Ненастье, накрывшее Украину, усложнило работу украинским защитникам.

Из-за снега и шквального ветра украинские защитники потеряли "глаза" – возможности поднимать беспилотники нет. Ненастье провоцирует существенное изменение действий пехоты и активности артиллерии, говорит LIGA.net представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

На Таврийском направлении, где линия боестолкновения достаточно большая, погода неоднородна – где-то снег, где-то дождь, но сильный ветер повсюду. Это также усложняет работу беспилотной авиации – как нашей, так и вражеской, отмечает LIGA.net представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Непогода коснулась и Восточной группировки войск. "Снег начал падать, но не наблюдается такой метели, как в южных областях. Украинские защитники готовы к зимнему периоду, будем оказывать сопротивление оккупантам всеми имеющимися силами и средствами", – добавляет LIGA.net начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо.

Наименее благоприятные условия – у украинских морпехов, удерживающих три плацдарма на левобережье Днепра.

Как ухудшение погоды влияет на ситуацию на фронте – коротко.

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АВДЕЕВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. СНЕГ И ШКВАЛЬНЫЙ ВЕТЕР

На Авдеевском направлении россияне сохраняют наибольшую активность. За минувшие сутки украинские защитники отбили там 30 атак: восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового и в районах Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского.

"Бой практически не стихает. Враг применяет незначительные силы бронетехники, потому что наши воины очень много ее уничтожили. Но продолжает гнать вперед свою пехоту. В настоящее время враг действует силами одного-двух мотострелковых отделений – это до 20 человек", – рассказывает LIGA .net представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Из-за непогоды россияне применяют меньше беспилотников, зато увеличили количество авиаударов: если два-три дня назад их количество достигало шести, то за прошедшие сутки по защитникам нанесли 17 ударов управляемыми авиабомбами.

За прошедшие сутки россияне потеряли три танка полностью и более 500 военнослужащих. Около 80% из них именно в Донецкой области – в районе Марьинки и Авдеевки. За последние пять дней враг теряет на Авдеевском направлении ежедневно убитыми и ранеными по 400-500 человек. Еще около 30 россиян сдались в плен.

Иллюстративное фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

"Наши защитники держат оборону – бьем и будем бить, несмотря на погоду. Продолжаются тяжелые бои как у Коксохима, так и в районе Ясиноватой", – говорит Штупун.

ЗАПОРОЖСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. БОЛОТНАЯ ПОГОДА

На Запорожском направлении из-за шквального ветра работа беспилотной авиации также затруднена. Частично это позволяет пехотинцам немного согреться, говорит LIGA.net пресс-офицер бригады Национальной гвардии Украины "Червона калина", майор Николай Коваль.

Сейчас в направлении болотная погода, отмечает он, когда дождь и снег перемешиваются. Мокро. Колесный транспорт вязнет, ему трудно добраться до определенных посадок. Сложнее всего – пехоте.

"У ребят нет возможности нормально согреться и просушить одежду. Враг очень эффективно использует дроны с тепловизорами, активно греться на позициях опасно, – объясняет пресс-офицер. – Буржуйки не могут использовать как таковые. Пользуются преимущественно окопными свечами и горелками. Да и то преимущественно днем, чтобы не демаскировать свои позиции".

За счет креатива бойцы научились приспосабливаться ко всем условиям, добавляет Коваль: "Это не первая наша зима на фронте, мы понимаем, как воевать зимой. Ребята уже знают, что им нужно больше свечей и маленьких горелок, одноразовых грелок для рук и ног. Да, очень тяжело. Но мы стараемся не сбавлять давления на врага даже в сложных погодных условиях, чтобы не давать ему времени на передышку".

Иллюстративное фото: 128 отдельная горно-штурмовая бригада

За последние сутки на Запорожском направлении произошло 37 боевых столкновений, из артиллерии украинских защитников обстреляли 649 раз. оккупанты периодически пытаются штурмовать в районах Вербового и Работиного. Общие потери врага по направлению составили 514 человек, говорит Штупун.

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ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ДНЕПРА. СНЕГ

На юге из-за снега и шквального ветра не может стабильно действовать пехота и уменьшается активность артиллерии, говорит Братчук. В то же время россияне активно используют авиацию, бомбя КАБами и ФАБами.

"На любом направлении очень многое зависит от логистики, от обеспечения провиантом, а главное – боекомклектом, – добавляет он. – На юге сейчас эта логистика усложнена. И для нас, и для врага".

На левом берегу Днепра россияне сейчас концентрируют резервы – и технику, и личный состав, добавляет представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

За неделю российская группировка там увеличилась почти на 5 000 – до 69 700 человек. Подтянулись дополнительные подразделения десантно-штурмовых дивизий, объясняет LIGA.net полковник запаса ВСУ, эксспикер Генштаба Владислав Селезнев.

"Они прямо сейчас не задействованы в ведении боевых действий, но постепенно концентрируются в районе заповедника "Аскания-Нова". Скорее всего, они будут выполнять роль пожарного резерва – их будут бросать туда, где наиболее важно закрыть дыры в собственной обороне".

Условия для украинских защитников неблагоприятные, добавляет эксспикер Генштаба.

Враг на юге Херсонской области достаточно артиллерии и бронетехники, возможность использовать авиационную поддержку для реализации своих задач. Украинские морпехи держат оборонительные рубежи и позиции от трех до восьми километров и пока не могут продвинуться дальше – иначе выйдут из-под зонтика украинского ПВО.

"Ключевой вопрос: как согреться в полевых условиях, как дать возможность военным отдыхать, как придерживаться четкого алгоритма медицинской эвакуации. Тот самый "золотой час" на эвакуацию раненых зимой сокращается, – говорит Селезнев. – Трудно всем, кто находится в поле. На Херсонщине морпехи действуют в плавнях, где грунтовые воды близко, и возможность создавать защитные сооружения усложнена".

Как только почва начнет замерзать до такого уровня, что можно будет использовать бронетехнику, украинские силы снова поедут в бой, отмечает полковник запаса. Дальнейшее развитие событий все еще зависит от ресурсных возможностей Вооруженных сил и возможности закрыть текущие потребности защитников.

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