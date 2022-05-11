Почему Путин не смог захватить небо над Украиной, Балтия просит ПВО. Обзор западных медиа

Почему подход украинцев к защите неба заставляет завидовать даже страны НАТО; как российская экономика, несмотря на бодрые отчеты, уже испытывает разрушительное влияние санкций, а страны Балтии призывают Альянс тщательнее защищать Сувалкский коридор.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

The Atlantic: Проблема с авиацией — одна из причин провального российского вторжения

Россия рассчитывала тотально властвовать в воздухе с начала вторжения в Украину. Имея почти 4000 боевых самолетов и опыт бомбардировки целей в Сирии, Грузии и Чечне, российские военно-воздушные силы (ВВС) должны были помочь своей армии зайти вглубь Украины, захватить Киев и уничтожить украинскую армию. Два месяца спустя ВВС диктатора Путина все еще борются за контроль над небом, пишет The Atlantic.

Неудача ВВС РФ является, пожалуй, важнейшей, но менее обсуждаемой в этой войне. Украинцы показали удивительные способности в планировании воздушной обороны и адаптировались к бою. В воздухе остается своеобразный паритет, не дающий ни одной стороне 100% преимущества.

Хотя россияне должны были провести модернизацию своих ВВС, чтобы быть готовыми к современной войне, это произошло в основном на бумаге. Пиар-кампании рекламировали ударные самолеты СУ-34, пока обычные ВВС страдали от логистических проблем, а у пилотов не было возможности нормально тренироваться.

Когда началось вторжение, российские ВВС оказались не в состоянии проводить продуманную кампанию. Они не столько сосредотачивались на захвате неба, сколько на поддержке наземных войск и бомбардировке городов. Это может сработать, когда у вас бесконечное количество солдат, которых вы готовы терять, но в современной войне это бесполезное использование сил.

Эксперты уверены: Россия не смогла изменить свое видение войны как наступления больших пехотных волн после зачистки артиллерией, а о более широком применении авиации даже не начинала думать.

Пилотам оставалось выполнять стандартные, простые миссии: одиночные полеты без поддержки, одна мишень, неуправляемые бомбы, попытки быстро поразить цель и попытаться не быть сбитыми.

Плохая коммуникация между ВВС и разведкой усугубляла ситуацию.

В то же время украинцы разработали оригинальную и многоуровневую противовоздушную оборону. Даже с дешевыми, портативными переносными ракетами класса "земля-воздух" они смогли ограничить маневры российской авиации несколькими восточными и южными районами.

Ракетные системы С-300 сделали россиян еще уязвимее, заставляя пилотов летать очень низко. И это мгновенно делает их уязвимыми для ракет "земля-воздух". Российские пилоты поняли, что могут стать мишенью в любом месте, и от того их невысокая эффективность ухудшилась еще больше.

Креативность украинцев можно увидеть на примере операции по затоплению "Москвы". Пока "Байрактар" отвлекал ПВО на себя, ракеты "Нептун" поразили крейсер раньше, чем экипаж успел отреагировать.

Такая изобретательность показывает, что у украинцев более изящное понимание воздушных операций, чем у многих экспертов стран НАТО. То, что они делают — меньшими силами отстаивают небо в борьбе с более могущественным врагом — очень тяжело. Западу есть чему поучиться у украинцев.

BBC: Какая боль ждет Россию от санкций?

После нескольких волн западных санкций казалось, что России удалось выдержать удар. Рубль вернулся на довоенные отметки, а выплаты по внешнему долгу помогли избежать дефолта, пишет BBC.

Эксперты уверены: красивая картинка не имеет никакого отношения к реальной жизни. Российские металлургические, химические и автомобильные компании уже несут на себе груз санкций. Представители более 13 000 российских компаний сказали в опросе Центробанка, что испытывают проблемы со снабжением микрочипов, деталей для автомобилей, средств для упаковки и даже кнопок. Дефицит сырья заставляет некоторые компании закрываться.

Японский автопроизводитель Toyota, например, прекратил импорт автомобилей в Россию и приостановил работу своего завода в Санкт-Петербурге в марте.

Экономист BlueBay Asset Management Тимоти Эш говорит: долгосрочные последствия антироссийских санкций будут разрушительными. Россию уже сейчас "вырезают" из глобальных цепей снабжения, поскольку она является ненадежным партнером. Это подтолкнет страну к рецессии.

Даже центробанк России уже признает, что впереди страну ждет "обратная индустриализация", ограниченный доступ к финансовым рынкам, снижение уровня жизни и подорожание кредитов.

Западные бренды — McDonalds, Levi's — продолжают платить своим работникам, хотя прекратили деятельность в России. Но уровень безработицы, безусловно, будет расти. Trading Economics прогнозирует, что безработица может подскочить на 7% к 2024 году. И не стоит забывать о массовом оттоке IT-специалистов и других высококвалифицированных работников.

Санкции будут усиливаться. Пока Европа колеблется касательно полного эмбарго на энергоресурсы, поскольку получает 40% газа из России. Но она намерена сделать это в кратчайшие сроки, несмотря на все сопутствующие сложности.

Читайте на LIGA.net: Ежедневно Украина недополучает $170 млн из-за войны и блокады портов. Как увеличить экспорт

Politico: Конец наивности. Как НАТО должно усилить оборону в Балтике

Страны Балтии призывают НАТО увеличить обороноспособность региона от России, пишет для Politico Габриэлиус Ландсбергис, глава МИД Литвы. Кажется, Североатлантический союз понял: агрессия РФ должна изменить видение безопасности.

Решения будут приниматься на встрече стран НАТО в Мадриде в июне.

Эра наивности кончилась. В НАТО наконец-то увидели, что Путин готов вести захватническую войну против соседей, несмотря на огромные потери на поле боя и сокрушительные санкции. Война может длиться долго, режим в Москве еще дольше. Они обновят свои БТГ, отремонтируют технику. Пока Путин остается в Кремле, Североатлантический союз должен быть готов дать ему отпор.

Одно из самых уязвимых мест в обороне восточной границы — Сувалкский коридор. Это узкий участок земли между Литвой и Польшей, окруженный Беларусью и русским анклавом в Калининграде.

В случае агрессии против стран Балтии, россияне в этом коридоре смогут быстро "разрезать" группировки НАТО и захватить большую часть территории в короткие сроки. Эту уязвимость нелегко исправить, но руководство Альянса должно уделить ему необходимое внимание, уверен Ландсбергис.

Прежде всего, должно быть принято принципиальное решение, что страны Балтии, особенно Сувалкский коридор, будут защищены всеми доступными средствами. И что союзники по НАТО присоединятся к литовцам, латышам и эстонцам с первой минуты любой потенциальной агрессии.

Это должно включать в себя развертывание систем ПВО, базирование бригад НАТО в каждой из стран Балтии. А в случае присоединения Швеции и Финляндии Альянс должен быстро интегрироваться в оборону региона.

Читайте также: Дайджест | Прокси-война: что означает новый ленд-лиз США, Путин в ловушке. Обзор западных медиа (10 мая)

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.