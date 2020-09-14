Плагиат в работах Шкарлета, как Фокин попал в ТКГ, курс доллара. Что надо знать утром

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У роботах Сергія Шкарлета є плагіат - визнав комітет з етики НАЗЯВО

Этический комитет Нацагентства оценивающего качество образования признал, что в трех работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат.

Может ли министром образования и науки быть плагиатор, тот, кто выдал чужие мысли, данные, тексты за свои? В цивилизованном мире ответ очевиден - нет. Вся наука строится на репутации и, если на самом верху человек, который не разделяет эти принципы, то и другие не будут. Проще говоря - рыба гниет с головы. Но сейчас ответ на этот вопрос будет давать Украина, и бьюсь об заклад, в команде Зеленского придумают, а премьер Шмыгаль озвучит, какую-то надуманную и очень смешную причину, объясняющую, чем наш случай уникален и почему министр может быть чуть-чуть плагиатором.

Самое плохое скажут - это не важно, что международные эксперты признали плагиат, у нас тут есть свои эксперты из минобразования - они не видят.

А вообще - это Зеленскому очередной урок, что бывает, когда "по своему хотению, по своему велению" тянешь министров через головы экспертного сообщества и своих же депутатов. Теперь и бросить неудобно, и нести по рейтингам больно. Больше по ссылке.

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Внучка Витольда Фокина рассказала, как ее дедушка попал в ТКГ и читает ли он соцсети

Социальный лифт! "Андрюше нужна была помощь", - говорит Маша Фокина, объясняя, как ее дедушка попал в переговорную группу по российско-украинской войне.

Андрюше нужна была помощь. Андрюша давний друг Маши. А у Маши есть дедушка Витольд. Вот Андрюша и взял дедушку на работу. Потому что он может ему помочь.

Друзья. Родственники. Сваты. Кумовья. Секретари. Брат тетки троюродной сестры. Кого только Владимир Зеленский не трудоустроил во власть. Мы с тобой знакомы, но ты все еще не во власти? А ну иди сюда! Больше по ссылке.

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Гривня – в шаге от антирекорда. Что происходит с курсом? Прогноз до 18 сентября

Национальная валюта дешевеет четвертую неделю подряд. Доллар на межбанке стоит почти 28 грн/$. Это – официальный курсовой минимум за пять с половиной месяцев. Что влияет на курс и сколько доллар будет стоить через неделю, читайте в нашем еженедельном курсовом обзоре. Больше по ссылке.

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