Польский скандал в Вашингтоне. Как Трамп поссорил Навроцкого и Туска
Третьи сутки в Польше не утихает политический скандал: отсутствие представителя Польши на встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме повлекло за собой волну политических споров.
Власть и оппозиция обвиняют друг друга в дипломатическом провале. Президент Польши однажды даже попытался переложить ответственность на Украину, но быстро передумал.
LIGA.net разбиралась, может ли внутренний дипломатический скандал подорвать польско-украинские отношения и помощь Варшавы Киеву.
Из этого текста вы узнаете:
- почему Польшу возмутило отсутствие Навроцкого на встрече Трампа и Зеленского;
- как Навроцкий все же собирается посетить Трампа и при чем здесь Зеленский;
- повлияет ли внутренний конфликт в Польше на отношения и поддержку Украины.
