"Попытка разжечь конфликт". Боевики взяли в заложники членов миссии ОБСЕ: что известно

На Донбассе оккупанты взяли в заложники членов миссии ОБСЕ. Что об этом известно – рассказывает LIGA.net

Российские оккупанты взяли в заложники членов миссии ОБСЕ в оккупированной Горловке. Несколькими днями ранее они начали "протестовать" под штаб-квартирой миссии в Донецке, заблокировав сотрудников ОБСЕ. В связи с этим миссия приняла решение о приостановке работы на части оккупированного Донбасса.

Действия оккупантов являются давлением с целью освободить задержанного солдатами ВСУ боевика Андрея Косюка, который разведывал позиции украинской армии, прикрываясь работой в СЦКК. Украина называет поведение боевиков международным терроризмом, а в МИД сказали LIGA.net, что это попытка разжечь вооруженный конфликт. Что случилось, почему это важно и что дальше – рассказывает LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 17 октября в оккупированной Горловке, 39 км от Донецка, боевики заблокировали автомобильные ворота передовой патрульной базы (ППБ) ОБСЕ при помощи цепи и навесного замка. Около ворот была припаркована машина с голубой табличкой "ДНР", которая блокировала выезд. Рядом стояли двое вооруженных пророссийских боевиков.

ППБ расположена на территории одной из гостиниц города. Собственник отеля сказал наблюдателям, что им не разрешат покидать помещение гостиницы, такой "приказ" отдал "мэр Горловки". Все выходы из отеля заблокировали боевики. Через видеокамеры сотрудники ОБСЕ увидели, что перед гостиницей установили три палатки, вокруг которых собрались четыре человека.

Спустя час, в 17:00, двое мужчин в гражданском зашли в отель и сказали сотрудникам миссии, что им можно свободно ходить по отелю и парковке, но нельзя покидать ее территорию, "пока не будет освобожден член вооруженных формирований, который был задержан ВСУ в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября".

В Горловке фактически захватили в заложники сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ, – говорит представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.

Захват сотрудников ОБСЕ стал местью оккупантов за задержание боевика террористической организации "ЛНР" Андрея Косюка. Его задержали 13 октября, когда он под прикрытием разминирования с повязкой Совместного центра координации и контроля (СЦКК) осуществлял разведку позиций ВСУ.

В СБУ говорят, что его заданием было разминирование согласованного участка, где планируется открыть новый пункт пропуска. Однако он грубо нарушил договоренности – находился на территории, на которую заходить не имел права, и вел разведку оставленных позиций ВСУ. Кроме того, у него было оружие, а сотрудникам СЦКК носить его запрещено.

"Меня задержали трое военнослужащих ВСУ. На мне были каска и бронежилет с символикой СЦКК, нарукавник. Также я сдал пистолет ПМ с обоймой, который взял без ведома руководства", – рассказал сотрудникам СБУ задержанный оккупант.

Захват заложников в Горловке – это не первая реакция боевиков на задержание члена их бандформирования. 15 октября около 50-100 человек вышли на организованный оккупантами "митинг" под штаб-квартиру ОБСЕ в захваченном Донецке. Во время "митинга" оккупанты заблокировали вход в отель, где находились наблюдатели ОБСЕ. На следующий день их было уже около 200.

Реагируя на "протесты", в ОБСЕ сказали, что приостановили операции на части оккупированных территорий Донбасса, поскольку не имеют возможности отправить патрули из Донецка для выполнения порученных им задач.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В комментарии LIGA.net спикер делегации Украины в минской ТКГ Алексей Арестович говорит, что действия боевиков – это "системный подрыв полномочий миссии ОБСЕ": "В совокупности с непродлением мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода Донецк и Гуково, данные действия РФ мы расцениваем как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубейшим подрывом системы безопасности в Европе".

Похожей позиции придерживаются и в МИД. Спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко сказал LIGA.net, что блокирование и давление на наблюдателей ОБСЕ в Донецке – это "элемент продолжающихся усилий РФ по разрушению минских договоренностей и раздувания вооруженного конфликта". В МИД действия России называют недопустимыми.

Призываем Россию прекратить провокации против международных наблюдателей миссии ОБСЕ, разблокировать их передвижения, обеспечить беспрепятственный доступ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, гарантировать безопасность, – сказал спикер МИД Олег Николенко.

Представитель Донецка в ТКГ Гармаш видит в этом событии и более широкий контекст. Он считает, что Россия бросила вызов всем странам-членам ОБСЕ: "ОБСЕ – это 57 государств, и все решения в ней принимаются консенсусом. Свое согласие на направление СММ ОБСЕ на Донбасс и гарантии иммунитета ее членам давала и Россия. И тот факт, что членов миссии удерживают в заложниках боевики, финансируемые и управляемые Россией, – это вызов кремлевской хунты всем остальным 56 странам-членам ОБСЕ".

ЧТО ДАЛЬШЕ. В ОБСЕ в комментарии LIGA.net сказали, что они прекратили отправку патрулей из Донецкой мониторинговой команды и патрульного центра в этом городе. Патрулирование из других мест размещения миссии продолжается в привычном режиме. "Протесты" под гостиницей в оккупированном Донецке продолжались и сегодня, выезды из отеля по-прежнему заблокированы.

В Горловке ситуация выглядит следующим образом: боевики сообщают, что им удалось достичь некоего "устного соглашения" с членами миссии ОБСЕ, благодаря чему оккупанты пообещали разблокировать работу наблюдателей.

При этом они угрожают, что если задержанного солдатами ВСУ боевика Косюка не отпустят, то они снова заблокируют членов миссии и готовы вернуться "в любое время". В ОБСЕ заявление российских оккупантов пока не прокомментировали. LIGA.net отправила запрос в пресс-службу миссии ОБСЕ в Украине.

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