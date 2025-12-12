Горячая фаза войны России против Украины может продолжаться еще много месяцев или лет. А может перейти в стадию "заморозки" условно хоть завтра – причем очень резко и непредсказуемо. Однако украинцы давно и хорошо знают, что это не окончание войны, а лишь ее трансформация в другую форму. Потому что мир позволил преступнику в Кремле второй раз нацелиться на создание новой империи, которая (в его больном воображении) невозможна без Украины.

Поэтому численность ВСУ даже после войны должна составлять 800 000 военных – на этом пункте мирного плана настаивает президент Владимир Зеленский. Но даже вдвое меньшая армия – в 400 000 военных – станет чрезвычайно тяжелым финансовым бременем в "мирное время". Почему окончание войны – это огромная угроза для украинского ОПК, и как построить сильную армию будущего?