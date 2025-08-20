Польський скандал у Вашингтоні. Як Трамп посварив Навроцького і Туска
Третю добу у Польщі не вщухає політичний скандал: відсутність представника Польщі на зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі спричинила хвилю політичних суперечок.
Влада й опозиція звинувачують одна одну в дипломатичному провалі. Президент Польщі один раз навіть спробував перекласти відповідальність на Україну, але швидко передумав.
LIGA.net розбиралася, чи може внутрішній дипломатичний скандал підірвати польсько-українські відносини й допомогу Варшави Києву.
З цього тексту ви дізнаєтеся:
- чому Польщу обурила відсутність Навроцького на зустрічі Трампа і Зеленського;
- як Навроцький усе ж збирається відвідати Трампа і до чого тут Зеленський;
- чи вплине внутрішній конфлікт у Польщі на стосунки й підтримку України.
