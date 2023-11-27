Негода, яка накрила Україну, ускладнила роботу українським захисникам.

Через сніг і шквальний вітер українські захисники втратили "очі" – можливості піднімати безпілотники немає. Негода провокує суттєву зміну дій піхоти і активності артилерії, каже LIGA.net речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

На Таврійському напрямку, де лінія боєзіткнення досить велика, погода неоднорідна – десь сніг, десь дощ, але сильний вітер є всюди. Це також ускладнює роботу безпілотної авіації – як нашої, так і ворожої, зазначає LIGA.net речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Негода торкнулася і Східного угруповання військ. "Сніг почав падати, але не спостерігається такої хуртовини, як у південних областях. Українські захисники готові до зимового періоду, будемо надавати опір окупантам всіма наявними силами та засобами", – додає LIGA.net начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо.

Найменш сприятливі умови – в українських морпіхів, які утримують три плацдарми на лівобережжі Дніпра.

Як погіршення погоди впливає на ситуацію на фронті – коротко.

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АВДІЇВСЬКИЙ НАПРЯМОК. СНІГ І ШКВАЛЬНИЙ ВІТЕР

На Авдіївському напрямку росіяни зберігають найбільшу активність. За минулу добу українські захисники відбили там 30 атак: східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового і в районах Сєверного, Степового, Авдіївки і Первомайського.

"Бій практично не стихає. Ворог застосовує незначні сили бронетехніки, тому що наші воїни дуже багато її знищили. Але продовжує гнати вперед свою піхоту. Наразі ворог діє силами одного-двох мотострілецьких відділень – це до 20 осіб", – розповідає речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Через негоду росіяни застосовують менше безпілотників, натомість збільшили кількість авіаударів: якщо два-три дні тому їх кількість сягала шести, то минулої доби по захисниках завдали 17 ударів керованими авіабомбами.

Минулої доби росіяни втратили три танки повністю і понад 500 військовослужбовців. Близько 80% з них саме на Донеччині – в районі Мар'їнки та Авдіївки. За останні п’ять днів ворог втрачає на Авдіївському напрямку щоденно вбитими та пораненими по 400-500 осіб. Ще близько 30 росіян здалися у полон.

Ілюстративне фото: 93 ОМБр Холодний Яр

"Наші захисники тримають оборону – б'ємо і будемо бити, незважаючи на погоду. Тривають важкі бої як біля Коксохіму, так і в районі Ясинуватої", – говорить Штупун.

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАПРЯМОК. БОЛОТЯНА ПОГОДА

На Запорізькому напрямку через шквальний вітер робота безпілотної авіації також ускладнена. Частково це дає можливість піхотинцям трохи зігрітись, каже LIGA.net пресофіцер бригади Національної гвардії України "Червона калина", майор Микола Коваль.

Зараз на напрямку болотяна погода, зазначає він, коли дощ і сніг перемішуються. Мокро. Колісний транспорт грузне, йому важко добратися до певних посадок. Найважче – піхоті.

"У хлопців немає можливості нормально зігрітись і просушити одяг. Ворог дуже ефективно використовує дрони з тепловізорами, активно грітись на позиціях небезпечно, – пояснює пресофіцер. – Буржуйки не можуть використовувати як такі. Користуються переважно окопними свічками і горілками. Та й то переважно вдень, щоби не демаскувати свої позиції".

За рахунок креативу бійці навчились пристосовуватись до всіх умов, додає Коваль: "Це не перша наша зима на фронті, ми вже розуміємо, як воювати зимою. Хлопці вже знають, що їм потрібно більше свічок та маленьких горілок, одноразових грілок для рук та ніг. Так, дуже важко. Але ми намагаємось не зменшувати тиску на ворога навіть у складних погодних умовах, щоби не давати йому "часу на перепочинок".

Ілюстративне фото: 128 окрема гірсько-штурмова бригада

За останню добу на Запорізькому напрямку відбулось 37 бойових зіткнень, з артилерії українських захисників обстріляли 649 разів. Окупанти періодично намагаються штурмувати в районах Вербового і Роботиного. Загальні втрати ворога на напрямку становлять 514 осіб, каже Штупун.

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ЛІВИЙ БЕРЕГ ДНІПРА. СНІГ

На півдні через сніг і шквальний вітер не може стабільно діяти піхота і зменшується активність артилерії, каже Братчук. Натомість росіяни активно використовують авіацію, бомбардуючи КАБами і ФАБами.

"На будь-якому напрямку дуже багато залежить від логістики, від забезпечення провіантом, а головне – боєкомклектом, – додає він. – На півдні зараз ця логістика ускладнена. І для нас, і для ворога".

На лівому березі Дніпра росіяни зараз концентрують резерви – і техніку, і особовий склад, додає речник Української добровольчої армії "Південь".

За тиждень російське угруповання там збільшилось майже на 5 000 – до 69 700 осіб. Підтягнулись додаткові підрозділи десантно-штурмових дивізій, пояснює LIGA.net полковник запасу ЗСУ, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов:

"Вони безпосередньо зараз не задіяні у веденні бойових дій, але поступово концентруються в районі заповідника "Асканія-Нова". Скоріше за все, вони будуть виконувати роль пожежного резерву – їх будуть кидати туди, де найбільш важливо закрити дірки у власній обороні".

Умови для українських захисників несприятливі, додає ексречник Генштабу.

Ворог на півдні Херсонської області має достатньо артилерії та бронетехніки, можливість використовувати авіаційну підтримку для реалізації своїх завдань. Українські морпіхи тримають оборонні рубежі та позиції від трьох до восьми кілометрів і поки що не можуть просунутись далі – інакше вийдуть з-під парасольки української ППО.

"Ключове питання: як зігрітися в польових умовах, як дати можливість військовим відпочивати, як дотримуватися чіткого алгоритму медичної евакуації. Та сама "золота година" на евакуацію поранених взимку скорочується, – каже Селезньов. – Важко всім, хто знаходиться в полі. На Херсонщині морпіхи діють в плавнях, де грунтові води близько і можливість створювати захисні споруди ускладнена".

Щойно ґрунт почне замерзати до такого рівня, що можна буде використовувати бронетехніку, українські сили знову поїдуть в бій, наголошує полковник запасу. Подальший розвиток подій все ще залежить від ресурсних можливостей Збройних сил та спроможності закрити поточні потреби захисників.

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