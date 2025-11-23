Сегодня, 23 ноября, в Женеве начались переговоры между Украиной, США и европейцы в отношении мирный план Дональда Трампа, который выглядит как ультиматум. Соединенные Штаты дали Украине время до Дня благодарения – четверг, 27 ноября. Иначе угрожают прекратить передачу разведданных и продажу оружия.

Ряд сенаторов США говорят, что соглашение писали в Москве. ЛИГА.net перечитала NBC, Вашингтон Пост, Politico, The Financial Times, Блумберг, The Economist и сделала четыре вывода: чем это грозит Украине и можно ли избежать капитуляции.