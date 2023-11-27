"Потеряли глаза". Снег, болото, шквальный ветер: как непогода влияет на ситуацию на фронте
Ненастье, накрывшее Украину, усложнило работу украинским защитникам.
Из-за снега и шквального ветра украинские защитники потеряли "глаза" – возможности поднимать беспилотники нет. Ненастье провоцирует существенное изменение действий пехоты и активности артиллерии, говорит LIGA.net представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
На Таврийском направлении, где линия боестолкновения достаточно большая, погода неоднородна – где-то снег, где-то дождь, но сильный ветер повсюду. Это также усложняет работу беспилотной авиации – как нашей, так и вражеской, отмечает LIGA.net представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
Непогода коснулась и Восточной группировки войск. "Снег начал падать, но не наблюдается такой метели, как в южных областях. Украинские защитники готовы к зимнему периоду, будем оказывать сопротивление оккупантам всеми имеющимися силами и средствами", – добавляет LIGA.net начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо.
Наименее благоприятные условия – у украинских морпехов, удерживающих три плацдарма на левобережье Днепра.
Как ухудшение погоды влияет на ситуацию на фронте – коротко.
АВДЕЕВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. СНЕГ И ШКВАЛЬНЫЙ ВЕТЕР
На Авдеевском направлении россияне сохраняют наибольшую активность. За минувшие сутки украинские защитники отбили там 30 атак: восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового и в районах Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского.
Из-за непогоды россияне применяют меньше беспилотников, зато увеличили количество авиаударов: если два-три дня назад их количество достигало шести, то за прошедшие сутки по защитникам нанесли 17 ударов управляемыми авиабомбами.
За прошедшие сутки россияне потеряли три танка полностью и более 500 военнослужащих. Около 80% из них именно в Донецкой области – в районе Марьинки и Авдеевки. За последние пять дней враг теряет на Авдеевском направлении ежедневно убитыми и ранеными по 400-500 человек. Еще около 30 россиян сдались в плен.
"Наши защитники держат оборону – бьем и будем бить, несмотря на погоду. Продолжаются тяжелые бои как у Коксохима, так и в районе Ясиноватой", – говорит Штупун.
ЗАПОРОЖСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. БОЛОТНАЯ ПОГОДА
На Запорожском направлении из-за шквального ветра работа беспилотной авиации также затруднена. Частично это позволяет пехотинцам немного согреться, говорит LIGA.net пресс-офицер бригады Национальной гвардии Украины "Червона калина", майор Николай Коваль.
Сейчас в направлении болотная погода, отмечает он, когда дождь и снег перемешиваются. Мокро. Колесный транспорт вязнет, ему трудно добраться до определенных посадок. Сложнее всего – пехоте.
За счет креатива бойцы научились приспосабливаться ко всем условиям, добавляет Коваль: "Это не первая наша зима на фронте, мы понимаем, как воевать зимой. Ребята уже знают, что им нужно больше свечей и маленьких горелок, одноразовых грелок для рук и ног. Да, очень тяжело. Но мы стараемся не сбавлять давления на врага даже в сложных погодных условиях, чтобы не давать ему времени на передышку".
За последние сутки на Запорожском направлении произошло 37 боевых столкновений, из артиллерии украинских защитников обстреляли 649 раз. оккупанты периодически пытаются штурмовать в районах Вербового и Работиного. Общие потери врага по направлению составили 514 человек, говорит Штупун.
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ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ДНЕПРА. СНЕГ
На юге из-за снега и шквального ветра не может стабильно действовать пехота и уменьшается активность артиллерии, говорит Братчук. В то же время россияне активно используют авиацию, бомбя КАБами и ФАБами.
"На любом направлении очень многое зависит от логистики, от обеспечения провиантом, а главное – боекомклектом, – добавляет он. – На юге сейчас эта логистика усложнена. И для нас, и для врага".
На левом берегу Днепра россияне сейчас концентрируют резервы – и технику, и личный состав, добавляет представитель Украинской добровольческой армии "Юг".
За неделю российская группировка там увеличилась почти на 5 000 – до 69 700 человек. Подтянулись дополнительные подразделения десантно-штурмовых дивизий, объясняет LIGA.net полковник запаса ВСУ, эксспикер Генштаба Владислав Селезнев.
Условия для украинских защитников неблагоприятные, добавляет эксспикер Генштаба.
Враг на юге Херсонской области достаточно артиллерии и бронетехники, возможность использовать авиационную поддержку для реализации своих задач. Украинские морпехи держат оборонительные рубежи и позиции от трех до восьми километров и пока не могут продвинуться дальше – иначе выйдут из-под зонтика украинского ПВО.
"Ключевой вопрос: как согреться в полевых условиях, как дать возможность военным отдыхать, как придерживаться четкого алгоритма медицинской эвакуации. Тот самый "золотой час" на эвакуацию раненых зимой сокращается, – говорит Селезнев. – Трудно всем, кто находится в поле. На Херсонщине морпехи действуют в плавнях, где грунтовые воды близко, и возможность создавать защитные сооружения усложнена".
Как только почва начнет замерзать до такого уровня, что можно будет использовать бронетехнику, украинские силы снова поедут в бой, отмечает полковник запаса. Дальнейшее развитие событий все еще зависит от ресурсных возможностей Вооруженных сил и возможности закрыть текущие потребности защитников.
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