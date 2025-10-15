Первую часть текста читайте здесь:

"Будем сбивать российские спутники?" – в шутку спросил во время встречи с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским один из журналистов.

Главком от ответа уклонился. Но и без этого на анонсированные Космические войска Вооруженных Сил Украины возлагается немало задач: разведка, навигация, надежная связь. Поэтому их создание – решение, безусловно, актуальное.

До конца 2025 года будет продолжаться процесс создания ряда новых родов войск – Беспилотных систем противовоздушной обороны, Космических и Кибервойск.

"Кажется, украинский потенциал в военном космосе выглядит так: у нас есть великие люди в прошлом, голая жопа в настоящем и большие амбиции на будущее", – говорит один из офицеров Сил обороны об апрельском форуме Space for Ukraine от Минобороны.

LIGA.net пообщалась с представителями командования и военнослужащими различных структур, чтобы понять, что и как будет изменяться в ВСУ до конца 2025 года.

Из этого текста вы узнаете:

какие еще изменения планируют в структуре ВСУ;

можно ли быстро создать дроновую ПВО в Украине;

где Украина планирует брать спутники для Космических войск.