Дроны, космос, ПВО. Зачем Сырский изменяет структуру Вооруженных сил
Первую часть текста читайте здесь:
Микроменеджер войны. Как Сырский формирует свою гвардию влияния в ВСУ
"Будем сбивать российские спутники?" – в шутку спросил во время встречи с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским один из журналистов.
Главком от ответа уклонился. Но и без этого на анонсированные Космические войска Вооруженных Сил Украины возлагается немало задач: разведка, навигация, надежная связь. Поэтому их создание – решение, безусловно, актуальное.
До конца 2025 года будет продолжаться процесс создания ряда новых родов войск – Беспилотных систем противовоздушной обороны, Космических и Кибервойск.
"Кажется, украинский потенциал в военном космосе выглядит так: у нас есть великие люди в прошлом, голая жопа в настоящем и большие амбиции на будущее", – говорит один из офицеров Сил обороны об апрельском форуме Space for Ukraine от Минобороны.
LIGA.net пообщалась с представителями командования и военнослужащими различных структур, чтобы понять, что и как будет изменяться в ВСУ до конца 2025 года.
Из этого текста вы узнаете:
- какие еще изменения планируют в структуре ВСУ;
- можно ли быстро создать дроновую ПВО в Украине;
- где Украина планирует брать спутники для Космических войск.
Комментарии (0)