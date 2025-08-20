Третьи сутки в Польше не утихает политический скандал: отсутствие представителя Польши на встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме повлекло за собой волну политических споров.

Власть и оппозиция обвиняют друг друга в дипломатическом провале. Президент Польши однажды даже попытался переложить ответственность на Украину, но быстро передумал.

LIGA.net разбиралась, может ли внутренний дипломатический скандал подорвать польско-украинские отношения и помощь Варшавы Киеву.

Из этого текста вы узнаете:

почему Польшу возмутило отсутствие Навроцкого на встрече Трампа и Зеленского;

как Навроцкий все же собирается посетить Трампа и при чем здесь Зеленский;

повлияет ли внутренний конфликт в Польше на отношения и поддержку Украины.