одного из руководителей партии Зеленского на качество подозрения. В ответ на это собеседник согласился, что оно не безупречное. "Но, с другой стороны, представляете, как будет выглядеть, если придет новый генпрокурор и не будет подписывать. Старые подозрения он не подписывает, а новых пока нет. И он тоже будет выглядеть лохом", - сказал депутат.

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