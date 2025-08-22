"Я подал рапорт о переводе. Перевели, но на позиции", – говорит LIGA.net военнослужащий Вооруженных Сил Сергей.

Он воюет в самых горячих точках фронта с начала полномасштабного вторжения.

Полгода назад Сергей подал рапорт о переводе через Армия+ – его приглашают в другое подразделение, а в том, где он служит сейчас, у него не сложилось с командованием. Однако инициатива военного "заглохла", как только документ должен был одобрить его непосредственный руководитель.

Желающих перевестись в другую часть – тысячи. По официальной статистике, по состоянию на май более 100 000 военнослужащих уже подали заявки на изменение места службы через портал. Часть заявок удовлетворена – по меньшей мере 32 000 бойцов уже переведены или находятся в процессе перевода. Но десятки тысяч остаются в подвешенном состоянии. Часто – без объяснения причин.

LIGA.net расспросила военных, юристов и представителей Министерства обороны, чтобы понять причины, по которым военные не могут быть переведены.

Из этого текста вы узнаете:

Почему перевод в Армия+ не всегда работает и как "обойти эту проблему";

Каковы основные причины блокировки перевода в другую воинскую часть;

Какой вариант перевода в другое подразделение является худшим.