По морде получите! Как ругаются президенты: 8 примеров с видео

Президент Владимир Зеленский за последнюю неделю дважды грубо разговаривал с чиновниками. Последний пример - "Иди гуляй! Баканову позвоню". Но новый президент вовсе не первый, кто так себя ведет, а лишь последователь скверной традиции первых лиц. LIGA.net решила напоминает похожие истории с предшественниками Зеленского - восемь примеров.

ВИКТОР ЮЩЕНКО: "ВЫ КАК МОЛДАВАНИН". В 2009 году, рассказывая о ситуации в сельском хозяйстве, Виктор Ющенко попросил техперсонал отрегулировать изображение на экране проектора. Техник, вместо того чтобы настроить проектор, начал двигать экран сам. "Вы - как молдаванин", - сказал ему Ющенко.

ВИКТОР ЮЩЕНКО: "В МОРДУ ЕМУ ЭТОТ СЧЕТ". В президентской каденции Ющенко были и более грубые высказывания. В июле 2005 года на пресс-конференции журналист Сергей Лещенко попросил президента прокомментировать роскошную жизнь сына. Ющенко назвал журналиста "информационным киллером". Обращаясь к сыну Ющенко сказал: "Подними из ресторана счет... Перед мордой этого журналиста поставь этот счет", - сказал он.

Видео пресс-конференции в Youtube найти не удалось.

ВИКТОР ЯНУКОВИЧ: "ЗАЙДЕШЬ КО МНЕ - Я ТЕБЕ ОТДЕЛЬНО ОБЪЯСНЮ". В 2010 году Янукович в качестве президента выступал на заседании правительства. Он задал риторический вопрос присутствующим губернаторам, реплику кинул председатель Закарпатской ОГА. Что именно он сказал на камеры не было слышно, но Янукович тут же парировал: "Кто это сказал? Поднимитесь. Я тебе объясню, зайди ко мне отдельно... Тихая жизнь там у вас в Закарпатье, я это знаю".

ПЕТР ПОРОШЕНКО: "Я ВАМ СЛОВА НЕ ДАВАЛ". Порошенко в 2017 году посетил Одессу. Говоря об увеличении бюджета органов местной власти, Порошенко внезапно прервался: "Опустите руку. Вам плохо?". Из зала пытались что-то ответить президенту, но Порошенко заявил: "Вы когда потом будете президентом - я вас приглашу и вы выступите вместо меня. Простите, я вам пока слова не давал. Вы назначены указом президента - прошу сесть", - сказал президент.

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ПЕТР ПОРОШЕНКО: "ТЫ ТАКОЙ ШАХТЕР, КАК Я БАЛЕРИНА". Уже во время президентской кампании Порошенко выступил на сцене города Червоноград Львовской области. Там он объявил, что первый вице-премьер Степан Кубив прокомментирует ситуацию с задолженностью по зарплатам на ГП Львовуголь. Когда он начал уходить с трибуны, из толпы послышался выкрик и Порошенко вернулся и сказал: "Да, мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина!".

ПЕТР ПОРОШЕНКО: "ПО МОРДЕ ПОЛУЧИТЕ". Во время парламентской кампании, пятый президент Порошенко приехал агитировать за свою партию Европейская солидарность в Хмельницкий. Когда Порошенко шел по улице кто-то из толпы крикнул: "Позор!". Выступая на площади, Порошенко решил парировать недоброжелателям: "Они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и для того, чтобы нас победить, надо послать провокатора одного, который, когда соберутся нас тысячи, будет стоять и говорить: "Позор!". В следующий раз по морде получите", - сказал Порошенко.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: "ИДИ ГУЛЯЙ, РАЗБОЙНИК. ПЛОХО СЛЫШИШЬ МЕНЯ?". Сегодня президент Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Годунок перебивал выступавшего, президент сказал: "Когда очень много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то о человеке, который очень много кричит... Я тут прочитал - скажите, это правда или нет? "Член Батькивщины, секретарь Бориспольского городского совета, ранее осужденный по ч.3 ст. 142 УК за разбой в сочетании с тяжкими телесными повреждениями. Ярослав Николаевич, это вы?". После ответа Зеленский сказал: "Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник. Плохо слышишь меня? Будете на райадминистрации сидеть кричать". Охрана президента вывела чиновника. После пресс-конференции Зеленский добавил, что позвонит главе СБУ Баканову "по поводу этого черта".

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: "Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН". Во время избирательной кампании журналисты Радио Свобода спросили Зеленского о его бизнесе в России. Но говорить с журналистом Зеленский не захотел: "Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мне неприятен формат вашего разговора со мной", - ответил Зеленский на вопрос о российском бизнесе. Постфактум он признался и обязался публично закрыть российские компании.

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