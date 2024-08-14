Україна контролює близько 1000 квадратних кілометрів території у Курській області. Цією заявою головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що Сили оборони України проводять операцію на території Росії.

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Станом на вечір 13 серпня українські війська контролюють вже 74 населені пункти Курської області.

Збройні сили змогли перенести війну на територію противника, каже LIGA.net військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський: "Щоб починати таку операцію, треба і психологічно, і політично почуватись у сильнішій позиції, аніж ворог. Це дуже рішучий хід, який перевернув ситуацію на нашу користь".

Чому Україна лише зараз визнала причетність до подій та що далі – коротко.

Загроза провокацій. Чому причетність визнали саме зараз

Президент Володимир Зеленський 12 серпня вперше публічно повідомив, що на засіданні Ставки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про операцію у Курській області. До цього Україна прямо про це не повідомляла.

9 серпня, на попередній ставці, Сирський доповідав лише про українські оборонні дії на напрямках, звідки Росія била по українській території. Тепер головнокомандувач повідомив, що українські військовослужбовці менше ніж за тиждень – від 6 серпня – взяли під контроль близько 1000 квадратних кілометрів території у Курській області.

"Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. Наразі під нашим контролем перебуває близько 1000 квадратних кілометрів території РФ", – сказав він.

Президент доручив МВС та СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції. "В цьому контексті загальновійськові бригади МВС, озброєні важким озброєнням, починають сприйматись зовсім по-іншому", – каже LIGA.net військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський. Вони, гіпотетично, зможуть виконувати функції громадського контролю і забезпечення гуманітарних місій, а також прикривати тили українських підрозділів на території Росії.

Те, що майже тиждень українському командуванню вдавалось зберігати абсолютну тишу, для такого рівня операцій – дуже значне досягнення, підкреслює він.

В ідеалі варто було протримати паузу довше, але дались взнаки спроби росіян звинуватити українців у скоєнні воєнних злочинів у Курській області.

Підвішений стан. Чому подробиці досі невідомі

Досі Україна майстерно зберігає таємницю і щодо планів, і щодо задач цієї операції. "Єдина з цілей, яка чітко визначена, – це перенесення війни на територію Росії", – звертає увагу LIGA.net військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник.

"Ворог у підвішеному стані, – додає Киричевський. – Прекрасний епізод, коли російські вертольоти розбомбили ДРГ на двох самохідних гарматах, а потім з’ясували, що це були російські ж гармати. За тиждень росіяни так і не налагодили управління".

За його словами, у Курській області відбувається не класична військова операція, яка має на меті просування на певну глибину території противника, а операція базових ефектів. Вона має вплинути на ворога. Окремі результати впливу можна оцінити вже – держава-агресор не проявила тої "сакральної сили", на яку очікували росіяни.

"У них немає черги у військкоматах, отже бажаючих "перемагати нацистів на своїй території" небагато, – перераховує Киричевський. – У них навіть стався певний логістичний колапс, коли виникла потреба вивезти кілька тисяч своїх співгромадян з прикордонних районів Курської (і частково – Бєлгородської) області".

Крім того, відзначає аналітик, риторика країни-агресора останніми днями стала значно спокійнішою, вона вже менше погрожує світу "ядерним попелом".

"Все це – уже гарний базовий результат. Далі буде", – каже він.

Як переказали LIGA.net кілька учасників операції у Курській області, Силам оборони вдалось захопити в полон значну кількість російських військовослужбовців.

Ще не кульмінація. Чого очікувати далі

Операція у Курській області триває. Своєї кульмінації вона ще не сягнула, припускає Мельник: "Визнання операції свідчить, що досягнуті наразі результати великою мірою виправдовують ті сподівання, які були покладені на операцію при її плануванні".

Оперативної інформації щодо перебігу подій досі немає – навіть російські пропагандисти почали значно виваженіше подавати інформацію.

Західні партнери до неї ставляться щонайменше із розумінням. У Білому домі акцентують, що Україна захищається, а якщо російському диктатору Володимиру Путіну "трохи некомфортно" від подій у Курській області – нехай забирається з України.



Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем та його колега від демократів Річард Блюменталь під час зустрічі із журналістами у Києві, на якій була присутня кореспондентка LIGA.net, виступили за те, щоб адміністрація президента США зняла для України всі обмеження на використання американської зброї по території Росії.

Грем також емоційно назвав операцію у Курській області "сміливою, блискучою та просто красивою". "Продовжуйте у тому ж дусі", – пропонує сенатор.

Однак не варто забувати, що цей захват висловлюють люди, які затримкою виділення допомоги Україні "гнали нас в ситуацію програшу", нагадує LIGA.net Киричевський. Їхній захват зараз не вирішить питань із постачаннями озброєння, які впираються в об’єктивні проблеми із виробництвом та запасами тих чи інших номенклатур.

"Це захоплення – аналог фрази: "дєнєг нєт, но ви дєржитєсь", – каже він. – Цей видатний стратегічний успіх реалізували на жорсткому мінімумі ресурсів".

Як зазначає Киричевський, дозвіл використовувати у Росії німецьку техніку, окрім алюзії на німецькі танки під Курськом, також може означати введення у бій Leopard 1. Глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер вже заявив, що наступ ЗСУ на Курську область є приводом для передання Україні більшої кількості Leopard 2.

Україна продовжуватиме захищатись від російської агресії, використовуючи, зокрема, і рейди в РФ, каже речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Де вони можуть відбутись – знає лише обмежене коло людей із вищого керівництва, каже LIGA.net ексречник Генштабу Владислав Селезньов. Ніхто не може гарантувати, що російське прикордоння в інших регіонах захищене краще за Курську область.

Україна не зацікавлена в тому, щоб забрати собі території РФ, мета – зберегти життя українців та захистити територію від ударів з Росії, наголошує Тихий.

З районів Курської області тільки від початку літа по Сумській області росіяни завдали понад 2000 ударів – з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів, дронів, 255 керованими авіабомбами та понад сотнею ракет.

Україна не має достатньої можливості завдавати далекобійних ударів по РФ усією наявною зброєю (через обмеження від партнерів) – і тому є потреба за допомогою ЗСУ проводити звільнення прикордонних районів Росії від військових контингентів загарбників, котрі завдають ударів або прикривають такий терор по Україні.

"Ми досягаємо відповідних цілей в Курській області, – зауважив Тихий. – І будемо продовжувати це робити так, як необхідно для безпеки та захисту України".