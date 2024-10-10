Країни ЄС домовилися про кредит Україні на €35 млрд під заставу €300 млрд заморожених активів РФ. Це частина ширшої ініціативи країн G7 (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США) щодо позики Києву на €45 млрд.

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€35 млрд будуть "нецільовими" – Київ зможе гнучко їх витрачати. Брюссель планує почати транші на початку 2025-го. Угоду ще має ратифікувати Європарламент.

Угоди досягли наступного дня після того, як Угорщина заявила, що блокуватиме зміни в режимі санкцій ЄС проти Росії, доки в США не оберуть нового президента 5 листопада. Угорський Мінфін послався на те, що два кандидати - Камала Гарріс і Дональд Трамп - відстоюють протилежні підходи до війни Росії проти України.

Довідка У ЄС пропонували продовжувати замороження своєї частки активів Росії (€210 млрд) замість кожних шести місяців, як зараз, – кожні 36 місяців. Це мало зняти побоювання G7, зокрема США, що одна країна ЄС може одного разу заблокувати продовження санкцій, розморозити активи РФ та зруйнувати проєкт допомоги Україні. Передусім – Угорщина. У ЄС пропонували продовжувати замороження своєї частки активів Росії (€210 млрд) замість кожних шести місяців, як зараз, – кожні 36 місяців. Це мало зняти побоювання G7, зокрема США, що одна країна ЄС може одного разу заблокувати продовження санкцій, розморозити активи РФ та зруйнувати проєкт допомоги Україні. Передусім – Угорщина.

Нова схема ЄС виглядає так: кредит дадуть Україні, а повертати будуть з відсотків із заморожених активів центробанку РФ, каже LIGA.net кандидатка економічних наук, експертка Українського центру європейської політики Олександра Булана.

Мета – опосередковано змусити Росію заплатити за руйнування України, пояснює LIGA.net керівник євроінтеграційного напрямку центру EasyBusiness Іван Нагорняк. Також важливо, що Україну вписують в оборонний бюджет ЄС як майбутнього члена.

LIGA.net розбиралась у схемі кредиту, і які це матиме наслідки для України.

Гроші дають Україні, а повертати будуть росіяни

Більшість російських активів наразі лежать на рахунках у Євросоюзі, а точніше – в Бельгії, тому левову частку має дати саме ЄС, розповідає Булана.

"ЄС дасть Україні €35 млрд, а повертати тіло кредиту і відсотки будуть з доходів від заморожених активів РФ", – каже вона.

За її словами, інші країни G7 – Велика Британія, США, Японія, Канада – теж долучаться до двосторонніх угод, щоб допомогти Києву. Загальна сума відтак може бути близько €45 млрд. У США з цього приводу йдуть дебати – рішення гальмують вибори.

Заморожені активи центробанку Росії (Інфографіка: Дарина Дмитренко/LIGA.net)

ЄС братиме гроші зі свого бюджету, уточнює Булана. Вони підуть на макрофінансову допомогу Україні. Кошти спрямують в український бюджет, на програми підтримки й відбудови, щоб Київ міг вивільнити свої ресурси на мілітарні потреби.

Основна ціль, за її словами, – щоб виділення коштів не могла блокувати Угорщина, яка зараз кожні пів року ставить палки в колеса допомоги Україні.

Не Україні повертати ці гроші, вважає Булана. Ідея – використати заморожені активи РФ на користь Києва: "Європейці не хочуть класти на нас цей фінансовий тягар".

За планом ЄС, відсотки, отримані від заморожених активів РФ, використають для поступового погашення суми кредиту, яку кожен союзник позичить Україні. Якщо ці прибутки більше не будуть доступні, західні союзники мають заплатити свої кошти.

LIGA.net звернулась до Мінфіну із запитом, на які саме програми Україна планує витратити кошти, отримані від ЄС із заморожених активів Росії. На момент виходу матеріалу відповідь не надійшла, але ми опублікуємо її, щойно отримаємо.

Кредит побачимо не раніше 2025 року

Очікується, що документ до кінця узгодять в ЄС у жовтні-грудні. У найкращому випадку з нового року можна очікувати на перший транш, додає Булана.

Ця програма – частина великого діалогу про наступний бюджет ЄС, який Європейська Рада розпочне розглядати у 2028-му, каже Нагорняк. ЄС оцінює заплановані зміни через можливий вступ України. Звідси й діалог про європейські видатки.

"У новій Єврокомісії буде комісар з питань безпеки – литовець Андрюс Кубілюс, друг України. Вони розробляють механізм фінансування спільної політики безпеки, що допоможе комісару бути суб'єктнішим, а також посилити оборонні можливості блоку. Це чудово, бо ми братимемо участь у спільній безпековій політиці ЄС", – переконаний Нагорняк.

Погодження угоди про кредит – це елемент діалогу в ЄС: як максимально ефективно використати заморожені російські активи на обороноздатність України.

Не лише ЄС військово допомагає. Хто ще?

З Європейського фонду миру країнам ЄС наразі повертали кошти за їхні військові постачання для України й інших сусідів Євросоюзу.

Фонд збережуть, але виділяти через нього кошти Києву надто важко, бо їх щоразу блокує Угорщина, каже Булана. Брюссель шукає, як допомагати в обхід вето угорців.

ЄС зважує, чи дозволити країнам робити добровільні внески до Фонду миру, це дало б можливість майбутнім коштам надходити на основі згоди вкладників, а не одностайної підтримки ЄС, і так обійти постійні вето Угорщини. Зараз вона утримує в фонді €6,6 млрд військової допомоги Києву, пише Bloomberg.

Угорський міністр фінансів Міхай Варга та глава Європейського Центробанку Крістін Лагард на неформальній зустрічі Ради ЄС у Будапешті (Фото: EPA-EFE/Tibor Illyes HUNGARY OUT)

Не лише ЄС військово допомагає Україні. Найбільшим донором залишаються США, нагадує Нагорняк. Для нас важливо, щоб допомога була стабільною, і бажано, щоб зростала. Поки не закінчиться війна, будь-якої допомоги замало: "Війна – дорога річ".

"ЄС буде поволі вирівнювати військову допомогу до рівня США. Інший момент – як використовувати заморожені активи РФ у майбутньому (щоби їх в якийсь момент не розморозили і не повернули Росії. – Ред.). Потрібно, щоб Росія платила вже сьогодні за агресію проти України", – каже Нагорняк.

Окремо ЄС дає макрофінансову допомогу Україні через Ukraine Facility, нагадує Нагорняк. Це програма фінансової підтримки Києва від ЄС на €50 млрд у 2024-2027 роках, спрямована на фінансування бюджету України.