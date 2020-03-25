Остановка финансовой пирамиды и возрождение космического туризма. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня среда, 25 марта. Температура от -2 до +7, курс доллара 27.77

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Коронавирус остановил B2B Jewelry: очень наглую финансовую пирамиду

Три недели назад LIGA.net опубликовала расследование о деятельности организации под брендом B2B Jewelry: они продавали украшение с кешбєком более 100% и принимали деньги под 400% годовых, гарантом выплат были... картонные сертификаты. Сегодня основатель Николай Гонта записал видеообращение, в котором сообщил “из-за коронавируса ставим проект на паузу”, мол. все свои деньги получите потом, как карантин закончится.

Понятно, что это конец, пирамиду нельзя поставить на hold: количество новых денег, должно превышать щедрые выплаты “первенцам”. Но это пост не злорадства, типа - а мы же говорили. Скорее это пост о хоть каком-то позитиве от эпидемии: вирус сделал то, что не могли (или не хотели) все правоохранительные органы и финансовые регуляторы - сбил пирамиду, пока в нее не втянулось пол Украины. По оценкам собеседников в Украине вкладчиками b2b jewelry стали от 200 000 - 400 000 человек.

P.S. Почитайте комментарии в профильных группах вкладчиков B2B: оптимизм и вера в чудеса - супер сила украинского народа. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Трамп хотел бы, чтобы американцы вернулись к работе к Пасхе

Что есть меньшее зло — возможные смерти из-за коронавирусной инфекции или шок, в котором пребывает экономика? Уверены, что второе? Возможно. До сих пор в большей части развитых стран тоже так считали. Кадры из итальянского Бергамо, в котором негде складывать трупы — достаточно отрезвляющий аргумент.

Чтобы избежать аналогичных эпидемий правительства объявили карантин и отправили население по домам. Украина — не исключение. Всего за неделю стало очевидно: тысячи компаний уже стали потенциальными банкротами, а миллионы (если не миллиарды) людей по всему миру оказались перед угрозой безработицы. Когда пандемия закончится, для них просто не найдется рабочих мест.

Перспективы туманны. Судя по новостям мировых агентств, ограничения в большинстве европейских стран грозят затянутся до лета. Что дальше, не знает никто.

Глобальный тренд на затягивание поясов может измениться. Дональд Трамп вчера вечером сделал сенсационное заявление: экономика США должна заработать к Пасхе, 12 апреля. Его мотив прост: экономический спад приведет к гибели большего числа людей, чем коронавирус.

Способствуют этому и другие факторы. С одной стороны, низкая цена на нефть, крайне выгодная американской промышленности. С другой, глобальная конкуренция с Китаем, где с середины марта, история с коронавирусом резко идет на поправку. С третьей, президентские выборы в самих Штатах. Трамп — фаворит, но кто знает, куда повернет история.

Можно не сомневаться: если не случится неожиданностей, США перейдут от слов к делу. И тогда Европе вновь придется думать о меньшем и большем зле. А вместе с ней и Украине. Кстати, а вы как думаете? Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Улететь от коронавируса. Как частные компании возрождают космический туризм

Двадцать лет назад американский предприниматель Деннис Тито стал первым космическим туристом. Всего за 20 миллионов долларов он провел 8 дней на борту МКС. Позже его подвиг повторили другие миллионеры. Но с 2009 года космический туризм - на паузе. Современные летательные аппараты не предусматривают мест для туристов. Ситуация может измениться уже в этом году. Компания Илона Маска работает над запуском пассажирского корабля. А компании Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона планируют запустить космический лоукост. Подняться на 100 км и почувствовать невесомость за 250 000 долларов - вполне доступное удовольствие для многих. Больше по ссылке.

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