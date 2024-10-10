Страны ЕС договорились о кредите Украине на €35 млрд под залог в €300 млрд замороженных активов РФ. Это часть более широкой инициативы стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) по займам Киеву на €45 млрд.

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€35 млрд будут "нецелевыми" – Киев сможет гибко их тратить. Брюссель планирует начать транши в начале 2025 года. Соглашение еще должен ратифицировать Европарламент.

Соглашения достигли на следующий день после того, как Венгрия заявила, что будет блокировать изменения в режиме санкций ЕС против России, пока в США не изберут нового президента 5 ноября. Венгерский Минфин сослался на то, что два кандидата – Камала Гаррис и Дональд Трамп – отстаивают противоположные подходы к войне России против Украины.

Справка В ЕС предлагали продолжать замораживание своей доли активов России (€210 млрд) вместо каждых шести месяцев, как сейчас, – каждые 36 месяцев. Это должно было снять опасения G7, в том числе США, что одна страна ЕС может однажды заблокировать продление санкций, разморозить активы РФ и разрушить проект помощи Украине. Прежде всего – Венгрия. В ЕС предлагали продолжать замораживание своей доли активов России (€210 млрд) вместо каждых шести месяцев, как сейчас, – каждые 36 месяцев. Это должно было снять опасения G7, в том числе США, что одна страна ЕС может однажды заблокировать продление санкций, разморозить активы РФ и разрушить проект помощи Украине. Прежде всего – Венгрия.

Новая схема ЕС выглядит так: кредит дадут Украине, а возвращать будут с процентов по замороженным активам центробанка РФ, говорит LIGA.net кандидат экономических наук, эксперт Украинского центра европейской политики Александра Булан.

Цель – косвенно заставить Россию заплатить за разрушение Украины, объясняет LIGA.net руководитель евроинтеграционного направления центра EasyBusiness Иван Нагорняк. Также важно, что Украину вписывают в оборонный бюджет ЕС как будущего члена.

LIGA.net разбиралась в схеме кредита, и какие это будет иметь последствия для Украины.

Деньги дают Украине, а возвращать будут россияне

Большинство российских активов лежат на счетах в Евросоюзе, а точнее – в Бельгии, поэтому львиную долю должен дать именно ЕС, рассказывает Булана.

"ЕС даст Украине €35 млрд, а возвращать тело кредита и проценты будут с доходов от замороженных активов РФ", – говорит она.

По ее словам, другие страны G7 – Великобритания, США, Япония, Канада – тоже присоединятся к двусторонним соглашениям, чтобы помочь Киеву. Общая сумма может быть около €45 млрд. В США по этому поводу идут дебаты – решения тормозят выборы.

Замороженные активы центробанка России (Инфографика: Дарья Дмитренко/LIGA.net)

ЕС будет брать деньги из своего бюджета, уточняет Булана. Они пойдут на макрофинансовую помощь Украине. Средства будут направлены в украинский бюджет, на программы поддержки и восстановления, чтобы Киев мог высвободить свои ресурсы на милитарные нужды.

Основная цель, по ее словам, – чтобы выделение средств не могла блокировать Венгрия, которая сейчас каждые полгода ставит палки в колеса помощи Украине.

Не Украине возвращать эти деньги, считает Булана. Идея – использовать замороженные активы РФ в пользу Киева: "Европейцы не хотят возлагать на нас это финансовое бремя".

По плану ЕС, проценты, полученные от замороженных активов РФ, используют для постепенного погашения суммы кредита, которую каждый союзник ссудит Украине. Если эти доходы больше не будут доступны, то западные союзники должны будут заплатить свои средства.

LIGA.net обратилась в Минфин с запросом на какие именно программы Украина планирует потратить средства, полученные от ЕС из замороженных активов России. На момент выхода материала ответ не поступил, но мы опубликуем его, как только получим.

Кредит увидим не раньше 2025 года

Ожидается, что документ до конца согласуют в ЕС в октябре-декабре. В лучшем случае с нового года можно ожидать первый транш, добавляет Булана.

Эта программа – часть большого диалога о следующем бюджете ЕС, который Европейский Совет начнет рассматривать в 2028 году, говорит Нагорняк. ЕС оценивает запланированные изменения из-за возможного вступления Украины. Отсюда и диалог о европейских расходах.

"В новой Еврокомиссии будет комиссар по вопросам безопасности – литовец Андрюс Кубилюс, друг Украины. Они разрабатывают механизм финансирования общей политики безопасности, который поможет комиссару быть более субъектным, а также усилить оборонные возможности блока. Это отлично, потому что мы будем участвовать в общей политике безопасности ЕС", – убежден Нагорняк.

Согласование соглашения о кредите – элемент диалога в ЕС: как максимально эффективно использовать замороженные российские активы для обороноспособности Украины.

Не только ЕС военно помогает. Кто еще?

Из Европейского фонда мира странам ЕС возвращали до сих пор средства за их военные поставки для Украины и других соседей Евросоюза.

Фонд сохранятся, но выделять через него средства Киеву слишком тяжело, потому что их каждый раз блокирует Венгрия, говорит Булана. Брюссель ищет способ, как помогать в обход вето венгров.

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ЕС взвешивает, позволить ли странам вносить добровольные взносы в Фонд мира, что позволило б будущим средствам поступать на основе согласия вкладчиков, а не единодушной поддержки ЕС, и так обойти постоянные вето Венгрии. Сейчас она удерживает в фонде €6,6 млрд военной помощи Киеву, пишет Bloomberg.

Венгерский министр финансов Михай Варга и глава Европейского Центробанка Кристин Лагард на неформальной встрече Совета ЕС в Будапеште (Фото: EPA-EFE/Tibor Illyes HUNGARY OUT)

Не только ЕС военно помогает Украине. Самым большим донором остаются США, напоминает Нагорняк. Для нас важно, чтобы помощь была стабильной, и желательно, чтобы росла. Пока не закончится война, всякой помощи будет маловато: "Война – дорогая вещь".

"ЕС будет медленно выравнивать военную помощь до уровня США. Другой момент – как использовать замороженные активы РФ в будущем (чтобы их в какой-то момент не разморозили и не вернули России – Ред.). Нужно, чтобы Россия платила уже сегодня за агрессию против Украины" , – говорит Нагорняк.

Отдельно ЕС оказывает макрофинансовую помощь Украине через Ukraine Facility, напоминает Нагорняк. Это программа финансовой поддержки Киева от ЕС на €50 млрд на 2024-2027 годы, направленная на финансирование бюджета Украины.