Третю добу у Польщі не вщухає політичний скандал: відсутність представника Польщі на зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі спричинила хвилю політичних суперечок.

Влада й опозиція звинувачують одна одну в дипломатичному провалі. Президент Польщі один раз навіть спробував перекласти відповідальність на Україну, але швидко передумав.

LIGA.net розбиралася, чи може внутрішній дипломатичний скандал підірвати польсько-українські відносини й допомогу Варшави Києву.

З цього тексту ви дізнаєтеся:

чому Польщу обурила відсутність Навроцького на зустрічі Трампа і Зеленського;

як Навроцький усе ж збирається відвідати Трампа і до чого тут Зеленський;

чи вплине внутрішній конфлікт у Польщі на стосунки й підтримку України.