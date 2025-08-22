"Подав рапорт про переведення. Перевели, але на позиції", – каже LIGA.net військовослужбовець Збройних Сил Сергій.

Він воює у найгарячіших точках фронту від початку повномасштабного вторгнення.

Пів року тому Сергій подав рапорт про переведення через Армія+ – його кличуть до іншого підрозділу, а в тому, де він служить зараз, не склалося з командуванням. Однак ініціатива військового "заглухла", щойно документ мав погодити його безпосередній керівник.

Охочих перевестися до іншої частини – тисячі. За офіційною статистикою, станом на травень понад 100 000 військовослужбовців уже подали запити на зміну місця служби через портал. Частину заяв задовольнили – щонайменше 32 000 бійців уже переведено або вони в процесі переведення. Але десятки тисяч залишаються в підвішеному стані. Часто – без жодного пояснення причин.

LIGA.net розпитала військових, юристів і представників Міністерства оборони, щоб зрозуміти причини, через які військові не можуть перевестися.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

Чому переведення в Армія+ не завжди працює та як "обійти цю проблему";

Якими є основні причини блокування переведення в іншу військову частину;

Який варіант переведення в інший підрозділ є найгіршим.