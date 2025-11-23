Сьогодні, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори між Україною, США та європейцями щодо мирного плану Дональда Трампа, що виглядає як ультиматум. Сполучені Штати дали Україні час до Дня подяки – це четвер, 27 листопада. Інакше погрожують припинити надавати розвіддані та продавати зброю.

Кілька сенаторів США кажуть, що угоду писали у Москві. LIGA.net перечитала NBC, The Washington Post, Politico, The Financial Times, Bloomberg, The Economist та зробила чотири висновки: чим це загрожує Україні та чи можна уникнути капітуляції.