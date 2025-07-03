Отсчет времени для этого оружия начался в 2024 году, когда Украина впервые применила на войне против России новую отечественную разработку – ракету-дрон "Паляниця".

За прошедший год линейка мини-ракет уже пополнилась новыми разработками. Заметным трендом стало размытие границ между "настоящими" крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА-камикадзе). Следует особо подчеркнуть: ракеты-дроны производятся настолько скрыто, что даже представители украинского ОПК зачастую не представляют, какие именно предприятия к этому причастны.

Речь идет, собственно, уже не о дронах, а об их гибридах, которые в украинском военном лексиконе обозначили как "ракето-дроны" – в 2024-2025 годах они уже развивали скорость 650-750 км/ч и достигли способности нести боевую часть весом 50+ кг.

Из этого анализа вы узнаете: