Опрос из Донецка. Можно ли ему верить? Социологи говорят - нельзя

Сайт Зеркало недели заказал социологическое исследование в оккупированных Россией районах Донбасса. Исследование провела, как рассказывают журналисты, харьковская компания New Image Merketing Group (NIMG). У компании нет собственного сайта - только страница в Фейсбуке, где они называют себя "лидером рынка маркетинговых и политических исследований в восточной Украине". Они также пишут, что на выборах президента во втором туре проводили соцопрос по заказу британской газеты The Independent.

Опрос на оккупированных территориях Донбасса проводился силами NIMG с 7 по 31 октября. Всего было опрошено 1606 человек: 800 — в захваченных районах Луганской области, 806 — в захваченных районах Донецкой области. "Для расчета выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории", - говорится в исследовании. Интервью проводилось face-to-face. Погрешность результатов "не превышает 3,2%".

LIGA.net выделила 10 ключевых выводов из опроса, а в конце - попросили известных социологов оценить исследование: может ли оно объективно отражать мнение жителей оккупированных территорий.

1. ХОТЯТ В РОССИЮ. Более половины жителей оккупированных территорий (51% "войти в состав РФ" + 13% "войти в состав РФ с особым статусом") хотят присоединиться к России. Только 5% хотят "быть частью Украины как прежде". 13% хотят особый статус в составе Украины. Более 60% хотят объединения Украины с РФ.

2. ТЕПЛО ОТНОСЯТСЯ К РОССИИ. Более 70% выбрали вариант "тепло / очень тепло" в вопросе об отношении к России.

3. УКРАИНА - БЕЗРАЗЛИЧНА. У 30% отношение к Украине "холодное" или "очень холодное". 40% относятся к Украине никак - "нейтрально".

4. ЖИВУТ БЕДНО. 36% хватает только на еду. 5% нет денег и на это. 43% есть деньги только на еду и одежду - не более.

5. НЕ ВЕРЯТ НИКОМУ В УКРАИНЕ. Антирейтинг у всех, включая Бойко и Медведчука (более 50% относятся к ним плохо).

6. ПРОТИВ НАТО, США И ЕС. Более 80% плохо относятся к НАТО и США. Более 60% против интеграции в Европейский Союз.

7. ВОЙНА - ГРАЖДАНСКАЯ. 76% считают войну России против Украины "внутренним конфликтом".

8. АННЕКСИЯ КРЫМА - ЗАКОННАЯ. Более 80% считают, что действия России в Крыму были "законной защитой русскоязычных".

9. ВО ВСЕМ ВИНОВАТ МАЙДАН. Более 90% считают, что война началась из-за революции в Киеве и влияния США.

10. АВТОРИТЕТЫ - ПУТИН И СОЛОВЬЕВ. Первая пятерка людей, которым верят в оккупации - Путин (11%), пропагандисты Соловьев (9%) и Скабеева (6,7%), умерший Захарченко (4%) и террорист Пушилин (3%).

МОЖНО ЛИ ЭТОМУ ВЕРИТЬ

Ирина Бекешкина, директор фонда Демократические инициативы

Корректно провести социальное исследование на оккупированных территориях - невозможно. Жители этих территорий боятся, что за высказанное мнение в отношении них могут применяться репрессии. Часть людей с другим мнением просто отказались участвовать в опросе.

Владимир Паниотто, генеральный директор КМИС

Нормальное исследование на оккупированных территориях провести вряд ли возможно, потому что трудно контролировать качество этих исследований. КМИС все реже и реже там проводит исследования. В последнее время мы почти свернули свою работу там, поскольку обеспечение качества этих исследований обходится дорого.

Мы старались проводить там исследования по гуманитарным вопросам, по которым люди отвечали достаточно искренне. Например, чего вам не хватает. Но по такой тематике, как провела компания New Image Merketing Group - это сложные темы.

Я считаю, что там нужно проводить соцопросы, поскольку правительство принимает решения по поводу оккупированных территорий и должно понимать ситуацию, какая она есть на самом деле, а не действовать вслепую.

Но что касается этого исследования, то трудно сказать, насколько оно корректно, поскольку в нем не описана методология, не сказано, каков уровень отклика. Может быть, там 10% отвечают. Не сказано, каким образом это все делалось, чтобы обеспечить качество исследования.

Результаты исследования выглядят убедительно, но у немецкой компании Центр восточноевропейских и международных исследований (ЦВМИ) были совершенно другие данные - nам проводили исследование по телефону.

В этой ситуации метод опроса face-to-face - самый плохой методой. Как показали наши исследования, в ситуации, когда политический режим является авторитарным, люди боятся высказывать свое мнение. Особенно в случае проведения опроса дома. Мы проводили исследование и задавали респондентам вопрос: считаете ли вы анонимным опрос, когда его проводят дома и о нем не узнают органы власти. Чаще всего отвечали, что не считают такой опрос анонимным. Тем более, когда люди находятся в ситуации, что за мнение об Украине могут преследовать. Это очень существенно может повлиять на результаты.

Кстати, полученные сейчас данные очень отличаются от тех, которые были получены в феврале-марте ЦВМИ. Он, конечно, проводил исследование не сам, а заказывал местной компании. Но тогда опрос проводили по телефону.

Опубликованные данные в Зеркале недели утверждают, что около 60% жителей оккупированных территорий хотят объединения с Россией, а у ЦВМИ – 54% жителей выступают за воссоединение с Украиной. За Россию выступили 45% опрошенных. Возможно, данные изменились за это время. Но, мне кажется, если проводить исследование по телефону, то это дает больше гарантий анонимности и люди не боятся высказывать свое мнение.

Читайте также: Москва проиграла. Преступления Кремля на Донбассе и в Крыму оценит суд ООН