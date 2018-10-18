Ответ Кириллу. Главные тезисы из интервью помощника Варфоломея

Пока в РПЦ ждут смерти Варфоломея, как сегодня заявил российский протоиерей, Константинополь "ждет и молится"

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Церковный раскол в Украине преодолен, позиция Вселенского патриарха Варфоломея тверда - Томос будет "в нужное время", а мудрость должна помочь Украинской православной церкви Московского патриархата и ее предстоятелю Онуфрию принять изменения. И пока у патриарха РПЦ Кирилла ждут смерти Варфоломея, как сегодня заявил российский протоиерей, Константинополь "ждет и молится" - что проблемы позже будут преодолены.

10 тезисов из интервью епископа Макариоса Христопольского, помощника вселенского патриарха Варфоломея для Укринформ.

Об анафеме Филарету и Макарию. "Отныне Филарет и Макарий являются каноническими иерархами церкви и имеют канонический архиерейский сан. То же касается и их епископов, духовенства и мирян, которые принимали от них священные обряды... Патриарх Варфоломей не принимает быстрых и поверхностных решений. Хотя это решение было принято на последнем синоде, патриархат в течение многих лет изучал эти вопросы".

О преодолении раскола УПЦ. "Некоторые говорят о легализации раскола, но на самом деле речь идет о решении проблемы раскола... Мы бы узаконили раскол, если бы сказали Филарету и Макарию: "Идите в Православную церковь, и мы признаем вас как патриархов и архиепископа". Но было не так. Вселенский патриархат поступил по канонам и церковному праву. Не по политическим мотивам, а со святой мудростью. В результате удалось объединить две раскольнические группы, восстановить их в каноничестве без их запросов о должностях и почестях. Это немало".

О единодушии Варфоломея и иерархов. "Прежде всего, есть инициатива патриарха Варфоломея, и это главное. Украинский народ должен испытывать большую благодарность к этому человеку. Я очень хорошо это знаю, поскольку лично пережил недавние события в непосредственной близости к патриарху. И я - свидетель его огромных родительских усилий по уврачеванию этой раны. Он смог это сделать. Я верю, что все иерархи Вселенского Трона единодушны в этом вопросе. Мы видим большую воодушевление".

О том, что решение по УПЦ не спонтанно. "Несколько лет назад была создана совместная комиссия из иерархов Вселенского патриархата и иерархов российской церкви для изучения церковного раскола в Украине. К сожалению, московская церковь необоснованно прервала работу комиссии. И с тех пор ответственна за отсутствие усилий к решению этой проблемы".

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Об автокефалии и сложностях. "Решение об автокефалии Украины принято. Это было самым сложным. Томос - второй шаг, и это не так трудно. Томос - это завершение данного решения, то есть - подтверждение. В нужное время и Томос будет предоставлен. Патриарх Варфоломей ведет дело и сделает все в свое время".

О роли светской власти в Томосе. "Каждая поместная церковь прошла свой путь к получению автокефалии от Константинопольской матери-церкви... Общим признаком является то, что всегда бывает обращение, с давлением или без него, со стороны политической власти: царя, или князя, правителя или премьер-министра".

О том, что Москва повторяется. "Мы ждем и пребываем в молитвах. Вселенский патриархат обладает огромным опытом применения канонов. Посмотрите, как он поступил, когда московская митрополия в 1448 году избрала митрополита без благословения Константинополя. По сути, Москва была отрезана от материнской церкви. Разрыв произошел в 1459 году... Это не сильно отличается от того, что сделал Филарет... Если бы тогда Константинополь начал отлучать, мы не добились бы каноничности и единства, торжественно достигнутого в 1589 году, когда святейшим патриархом Константинопольским Иеремией Московская митрополия была провозглашена патриархатом".

О санкциях и власти. "То же произошло и в случае с Автокефальной церковью Греции. Когда она отделилась от Вселенского патриархата, никаких санкций не было. То же было и в случае с Болгарской церковью. Тогда наш патриархат не спешил наказывать и, как я думаю, поступил мудро. Священные каноны - это не средства или инструменты власти и силы, а инструменты жертвенности. Вселенский патриархат действует рассудительно".

О позиции Онуфрия и УПЦ МП. "Хочу верить, что и митрополит Онуфрий, и его иерархи с мудростью отнесутся к новым изменениям. Когда есть любовь и добрая воля, все проблемы решаются. И они решатся. Процесс будет продолжаться, и в конце концов, я думаю, все придут к миру и спокойствию".

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О шантаже РПЦ. "Я не хочу судить решение церквей или заявления их предстоятелей. Я не согласен с тем, что происходит, с тем, что некоторые осуществляют личные нападки даже на Вселенского патриарха. Мне не нравится эта тактика... Я не могу сказать, что оно мне по душе. Думаю, этим решением недовольны все. Но если они решили поступать так, я уважаю их решение. Возношу мои молитвы и надеюсь на то, что проблемы позже будут преодолены и восстановится евхаристическое общение в Иисусе Христе".