UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тема дня | Переполох на Банковой. Команду Зеленского возмутил соцопрос о коррупции: что известно

Цей матеріал також доступний українською
Переполох на Банковой. Команду Зеленского возмутил соцопрос о коррупции: что известно - Фото
Коллаж - Александр Чепига/LIGA.net
12.09.2023, 16:50

У Зеленского считают манипулятивным опрос Деминициатив об ответственности президента за коррупцию. Как его проводили и кто финансировал

78% украинцев считают, что президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве, свидетельствуют результаты опроса фонда "Деминициативы". Команда Владимира Зеленского подвергла критике исследование, намекая на политический заказ.

Социологи удивлены такой реакцией и считают, что на Банковой должны сделать выводы, а не искать "зраду".

"Вместо вопросов к социологам представители власти должны взять эти результаты, подойти к президенту и сказать: "Владимир Александрович, у нас большая проблема и нужно принимать решения", – говорит LIGA.net Петр Бурковский, исполнительный директор Деминицитив.

Кто профинансировал исследование, почему оно так возмутило власть и какие выводы об украинском обществе можно сделать: обзор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 11 сентября фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива представил результаты социологического исследования о восприятии коррупции украинцами.

Согласно ему, 78% респондентов считают, что президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Інфографіка – фонд ''Демініціативи''

55% опрошенных ответили положительно на утверждение, что со стороны международных партнеров было бы уместно ввести подход, при котором военная помощь оказывалась бы только при эффективной борьбе с коррупцией.

Инфографика – ''Деминициативы''

Поскольку у фонда ''Деминициативы'' нет своих интервьюеров, непосредственным опросом занимались Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова. 3-17 июля КМИС опросил 2011 респондентов. А 9-15 августа Центр Разумкова – 2019 респондентов.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий уточнил LIGA.net, что у каждой из социологических групп были свои блоки вопросов. Это были фактически разные опросы с разными респондентами.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Опрос КМИС профинансировал Пражский центр гражданского общества, который в свою очередь получил средства от Еврокомиссии, сообщил LIGA.net Петр Бурковский, исполнительный директор Деминицитив. Опрос Центра Разумкова проводился при поддержке программы MATRA, финансируемой посольством Нидерландов в Украине.

Бурковский подчеркнул, что вопросы формулировал именно фонд "Деминициативы": "Ни один из субъектов [оказавших финансовую помощь] даже не знал ни времени проведения, ни формулировки вопросов, ни их тематики. За вопросы ответственность несем только мы".

Читайте также: КМИС: 86% украинцев верят в верховного главнокомандующего Зеленского. До вторжения таких было 32%

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Исследование Деминицитив вызвало бурную реакцию у команды Зеленского.

Глава президентской фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия назвал опрос манипулятивным, а спикер Руслан Стефанчук считает, что "кто-то играет на усталости украинцев и хочет вбить между ними клин".

С публичной критикой даже выступил вице-премьер Михаил Федоров (социолог по образованию). Ему непонятно, почему июльский опрос опубликован только сейчас.

"Похоже на целенаправленную атаку, – написал Федоров в Telegram. – Почему в вопросе об ответственности за коррупцию в ответе — только президент? Каким был бы результат при разных вариантах ответов?"

Первый заместитель главы Рады Александр Корниенко заявил: "Похоже, кто-то уверовал в свои же предсказания о "выборах весной" и начал заниматься привычным делом – "чернухой" и "минусованием" конкурентов.

"Это вкладывается в историю с выборами, – говорит собеседник LIGA.net в Офисе президента, намекая на "руку международных партнеров". – Партнеры хотят коалиционное правительство и сильного премьера".

Читайте также: Разбор | "Рейтинги чем дальше, тем хуже". Пойдет ли Банковая на выборы во время войны

Зеленский публично пока никак не реагировал на исследование, но, по словам собеседника LIGA.net в ОП, "президент расстроился".

Опрошенные LIGA.net социологи не видят в результатах ничего удивительного.

"Вопрос не звучал, что президент виновен и причастен к коррупции, – объясняет Грушецкий. – Ответственность – это об ожиданиях людей, кто должен с этим бороться. Если к президенту доверие на уровне 80%, а к антикоррупционным органам значительно меньше, то люди ожидают, что именно президент сделает необходимые шаги для борьбы с коррупцией".

"Мы до сих пор живем в условиях, когда у нас есть устойчивое пропрезидентское большинство и соответственно правительство. И в воображении людей остается мнение, что у нас есть царь/гетман и он несет ответственность", – говорит Грушецкий.

Украинцы очень часто предъявляют претензии не тем государственным органам, к которым эти претензии нужно предъявлять, разъясняет LIGA.net Сергей Шаповалов, политический аналитик Деминицитив: "Очень часто этим грешат и сами политики, воспитывая подобную политическую культуру, когда на местных выборах рассказывают о понижении цен на газ и так далее".

Это классическое украинское раздвоение, говорит нардеп от СН Никита Потураев: "С одной стороны, общество не хочет концентрации власти в руках президента. С другой – хочет, чтобы он за все отвечал".

"Мы хотим, чтобы у нас был гетман, который за все отвечает. При этом все предыдущие исследования (как до, так и после Януковича) показывали, что люди не хотят чрезмерной концентрации власти в руках президента. Это архетип из Запорожской Сечи", – считает он.

Бурковский из Деминициатив отвечает Федорову по поводу сроков публикации исследования: "Результаты были доступны еще 5 августа в моей статье на NV. Там есть эти данные, в том числе по вопросу ответственности президента".

Также он объясняет логику второго вопроса – о привязке военной помощи Запада к борьбе с коррупцией в Украине. "Здесь респондента ставят перед выбором", – говорит Бурковский.

Предположение социологов выглядело следующим образом: "Да, военная помощь критически важна для выживания страны. Но есть коррупция. Если в условиях войны власть действительно эффективно борется с коррупцией, то поддержка тезиса [о привязке помощи] будет максимально низкой. Но если люди видят в коррупции огромную проблему и не могут повлиять на власть, – пусть это делает внешний партнер".

ЧТО ДАЛЬШЕ. По словам Бурковского, опрос является индикатором того, что люди недовольны и не видят прогресса в борьбе с коррупцией.

И представители власти должны сделать для себя выводы.

"Вместо вопросов к социологам они должны принять эти результаты, подойти к президенту и сказать: "Владимир Александрович, у нас большая проблема и надо принимать решения", – считает он.

Потураев согласен: "Люди с пониманием отнесутся к тому, что президент будет по меньшей мере персонализировать решения в тех сферах, которые их беспокоят. Потому что они считают, что это точно не депутаты или Кабмин должны делать. Какие именно это сферы – мы можем как власть понять".

Правильной реакцией Зеленского социологи считают вето на закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию.

"Если люди возлагают ответственность на высшее политическое руководство – такими решениями ожидания общества должны удовлетворяться, – считает Шаповалов. – Президент демонстрирует волю, что он готов бороться с такими негативными явлениями".

По мнению эксперта, законопроект о приравнивании коррупции к госизмене, который в конце августа анонсировал Зеленский, не решит проблему.

"Что касается предложения передать дела о топ-коррупции СБУ, то гражданское общество помнит дело Татарова, которое от НАБУ передали в СБУ, после чего оно развалилось", – говорит Шаповалов.

Он убежден, что нужен глобальный подход: "Мы можем приравнять коррупцию к госизмене и наказывать десятью расстрелами. Но вопрос не в строгости наказания, а в его неотвратимости. А для этого нужны независимые правоохранительные органы и независимые суды".

Читайте также: Разбор | Украинец-2023. Как изменился национальный портрет за последние 10 лет

Юрий Смирнов
Юрий Смирнов
специальный корреспондент LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупцияВладимир Зеленскийопроскмиссоциологияцентр Разумковадеминициативы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
 