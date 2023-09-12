78% украинцев считают, что президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве, свидетельствуют результаты опроса фонда "Деминициативы". Команда Владимира Зеленского подвергла критике исследование, намекая на политический заказ.

Социологи удивлены такой реакцией и считают, что на Банковой должны сделать выводы, а не искать "зраду".

"Вместо вопросов к социологам представители власти должны взять эти результаты, подойти к президенту и сказать: "Владимир Александрович, у нас большая проблема и нужно принимать решения", – говорит LIGA.net Петр Бурковский, исполнительный директор Деминицитив.

Кто профинансировал исследование, почему оно так возмутило власть и какие выводы об украинском обществе можно сделать: обзор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 11 сентября фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива представил результаты социологического исследования о восприятии коррупции украинцами.

Согласно ему, 78% респондентов считают, что президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

55% опрошенных ответили положительно на утверждение, что со стороны международных партнеров было бы уместно ввести подход, при котором военная помощь оказывалась бы только при эффективной борьбе с коррупцией.

Поскольку у фонда ''Деминициативы'' нет своих интервьюеров, непосредственным опросом занимались Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова. 3-17 июля КМИС опросил 2011 респондентов. А 9-15 августа Центр Разумкова – 2019 респондентов.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий уточнил LIGA.net, что у каждой из социологических групп были свои блоки вопросов. Это были фактически разные опросы с разными респондентами.

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Опрос КМИС профинансировал Пражский центр гражданского общества, который в свою очередь получил средства от Еврокомиссии, сообщил LIGA.net Петр Бурковский, исполнительный директор Деминицитив. Опрос Центра Разумкова проводился при поддержке программы MATRA, финансируемой посольством Нидерландов в Украине.

Бурковский подчеркнул, что вопросы формулировал именно фонд "Деминициативы": "Ни один из субъектов [оказавших финансовую помощь] даже не знал ни времени проведения, ни формулировки вопросов, ни их тематики. За вопросы ответственность несем только мы".

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Исследование Деминицитив вызвало бурную реакцию у команды Зеленского.

Глава президентской фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия назвал опрос манипулятивным, а спикер Руслан Стефанчук считает, что "кто-то играет на усталости украинцев и хочет вбить между ними клин".

С публичной критикой даже выступил вице-премьер Михаил Федоров (социолог по образованию). Ему непонятно, почему июльский опрос опубликован только сейчас.

"Похоже на целенаправленную атаку, – написал Федоров в Telegram. – Почему в вопросе об ответственности за коррупцию в ответе — только президент? Каким был бы результат при разных вариантах ответов?"

Первый заместитель главы Рады Александр Корниенко заявил: "Похоже, кто-то уверовал в свои же предсказания о "выборах весной" и начал заниматься привычным делом – "чернухой" и "минусованием" конкурентов.

"Это вкладывается в историю с выборами, – говорит собеседник LIGA.net в Офисе президента, намекая на "руку международных партнеров". – Партнеры хотят коалиционное правительство и сильного премьера".

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Зеленский публично пока никак не реагировал на исследование, но, по словам собеседника LIGA.net в ОП, "президент расстроился".

Опрошенные LIGA.net социологи не видят в результатах ничего удивительного.

"Вопрос не звучал, что президент виновен и причастен к коррупции, – объясняет Грушецкий. – Ответственность – это об ожиданиях людей, кто должен с этим бороться. Если к президенту доверие на уровне 80%, а к антикоррупционным органам значительно меньше, то люди ожидают, что именно президент сделает необходимые шаги для борьбы с коррупцией".

"Мы до сих пор живем в условиях, когда у нас есть устойчивое пропрезидентское большинство и соответственно правительство. И в воображении людей остается мнение, что у нас есть царь/гетман и он несет ответственность", – говорит Грушецкий.

Украинцы очень часто предъявляют претензии не тем государственным органам, к которым эти претензии нужно предъявлять, разъясняет LIGA.net Сергей Шаповалов, политический аналитик Деминицитив: "Очень часто этим грешат и сами политики, воспитывая подобную политическую культуру, когда на местных выборах рассказывают о понижении цен на газ и так далее".

Это классическое украинское раздвоение, говорит нардеп от СН Никита Потураев: "С одной стороны, общество не хочет концентрации власти в руках президента. С другой – хочет, чтобы он за все отвечал".

"Мы хотим, чтобы у нас был гетман, который за все отвечает. При этом все предыдущие исследования (как до, так и после Януковича) показывали, что люди не хотят чрезмерной концентрации власти в руках президента. Это архетип из Запорожской Сечи", – считает он.

Бурковский из Деминициатив отвечает Федорову по поводу сроков публикации исследования: "Результаты были доступны еще 5 августа в моей статье на NV. Там есть эти данные, в том числе по вопросу ответственности президента".

Также он объясняет логику второго вопроса – о привязке военной помощи Запада к борьбе с коррупцией в Украине. "Здесь респондента ставят перед выбором", – говорит Бурковский.



Предположение социологов выглядело следующим образом: "Да, военная помощь критически важна для выживания страны. Но есть коррупция. Если в условиях войны власть действительно эффективно борется с коррупцией, то поддержка тезиса [о привязке помощи] будет максимально низкой. Но если люди видят в коррупции огромную проблему и не могут повлиять на власть, – пусть это делает внешний партнер".

ЧТО ДАЛЬШЕ. По словам Бурковского, опрос является индикатором того, что люди недовольны и не видят прогресса в борьбе с коррупцией.

И представители власти должны сделать для себя выводы.

"Вместо вопросов к социологам они должны принять эти результаты, подойти к президенту и сказать: "Владимир Александрович, у нас большая проблема и надо принимать решения", – считает он.

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Потураев согласен: "Люди с пониманием отнесутся к тому, что президент будет по меньшей мере персонализировать решения в тех сферах, которые их беспокоят. Потому что они считают, что это точно не депутаты или Кабмин должны делать. Какие именно это сферы – мы можем как власть понять".

Правильной реакцией Зеленского социологи считают вето на закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию.

"Если люди возлагают ответственность на высшее политическое руководство – такими решениями ожидания общества должны удовлетворяться, – считает Шаповалов. – Президент демонстрирует волю, что он готов бороться с такими негативными явлениями".

По мнению эксперта, законопроект о приравнивании коррупции к госизмене, который в конце августа анонсировал Зеленский, не решит проблему.

"Что касается предложения передать дела о топ-коррупции СБУ, то гражданское общество помнит дело Татарова, которое от НАБУ передали в СБУ, после чего оно развалилось", – говорит Шаповалов.

Он убежден, что нужен глобальный подход: "Мы можем приравнять коррупцию к госизмене и наказывать десятью расстрелами. Но вопрос не в строгости наказания, а в его неотвратимости. А для этого нужны независимые правоохранительные органы и независимые суды".

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