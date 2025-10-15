Подкаст
Чому православні країни живуть гірше? Клімкін питає історика, якого читають у Гарварді
У новому випуску "Клімкін питає" дипломат і колишній міністр закордонних справ ставить питання одному із найвідоміших українських істориків сучасності, інтелектуалу, що десятиліттями пояснює, хто ми є і куди йдемо. Його книги читають у Гарварді, його ідеї цитують політики, а його лекції змінюють погляд на минуле й майбутнє України.
Разом з Павлом Клімкіним вони розбирають:
- що таке "рускій мір" і чи може Україна його позбутися;
- чому Європа – це континент постійних криз і навіщо вони потрібні світові;
- як Путін використовує історію як зброю;
- чому популізм змінює Захід і яке майбутнє чекає Європу;
- в чому небезпека штучного інтелекту для світопорядку;
- і що заважає сучасним політикам увійти в історію.
Це – розмова не лише про минуле, а про те, чи готові ми зрозуміти себе в новому світі.
