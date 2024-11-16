Три кілометри відділяють російські війська від Куп’янська. Одна штурмова бронегрупа на трьох одиницях бронетехніки вже залетіла практично у центр лівобережної частини міста. Десант розсипався, спробувавши закріпитись. Сили оборони швидко знищили техніку і за кілька годин "зачистили" штурмовиків.

Загалом окупанти наблизились до річки Оскіл і намагаються розрізати українське угрупування на дві частини та просунутися далі у напрямку міста, каже LIGA.net військовий аналітик, засновник БО "Реактивна Пошта" Павло Нарожний.

Ситуація на Куп’янському напрямку з осені дуже складна, попереджає LIGA.net Антон Шмагайло (Бандерас), командир 1-ї ударної роти батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр. І вона в прогресії продовжує погіршуватися.

"Росіяни нарощують зусилля, отримують успіхи й дуже активно прагнуть їх розвинути, – зазначає він. – На поточний момент із глобальних досягнень у ворога – це часткова окупація селища Кругляківка під час одного зі штурмів у жовтні".

Карта DeepState

Зараз росіяни намагаються розширяти плацдарм на березі річки Оскіл і сподіваються захопити лівобережну частину Куп’янська до Нового року. Чи зможуть вони реалізувати цей план і чим загрожує його реалізація – коротко.

Росіяни у формі ЗСУ. Що відбувається на Куп’янському напрямку

Генеральний штаб ЗСУ 13 листопада заявив, що російські окупанти намагалися прорвати оборону української армії на Куп’янському напрямку. Штурмові групи РФ атакували позиції українських військовослужбовців у чотири хвилі.

За цих обставин частина солдатів РФ була переодягнена у форму зразка Збройних Сил України. Це є порушенням законів і правил ведення війни та є воєнним злочином.

Таке перевдягання – доволі розповсюджена практика з боку росіян, нагадує LIGA.net Антон Шмагайло (Бандерас). Вони її застосовували ще в Бахмуті, потім – під час наступу противника спочатку на Авдіївку й Очеретине.

"Ворог не соромиться переодягатися в український піксель або й у цивільний одяг, щоб накопичувати присутність у тилових зонах для майбутніх атак", – каже він.

14 листопада начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Бєсєдін повідомив, що російському десанту, який 13 листопада таки прорвався на лівобережну частину Куп’янська, закріпитися там не вдалося, і їх військових було знищено. У цьому запевнили й у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Кілька офіцерів із різних підрозділів підтвердили LIGA.net, що техніку й особовий склад знищили. Але ситуація продовжує ускладнюватися. Ворог нарощує зусилля на напрямку, каже Бандерас, має певні успіхи й дуже активно прагне їх розвинути.

Через погіршення погодних умов росіян стає складніше виявити. Хоча безпілотники 24 на 7 перебувають на чергуванні й за першої можливості здійснюються бойові вильоти.

"Ще у вересні підходи російських штурмових бронегруп і механізованих колон вдавалося виявляти достатньо глибоко в його оперативному просторі. Тепер через погоду рубежі виявлення змінилися", – пояснює ротний.

ЗСУ через це мають менше часу на реакцію й обмежені у використанні БпЛА.

Загальна тактика росіян така: користуючись туманом, густим снігом або дуже рясним дощем, коли складно проводити розвідку, противник просочується повз бойові порядки, намагається заходити в тил і атакувати або з флангів, або вже з тилу.

Фронтальні атаки практично не здійснюються, каже Бандерас. Якщо росіян не зупинити ще на підходах, то вони вже з тилу нарощують ресурси й посилюють свої штурмові дії. Або надалі можуть залучити бронетехніку, щоб якнайдалі закинути піхоту, як це було з бронегрупою у лівобережній частині Куп'янська.

"Штурмують, прикриваючися трупами – це майже повсякденність"

Куп’янськ – важливий логістичний вузол. Якщо росіянам таки вдасться його захопити, вони зайдуть у тил українським оборонцям на харківській ділянці фронту, каже LIGA.net військовий аналітик Павло Нарожний.

Росіяни все ще не відмовилися від плану наблизитися до Харкова на дальність пострілу артилерії, пояснює LIGA.net речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов. Намагаються атакувати малими групами піхоти, але успіху не мають.

Захоплення Куп’янська також дозволить російській армії забезпечити подальші наступальні дії вже на Лиманському напрямку, додає співрозмовник у командуванні.

Тож вони не полишатимуть спроб захопити місто. Біля Куп’янська росіяни змогли прорватися безпосередньо до річки Оскіл і намагаються розрізати українське угрупування на дві частини та просунутися далі у напрямку міста, каже Нарожний.

Карта DeepState

Противник шукає швидких варіантів просування, і розширення плацдарму уздовж річки Оскіл для нього – відносно швидкий сценарій, підтверджує Шмагайло. Хоча втрати особового складу у ворога надзвичайно великі.

"Лише наш підрозділ 15 листопада, окрім техніки, вогневих засобів і засобів звʼязку, поранив або ліквідував майже 40 окупантів, – наводить приклад він. – Інші підрозділи на напрямку в середньому можуть вибивати щодня по роті противника".

Окупанти самі шоковані кількістю особового складу, який поклали, щоб посилити атаки у напрямку Кругляківки й інших населених пунктів Куп’янщини, каже Бандерас:

"Кількість втрат у нього надзвичайно висока. Ситуації, коли росіяни сунуть уперед по трупах своїх або штурмують, прикриваючись трупами – майже повсякденне явище".

Виглядає так, що окупантам дали наказ досягти на напрямку конкретних цілей до конкретної дати, додає військовий – імовірно, захопити Куп’янськ-Вузловий під Новий рік. За час великого вторгнення противник видавав доволі багато таких наказів.

Будуть підтискати по флангах. Чого очікувати далі

Вірогідність, що ворог буде намагатись окупувати лівобережну частину міста до нового року, є. "У нас загалом зараз ініціатива на боці ворога, – перераховує Нарожний. – Вони мають перевагу і в кількості людей, і в кількості боєприпасів, у першу чергу – артилерійських. Вони можуть компенсувати нестачу власних снарядів постачанням із Північної Кореї. Їхня авіація активно працює".

Якщо Путін завтра вирішить, що потрібно сфокусувати всі сили на Куп’янському напрямку – вони з великою ймовірністю прорвуть цю ділянку фронту, припускає він.

Ворог накопичує і нарощує успіхи там, де йому це вдається, додає Бандерас: де тонко, там і рветься. Плюс – зважає на певну військову доцільність.

"Буває, що він здійснює "безумні" штурми, як недавно, коли він спробував вломитися в Куп’янськ, – зазначає він. – Але зазвичай він діє більш грамотно: спочатку піджимає по флангах, якщо в певних зонах має успіх – там і нарощує зусилля".

За його словами, на Куп’янському напрямку може йтися як про зосередження зусиль росіян на захопленні Куп’янська-Вузлового, так і про зміщення фокуса на просування до Борової, – там також доволі важкий напрямок і складна обстановка.

Однак Куп'янськ будуть обороняти всіма силами, вважає Нарожний: його втрата небезпечна для Харкова. Штурмувати Куп’янськ росіянам буде важко. І навіть якщо їм вдасться захопити лівобережну частину міста – це не означатиме його втрати.

"Українські захисники продовжать тримати оборону вздовж річки, – каже військовий аналітик. – Чи зможуть вони форсувати річку – питання. Прикладів більш-менш успішного форсування річки у росіян протягом цієї війни не було".