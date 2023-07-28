Сразу трем представителям запрещенной ОПЗЖ – Александру Пономареву, Евгению Мураеву и Вадиму Рабиновичу – правоохранители сообщили о государственной измене в последнюю неделю июля.

В обычных условиях за это преступление им грозило бы до 15 лет лишения свободы. Предательство Украины в условиях военного положения может завершиться для них уже пожизненным заключением.

Почему подозрения политикам, чья разрушительная деятельность казалась очевидной, объявили только сейчас? Потому что для подозрения нужно больше доказательств, чем для просто громкого заявления, объясняет LIGA.net советница по коммуникации Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.

"Преступления, совершенные против государства, не имеют срока давности. Чем меньше будет предателей, тем ближе будет победа", – говорит она.

"Это – одноразовая инъекция, которая не является системной работой по привлечению предателей к ответственности", – отрицает LIGA.net член комитета Совета по нацбезопасности и обороне Соломия Бобровская (Голос).

Почему именно сейчас начались производства против политиков, двое из которых скрываются за границей, как они пройдут – коротко на LIGA.net.

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№1. ПОНОМАРЕВ, БЕРДЯНСК И ФСБ

24 июля ДБР сообщило о подозрении в госизмене все еще народному депутату от ОПЗЖ Александру Пономареву.

Сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ пришли к выводу, что депутат перешел на сторону врага еще в начале войны. В первый же день полномасштабного вторжения России он уехал в оккупированный Бердянск.

"По оперативным данным, аффилированные с ним предприятия до сих пор предоставляют в пользование военным РФ помещения, обеспечивают их питанием и горюче-смазочными материалами", – говорят в ГБР.

По данным журналистов программы "Схемы", в оккупированном Бердянске Пономарев напрямую переписывался с работниками ФСБ и отчитывался перед ними о работе своих предприятий в оккупации.

Кроме того, местные СМИ из его орбиты влияния транслируют пророссийскую пропаганду в Бердянске. В течение длительного времени сам депутат оставался на оккупированной территории, встречался с предводителями оккупационных группировок, даже получил от них охрану, утверждает следствие.

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Впоследствии из-за коммерческих споров с оккупантами депутат решил вернуться в неоккупированную часть Украины, говорят в ГБР.

"Пономарев вернулся в январе [2023], – говорит Бобровская. – Его вернули в чат комитета (по вопросам транспорта и инфраструктуры. – Ред.), начисляли заработную плату. Ни главу комитета, ни главу парламента не смущало, что он был на временно оккупированных территориях".

По характеристике заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева (Слуга народа), Пономарев – это "местечковый царек, который годами держал в заложниках Бердянск".

После возвращения из оккупированного Бердянска Пономарев продолжил приходить на заседание Верховной Рады, как ни в чем не бывало, и его ничего не смущало, рассказывает LIGA.net Чернев.

"Его нет, а меня – да. Не знаю, имел ли Пономарев доступ к государственной тайне. Но теоретически, как народный депутат, мог его иметь, – говорит он. – Именно поэтому я неоднократно обращался по поводу него в правоохранительные органы", – говорит он.

№2. МУРАЕВ И КОНТЕНТ КАНАЛА "НАШ"



25 июля о подозрении сообщили экс-нардепу от ОПЗЖ Евгению Мураеву. Сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – государственная измена и нарушение равноправия граждан.

Мураев, как утверждают правоохранители, использовал подконтрольный ему телеканал "Наш", чтобы целенаправленно манипулировать общественным мнением украинцев в интересах России, говорят в СБУ. Прежде всего, это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в Украине и ее восприятия на международной арене.

Экспертизы подтвердили "факты преступной деятельности Мураева против государственной безопасности Украины", отмечают в СБУ.

По данным "Украинской правды", Мураев выехал из Украины в мае 2022 года, пересек границу с Венгрией. С того времени он с семьей живет в Вене.

№3. РАБИНОВИЧ И ПРОПАГАНДА

26 июля подозрение в государственной измене получил бывший депутат и сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович.

По данным стражей порядка, он распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропаганду. Это якобы помогало верхушке РФ добиваться своих военно-политических целей.

Заявления экс-нардепа были "манипулятивны и вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", уточняют в ДБР.

Рабинович уехал из Украины накануне полномасштабного вторжения России и скрывается за границей. О подозрении экс-нардепу сообщили, направив соответствующий запрос о международной правовой помощи в Израиль, говорит LIGA.net советник по коммуникации ДБР Сапьян.

УЖЕ НАЧАЛО, НО ЕЩЕ НЕ СИСТЕМА

Депутатские обращения и в отношении Пономарева, и в отношении Мураева, и в отношении Рабиновича к правоохранителям поступали регулярно. "Все правоохранительные структуры знали об их роли в оккупации Украины", – говорит Бобровская.

Подозрения выдвинули именно сейчас, потому что следствие потребовалось время, чтобы собрать убедительную доказательную базу, объясняет Сапьян. Потому что с точки зрения закона преступление государственной измены доказывается тяжело.

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"По тому же Рабиновичу потребовалось время, чтобы найти видеоматериалы, аудиозаписи, свидетелей, провести экспертизы, которые могли бы подтвердить, что он говорил именно те вещи, которые обеспечивали РФ идеологическую помощь в подрывной деятельности против Украины, – уточняет она. – Окончательное решение примет суд, но сейчас следствие имеет прочный фундамент под ногами".

Если в этих уголовных производствах докажут, что подозреваемые изменили государству в условиях военного положения, то их могут приговорить к пожизненному заключению и конфискации всего имущества, говорит Сапьян.

Нардепу Пономареву уже избрали меру пресечения – два месяца под стражей без права внесения залога.

Предъявление подозрения дает повод надеяться, что у правоохранителей есть необходимая доказательная база для привлечения его к ответственности, считает Чернев. Это даст Бердянскому шанс на нормальную жизнь после освобождения и от влияния Пономарева, и от оккупантов.

В случае со скрывающимися за рубежом Мураевым и Рабиновичем досудебное расследование будет заочным, говорит Сапьян.

Эти подозрения дополнили ряд уголовных производств по статье Государственная измена против ряда политиков – Медведчук, Кузьмин, Кива, Козак, Волошин, напоминает советник по коммуникации ДБР.

СПРАВКА. Также весной 2023 года подозрение в государственной измене объявили народным депутатам от запрещенной ОПЗЖ Олегу Цареву, Дмитрию Святашу, Игорю Маркову, экс-депутату Андрею Деркачу, депутату от Слуги народа Алексею Ковалеву.

Вряд ли удастся добиться того, чтобы предатели (особенно скрывающиеся в РФ) отбывали наказание в Украине, признает она. Однако важно, чтобы во всех этих производствах были вынесены приговоры.

"Это сигнал обществу, что нет преступления без наказания. Сигнал миру, что мы не прощаем предателям", – говорит Сапьян.

На уточняющий вопрос LIGA.net, стоит ли ожидать новых производств по подозрению в государственной измене в ближайшее время, представитель Госбюро расследований отвечает: "Все, кто за 30 серебряных продал свое государство, будут наказаны. Работа в этом направлении ведется".

Пока это одноразовая инъекция, системной работа станет, когда в Раде не останется депутатов от фракции ОПЗЖ, убеждена Бобровская.

"У нас предметная доказательная база собрана еще с 2014 года, – говорит она. – Достаточная, чтобы эти люди вообще не были представлены на политической арене, не могли занимать ни выборные должности, ни должности в исполнительных органах власти".

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