Украина контролирует около 1000 квадратных километров территории в Курской области. Этим заявлением главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Силы обороны Украины проводят операцию на территории России.

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По состоянию на вечер 13 августа украинские войска контролируют уже 74 населенных пункта Курской области.

Вооруженные силы смогли перенести войну на территорию противника, говорит LIGA.net военный аналитик Defense Express Иван Киричевский: "Чтобы начинать такую операцию, нужно и психологически, и политически чувствовать себя в более сильной позиции, чем враг. Это очень решительный ход, который перевернул ситуацию в нашу пользу".

Почему Украина только сейчас признала причастность к событиям и что дальше – коротко.

Угроза провокаций. Почему причастность признали именно сейчас

Президент Владимир Зеленский 12 августа впервые публично сообщил, что на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему об операции в Курской области. До этого Украина прямо об этом не сообщала.

9 августа, на предыдущей ставке, Сырский докладывал только об украинских оборонных действиях по направлениям, откуда Россия била по украинской территории. Теперь главнокомандующий сообщил, что украинские военнослужащие менее чем за неделю – с 6 августа – взяли под контроль около 1000 квадратных километров территории в Курской области.

"Продолжаем проведение наступательной операции на территории Курской области. В настоящее время под нашим контролем находится около 1000 квадратных километров территории РФ", – сказал он.

Президент поручил МВД и СБУ подготовить гуманитарный план для проведения операции. "В этом контексте общевойсковые бригады МВД, вооруженные тяжелым вооружением, начинают восприниматься совсем по-другому", – говорит LIGA.net военный аналитик Defense Express Иван Киричевский. Они, гипотетически, смогут выполнять функции общественного контроля и обеспечения гуманитарных миссий, а также прикрывать тылы украинских подразделений на территории России.

То, что почти неделю украинскому командованию удавалось соблюдать абсолютную тишину, для такого уровня операций – очень значительное достижение, подчеркивает он.

В идеале стоило продержать паузу дольше, но сказались попытки россиян обвинить украинцев в совершении военных преступлений в Курской области.

Подвешенное состояние. Почему подробности до сих пор неизвестны

До сих пор Украина искусно хранит тайну и по поводу планов, и по поводу задач этой операции. "Единственная цель, которая четко определена, – это перенесение войны на территорию России", – обращает внимание LIGA.net военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Враг в подвешенном состоянии, – добавляет Киричевский. – Прекрасный эпизод, когда российские вертолеты разбомбили ДРГ на двух самоходных орудиях, а затем выяснили, что это были российские пушки. За неделю россияне так и не наладили управление".

По его словам, в Курской области происходит не классическая военная операция, которая имеет целью продвижение на определенную глубину территории противника, а операция базовых эффектов. Она должна повлиять на врага. Отдельные результаты влияния можно оценить уже – государство-агрессор не проявило той "сакральной силы", которой ожидали россияне.

"У них нет очереди в военкоматах, следовательно, желающих "побеждать нацистов на своей территории" немного, – перечисляет Киричевский. – У них даже произошел определенный логистический коллапс, когда возникла необходимость вывезти несколько тысяч своих сограждан из приграничных районов Курской (и частично – Белгородской) области".

Кроме того, отмечает аналитик, риторика страны-агрессора в последние дни стала гораздо спокойнее, она уже меньше грозит миру "ядерным пеплом".

"Все это – уже хороший базовый результат. Продолжение следует", – говорит он.

Как сообщили LIGA.net несколько участников операции в Курской области, Силам обороны удалось захватить в плен значительное количество российских военнослужащих.

Пока не кульминация. Чего ждать дальше

Операция в Курской области продолжается. Своей кульминации она еще не достигла, предполагает Мельник: "Признание операции свидетельствует, что достигнутые сейчас результаты во многом оправдывают надежды, которые были возложены на операцию при ее планировании".

Оперативной информации о ходе событий до сих пор нет – даже российские пропагандисты стали гораздо более взвешенно подавать информацию.

Западные партнеры к ней относятся как минимум с пониманием. В Белом доме акцентируют, что Украина защищается, а если российскому диктатору Владимиру Путину "чуть-чуть некомфортно" от событий в Курской области – пусть убирается из Украины.



Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега от демократов Ричард Блюменталь во время встречи с журналистами в Киеве, на которой присутствовала корреспондентка LIGA.net, выступили за то, чтобы администрация президента США сняла для Украины все ограничения на использование американского оружия по территории России.

Грэм также эмоционально назвал операцию в Курской области "смелой, блестящей и просто красивой". "Продолжайте в том же духе", – предлагает сенатор.

Однако не стоит забывать, что это восхищение выражают люди, которые задержкой выделения помощи Украине "гнали нас в ситуацию проигрыша", напоминает LIGA.net Киричевский. Их восторг сейчас не решит вопросов с поставкой вооружения, которые упираются в объективные проблемы с производством и запасами тех или иных номенклатур.

"Это увлечение – аналог фразы: "денег нет, но вы держитесь", – говорит он. – Этот выдающийся стратегический успех реализовали на жестком минимуме ресурсов".

Как отмечает Киричевски, разрешение использовать в России немецкую технику, кроме аллюзии на немецкие танки под Курском, также может означать введение в бой Leopard 1. Глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер уже заявил, что наступление ВСУ на Курскую область является поводом для передачи Украине большего количества Leopard 2.

Украина будет продолжать защищаться от российской агрессии, используя, в том числе, и рейды в РФ, говорит представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Где они могут состояться – знает только ограниченный круг людей из высшего руководства, говорит LIGA.net экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев. Никто не может гарантировать, что российское приграничье в других регионах защищено лучше Курской области.

Украина не заинтересована в том, чтобы забрать себе территории РФ, цель – сохранить жизнь украинцев и защитить территорию от ударов из России, отмечает Тихий.

Из районов Курской области только с начала лета по Сумской области россияне нанесли более 2000 ударов – из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов, дронов, 255 управляемыми авиабомбами и более сотни ракет.

У Украины нет достаточной возможности наносить дальнобойные удары по РФ всем имеющимся оружием (из-за ограничений от партнеров) – и поэтому есть необходимость с помощью ВСУ проводить освобождение приграничных районов России от военных контингентов захватчиков, наносящих удары или прикрывающих такой террор по Украине.

"Мы достигаем соответствующих целей в Курской области, – заметил Тихий. – И будем продолжать это делать так, как необходимо для безопасности и защиты Украины".