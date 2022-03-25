Почему Украина – не Афганистан и как США меняет ядерную политику. Обзор западных медиа

Почему Украина не стала "вторым Афганистаном", – хотя именно такой исход предрекали многочисленные "эксперты", – что меняется в ядерной политике США и как жить полноценной жизнью во время войны.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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The New York Times: Украина — не Афганистан. Почему Кабул пал за два дня, а Киев — нет

Украинцы массово готовят коктейли Молотова, а потом снимают на видео, как поджигают российскую технику. Украинские военные устраивают засады на российские танковые колонны. Президент Зеленский снимает видео с улиц Киева и призывает давать отпор агрессору. Это поразительный контраст с тем, что мы видели в Кабуле полгода назад, в августе 2021 года, пишет The New York Times.

После того как из Афганистана вышли военные США, местная армия почти сразу сняла военную форму и сложила оружие в свете наступления Талибана. Президент сбежал в ОАЭ. Талибы захватили власть за два дня.

Американская разведка и военные предполагали, что Афганистан продержится не менее полугода, а Киев падет через два дня. Оба раза они ошиблись. Никакие современные методы анализа не могут до конца предсказать, каким будет моральный дух страны и ее военных.

Если бы американские политики могли реалистично оценить упорство украинского сопротивления и слабость российской армии, они должны были бы прислать больше эффективного оружия, считает автор. Так как не считали бы, что Украины "не будет через несколько дней".

Интересно, что накануне войны именно украинские эксперты убеждали элиты в Вашингтоне, что ВСУ готовы сражаться. А недавние контрнаступления демонстрируют, что Киев готов не только защищаться, но и отбивать свои территории и уничтожать российскую армию.

В Москве не готовились к длительной войне, ожидая быстрой победы. Но их армия столкнулась с маневренной обороной, логистическими проблемами, неисправным транспортом и отсутствием безопасной связи. Также эксперты ошибались в своей оценке Зеленского и его возможности быть эффективным лидером военного времени. "Он будет Черчиллем или Ашрафом Гани (президентом Афганистана)?" — спорили эксперты. И ответ очевиден: Зеленский избрал путь Черчилля.

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The Wall Street Journal: Байден будет придерживаться долговременной политики США по ядерному оружию

Во время президентской кампании 2020 года Джо Байден пообещал выработать новую политику по ядерному оружию. Единственной целью ядерного арсенала США должно было стать сдерживание враждебной ядерной атаки или ответ на нее, пишет The Wall Street Journal.

Новая позиция Байдена под давлением союзников такова: фундаментальная роль ядерного арсенала США будет скорректирована. Ядерное оружие можно будет использовать в экстремальных обстоятельствах, а именно: для сдерживания биологических, химических и (возможно) даже кибератак противника.

Решение было принято администрацией Байдена во время встречи с союзниками в Европе, при разработке новой стратегии ответа на политику Кремля и агрессию против Украины. Также решение президента США совпало с информацией разведки, что россияне планируют использовать химическое или даже ядерное оружие.

Авторы программы поддерживают масштабную модернизацию ядерной триады США из ракет наземного, подводного базирования и бомбардировщиков. Ее стоимость, по прогнозам, превысит $1 трлн.

The Washington Post: Месяц войны. Украинская нация изменилась навсегда и адаптируется к новым условиям

Прошел месяц с начала "спецоперации" России в Украине. Звуки взрывов уже не удивляют, равно как и сирены противовоздушной обороны. Города восточной Украины разрушены, везде разбиты стекла, а каждый день в 9:00 утра — минута молчания по погибшим, пишет The Washington Post.

В течение месяца войны каждый четвертый украинец покинул свой дом. Российская армия рушит все подряд: школы, больницы, квартиры и бизнесы. Впрочем, это только демонстрирует слабость путинских войск, которые не могут "похвастаться" захватом больших городов.

"Новая нормальность" для украинцев – пить кофе, сидеть в барбер-шопе и пойти в укрытие во время воздушной тревоги. Введения бесполетной зоны, о которой умолял Киев, не произошло.

Сами украинцы все больше уверены в победе над Россией. Стратегия Кремля оказалась ошибочной на всех этапах, устранить президента Зеленского не удалось, и из Киева он не скрылся. Напротив, глава государства во флисовой куртке и с небритым лицом стал источником спокойствия для многих украинцев, слушающих его каждый вечер.

Российский диктатор Путин, называвший себя освободителем, оказался в отчаянии, почувствовав украинское сопротивление. Против его армии сражаются даже фермеры на тракторах, и в оккупированном Херсоне люди все еще выходят на проукраинские митинги.

А украинский бизнес не просто пытается работать в таких условиях, но и жертвует деньги на нужды армии и волонтеров.

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