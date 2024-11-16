Три километра отделяют русские войска от Купянска. Одна штурмовая бронегруппа на трех единицах бронетехники уже залетела практически в центр левобережной части города. Десант рассыпался, попытавшись закрепиться. Силы обороны быстро уничтожили технику и за несколько часов "зачистили" штурмовиков.

В целом оккупанты приблизились к реке Оскол, пытаются разрезать украинскую группировку на две части и продвинуться дальше в направлении города, говорит LIGA.net военный аналитик, основатель БО "Реактивна Пошта" Павел Нарожный.

Ситуация на Купянском направлении с осени очень сложная, предупреждает LIGA.net Антон Шмагайло (Бандерас), командир 1-й ударной роты батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр. И она в прогрессии продолжает ухудшаться.

"Россияне наращивают усилия, преуспевают и очень активно стремятся их развить, – отмечает он. – На текущий момент из глобальных достижений у врага – это частичная оккупация поселка Кругляковка во время одного из штурмов в октябре".

Карта DeepState

Сейчас россияне пытаются расширять плацдарм на берегу реки Оскол и надеются захватить левобережную часть Купянска до Нового года. Смогут ли они реализовать этот план и чем грозит его реализация – коротко.

Россияне в форме ВСУ. Что происходит на Купянском направлении

Генеральный штаб ВСУ 13 ноября заявил, что российские оккупанты пытались прорвать оборону украинской армии на Купянском направлении. Штурмовые группы РФ атаковали позиции украинских военнослужащих в четыре волны.

При этом часть солдат РФ была переодета в форму образца Вооруженных Сил Украины. Это нарушение законов и правил ведения войны и является военным преступлением.

Такое переодевание довольно распространенная практика со стороны россиян, напоминает LIGA.net Антон Шмагайло (Бандерас). Они ее применяли еще в Бахмуте, затем – во время наступления противника сначала на Авдеевку и Очеретино.

"Враг не стесняется переодеваться в украинский пиксель или и в гражданскую одежду, чтобы накапливать присутствие в тыловых зонах для будущих атак", – говорит он.

14 ноября начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что российскому десанту, который 13 ноября прорвался на левобережную часть Купянска, закрепиться там не удалось, и их военные были уничтожены. В этом заверил и Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Несколько офицеров из разных подразделений подтвердили LIGA.net, что технику и личный состав уничтожили. Но ситуация продолжает усложняться. Враг наращивает усилия на направлении, говорит Бандерас, получает определенные успехи и очень активно стремится их развить.

Из-за ухудшения погодных условий россиян становится труднее выявить. Хотя беспилотники 24 на 7 находятся на дежурстве и при первой возможности совершаются боевые вылеты.

"Еще в сентябре подходы российских штурмовых бронегрупп и механизированных колонн удавалось обнаруживать достаточно глубоко в его оперативном пространстве. Теперь из-за погоды рубежи обнаружения изменились", – объясняет ротный.

У ВСУ поэтому меньше времени на реакцию, они ограничены в использовании БпЛА.

Общая тактика россиян такова: пользуясь туманом, густым снегом или очень обильным дождем, когда сложно проводить разведку, противник просачивается мимо боевых порядков, пытается заходить в тыл и атаковать либо с флангов, либо уже с тыла.

Фронтальные атаки практически не проводятся, говорит Бандерас. Если россиян не остановить еще на подходах, они уже с тыла наращивают ресурсы и усиливают свои штурмовые действия. Или в дальнейшем могут привлечь бронетехнику, чтобы как можно дальше забросить пехоту, как это было с бронегруппой в левобережной части Купянска.

"Штурмуют, прикрываясь трупами – это почти повседневность"

Купянск – важный логистический узел. Если россиянам удастся его захватить, они зайдут в тыл украинским защитникам на харьковском участке фронта, говорит LIGA.net военный аналитик Павел Нарожный.

Россияне все еще не отказались от плана приблизиться к Харькову на дальность выстрела артиллерии, объясняет LIGA.net спикер ОТУ "Харьков" Евгений Романов. Пытаются атаковать малыми группами пехоты, но успеха не имеют.

Захват Купянска также позволит российской армии обеспечить дальнейшие наступательные действия уже на Лиманском направлении, добавляет собеседник в командовании.

Так что они не будут оставлять попыток захватить город. Около Купянска россияне смогли прорваться непосредственно к реке Оскол, пытаются разрезать украинскую группировку на две части и продвинуться дальше в направлении города, говорит Нарожный.

Карта DeepState

Противник ищет быстрые варианты продвижения, и расширение плацдарма вдоль реки Оскол для него – относительно быстрый сценарий, подтверждает Шмагайло. Хотя потери личного состава у врага чрезвычайно велики.

"Только наше подразделение 15 ноября, кроме техники, огневых средств и средств связи, ранило или ликвидировало почти 40 оккупантов, – приводит пример он. – Другие подразделения на направлении в среднем могут выбивать ежедневно по роте противника".

Оккупанты сами шокированы количеством личного состава, который положили, чтобы усилить атаки в направлении Кругляковки и других населенных пунктов в районе Купянска, говорит Бандерас:

"Количество потерь у него чрезвычайно высоко. Ситуации, когда россияне идут вперед по трупам своих или штурмуют, прикрываясь трупами – почти повседневное явление".

Похоже, что оккупантам дали приказ достичь на направлении конкретных целей к конкретной дате, добавляет военный – вероятно, захватить Купянск-Узловой под Новый год. За время большого вторжения противник издавал достаточно много таких приказов.

Будут поджимать по флангам. Чего ждать дальше

Вероятность, что враг будет пытаться оккупировать левобережную часть города до нового года, есть. "У нас в целом сейчас инициатива на стороне врага, – перечисляет Нарожный. – Они имеют преимущество и в количестве людей, и в количестве боеприпасов, в первую очередь – артиллерийских. Они могут компенсировать нехватку собственных снарядов поставками из Северной Кореи. Их авиация активно работает".

Если Путин завтра решит, что нужно сфокусировать все силы на Купянском направлении – они с вероятностью прорвут этот участок фронта, предполагает он.

Враг накапливает и наращивает успехи там, где ему это удается, добавляет Бандерас: где тонко, там и рвется. Плюс – учитывает определенную военную целесообразность.

"Бывает, что он совершает "безумные" штурмы, как недавно, когда он попытался вломиться в Купянск, – отмечает он. – Но обычно он действует более грамотно: сначала поджимает по флангам, если в определенных зонах имеет успех – там и наращивает усилия".

По его словам, на Купянском направлении может идти речь как о сосредоточении усилий россиян на захвате Купянска-Узлового, так и о смещении фокуса на продвижение к Боровой, – там также достаточно тяжелое направление и сложная обстановка.

Однако Купянск будут оборонять всеми силами, считает Нарожный: его потеря опасна для Харькова. Штурмовать Купянск россиянам будет тяжело. И даже если им удастся захватить левобережную часть города – это не означает его потери.

"Украинские защитники продолжат держать оборону вдоль реки, – говорит военный аналитик. – Смогут ли они форсировать реку – вопрос. Примеров более-менее успешного форсирования реки у россиян в течение этой войны не было".