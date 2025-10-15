У новому випуску "Клімкін питає" дипломат і колишній міністр закордонних справ ставить питання одному із найвідоміших українських істориків сучасності, інтелектуалу, що десятиліттями пояснює, хто ми є і куди йдемо. Його книги читають у Гарварді, його ідеї цитують політики, а його лекції змінюють погляд на минуле й майбутнє України.

Разом з Павлом Клімкіним вони розбирають:

що таке "рускій мір" і чи може Україна його позбутися;

чому Європа – це континент постійних криз і навіщо вони потрібні світові;

як Путін використовує історію як зброю;

чому популізм змінює Захід і яке майбутнє чекає Європу;

в чому небезпека штучного інтелекту для світопорядку;

і що заважає сучасним політикам увійти в історію.

Це – розмова не лише про минуле, а про те, чи готові ми зрозуміти себе в новому світі.

Хто цей загадковий співрозмовник Павла Клімкіна? Дивись новий випуск першим – підписуйся на LIGA PRO.