Одразу трьом представникам забороненої ОПЗЖ – Олександру Пономарьову, Євгенію Мураєву та Вадиму Рабіновичу – правоохоронці повідомили про державну зраду в останній тиждень липня.

У звичайних умовах за цей злочин їм загрожувало б до 15 років позбавлення волі. Зрада України в умовах воєнного стану може завершитись для них вже довічним ув’язненням.

Чому підозри політикам, чия руйнівна діяльність ніби здавалась очевидною, оголосили лише зараз? Бо для підозри потрібно більше доказів, ніж для просто гучної заяви, пояснює LIGA.net радниця з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап’ян.

"Злочини, скоєні проти держави, не мають терміну давності. Що менше буде зрадників, то ближчою буде перемога", – говорить вона.

"Це – одноразова ін’єкція, яка не є системною роботою з притягнення зрадників до відповідальності", – заперечує LIGA.net членкиня комітету Ради з нацбезпеки та оборони Соломія Бобровська (Голос).

Чому саме тепер розпочались провадження проти політиків, двоє з яких переховуються за кордоном, як вони відбуватимуться – коротко на LIGA.net.

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№1. ПОНОМАРЬОВ, БЕРДЯНСЬК ТА ФСБ

24 липня ДБР повідомило про підозру в держзраді все ще народному депутату від ОПЗЖ Олександру Пономарьову.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ дійшли висновку, що депутат перейшов на бік ворога ще на початку війни. У перший же день повномасштабного вторгнення Росії він поїхав до окупованого Бердянська.

"За оперативними даними, афілійовані з ним підприємства досі надають у користування військовим РФ приміщення, забезпечують їх харчуванням та паливно-мастильними матеріалами", – кажуть у ДБР.

За даними журналістів програми "Схеми", в окупованому Бердянську Пономарьов напряму листувався з працівниками ФСБ та звітував перед ними про роботу своїх підприємств в окупації.

Крім того, місцеві ЗМІ з його орбіти впливу транслюють проросійську пропаганду у Бердянську. Протягом тривалого часу сам депутат залишався на окупованій території, зустрічався з ватажками окупаційних угруповань, навіть отримав від них охорону, стверджує слідство.

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Згодом через комерційні суперечки з окупантами депутат вирішив повернутися до неокупованої частини України, кажуть у ДБР.

"Пономарьов повернувся у січні [2023], – говорить Бобровська. – Його повернули у чат комітету (з питань транспорту та інфраструктури. – Ред.), нараховували зарплату. Ані голову комітету, ані голову парламенту не бентежило, що він був на тимчасово окупованих територіях".

За характеристикою заступника голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва (Слуга народу), Пономарьов – це "містечковий царьок, який роками тримав у заручниках Бердянськ".

Після повернення з окупованого Бердянська Пономарьов продовжив приходити на засідання Верховної Ради, як ні в чому не бувало, і його нічого не бентежило, розповідає LIGA.net Чернєв.

"Його ні, а мене – так. Не знаю, чи мав Пономарьов доступ до державної таємниці. Але теоретично, як народний депутат, міг його мати, – каже він. - Саме тому я неодноразово звертався щодо нього до правоохоронних органів", – каже він.

№2. МУРАЄВ ТА КОНТЕНТ КАНАЛУ "НАШ"



25 липня про підозру повідомили екснардепу від ОПЗЖ Євгенію Мураєву. Одразу за двома статтями Кримінального кодексу України – державна зрада та порушення рівноправності громадян.

Мураєв, як стверджують правоохоронці, використовував підконтрольний йому телеканал "Наш", щоби цілеспрямовано маніпулювати суспільною думкою українців в інтересах Росії, кажуть в СБУ. Насамперед це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в Україні та її сприйняття на міжнародній арені.

Експертизи підтвердили "факти злочинної діяльності Мураєва проти державної безпеки України", наголошують в СБУ.

За даними "Української правди", Мураєв виїхав з України у травні 2022 року, перетнувши кордон з Угорщиною. Відтоді він з родиною живе у Відні.

№3. РАБІНОВИЧ І ПРОПАГАНДА

26 липня підозру у державній зраді отримав колишній депутат та співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович.

За даними правоохоронців, він розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропаганду. Це нібито допомагало верхівці РФ досягати своїх військово-політичних цілей.

Заяви екснардепа були "маніпулятивні та шкодили суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України", уточнюють у ДБР.

Рабінович виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення Росії та переховується за кордоном. Про підозру екснардепу повідомили, скерувавши відповідний запит про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю, каже LIGA.net радник з комунікації ДБР Сап’ян.

ВЖЕ ПОЧАТОК, АЛЕ ЩЕ НЕ СИСТЕМА

Депутатські звернення і щодо Пономарьова, і щодо Мураєва, і щодо Рабіновича до правоохоронців надходили регулярно. "Всі правоохоронні структури знали про їхню роль в окупації України", – каже Бобровська.

Підозри висунули саме зараз, бо слідство потребувало часу, щоби зібрати переконливу доказову базу, пояснює Сап’ян. Бо з погляду закону злочин державної зради доводиться важко.

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"Щодо того ж Рабіновича потрібен був час, щоб знайти відеоматеріали, аудіозаписи, свідків, провести експертизи, які могли б підтвердити, що він говорив саме ті речі, які забезпечували РФ ідеологічну допомогу у підривній діяльності проти України, – уточнює вона. – Остаточне рішення ухвалить суд, але зараз слідство має міцний фундамент під ногами".

Якщо у цих кримінальних провадженнях доведуть, що підозрювані зрадили державу в умовах воєнного стану, то їх можуть засудити до довічного ув’язнення та конфіскації усього майна, каже Сап’ян.

Нардепу Пономарьову уже обрали запобіжний захід – два місяці під вартою без права внесення застави.

Висування підозри дає привід сподіватись, що правоохоронці мають необхідну доказову базу для притягнення його до відповідальності, вважає Чернєв. Це дасть Бердянську шанс на нормальне життя після звільнення і від впливу Пономарьова, і від окупантів.

У випадку із Мураєвим та Рабіновичем, які переховуються за кордоном, досудове розслідування буде заочним, каже Сап’ян.

Ці підозри доповнили низку кримінальних проваджень за статтею Державна зрада проти низки політиків – Медведчук, Кузьмін, Кива, Козак, Волошин, нагадує радник з комунікації ДБР.

ДОВІДКА. Також навесні 2023 року підозру у державній зраді оголосили народним депутатам від забороненої ОПЗЖ Олегу Царьову, Дмитру Святашу, Ігорю Маркову, ексдепутату Андрію Деркачу, депутату від Слуги народу Олексію Ковальову.

Навряд чи вдасться домогтись того, щоб зрадники (особливо ті, хто переховується в РФ) відбували покарання в Україні, визнає вона. Однак важливо, щоби у всіх цих провадженнях були винесені вироки.

"Це сигнал суспільству, що немає злочину без покарання. Сигнал світу, що ми не пробачаємо зрадникам, – каже Сап’ян.

На уточнювальне запитання LIGA.net, чи варто очікувати нових проваджень за підозрою у державній зраді найближчим часом, представниця Держбюро розслідувань відповідає: "Всі, хто за 30 срібників продав свою державу, будуть покарані. Робота в цьому напрямку ведеться".

Поки це – одноразова ін’єкція, системною робота стане, коли у Раді не лишиться депутатів від фракції ОПЗЖ, переконана Бобровська.

"У нас предметна доказова база зібрана ще з 2014 року, – каже вона. – Достатня, щоби ці люди взагалі не були представлені на політичній арені, не могли займати, ані виборних посад, ані у виконавчих органах влади".

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