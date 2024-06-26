Соглашение между Северной Кореей и Россией заставило Южную Корею заявить о готовности пересмотреть поддержку Украины.

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Хоть в этом вопросе есть сдвиги, Сеул все равно будет действовать постепенно, говорит LIGA.net директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Южная Корея – один из ключевых экспортеров вооружения в мире, добавляет LIGA.net офицер Армии обороны Израиля, военный обозреватель Игаль Левин: "Это качественное оружие. Самое главное – контракты быстро подписываются".

К тому же в потенциальном сотрудничестве с Южной Кореей Украина могла бы сделать ставку на технологии.

Чем Южная Корея может помочь Украине и что будет влиять на условия этой помощи – коротко.

Принципиальный баланс. Что влияет на решение Южной Кореи помочь Украине оружием

Во время первого за 24 года визита российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею Москва и Пхеньян заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Южная Корея получила уже задокументированный довольно опасный союз между Россией и КНДР, отмечает LIGA.net главный редактор Defense Express Олег Катков. Подписанное соглашение предусматривает отдельные элементы передачи вооружений, технологий и обязательств принять участие в войне в случае опасности для одной из стран.

Офис президента Южной Кореи осудил документ и заявил, что пересмотрит свою политику ограничения поддержки Украины только нелетальной помощью.

Это – значительное ухудшение ситуации безопасности для Южной Кореи, считает Самусь. Но даже сейчас Сеул будет действовать пошагово.

Южная Корея принципиально придерживается политики балансировки между США, Японией, Китаем и Россией. Причина – местные корпорации, очень сильно влияющие на внешнюю политику страны, напоминает он.

"Конечно, что для них выгоднее всего – это экономическое продвижение интересов, для них важно иметь сотрудничество с крупными странами, которые обеспечат в первую очередь развитие тех же корпораций, а это, в свою очередь, обеспечит развитие самой Южной Кореи", – объясняет директор New Geopolitics Research Network.

Другая важная задача Сеула – не провоцировать Северную Корею как страну, с которой у Южной до сих пор идет война, добавляет он.

Вытесняет российское вооружение. Как Hyundai, LG и Hanwa переформатируют рынки

Основные производители оружия в Южной Корее – Hyundai Rotem, LIG Nex1, Hanwha и Korea Aerospace Industries.

За первыми двумя скрываются известные всем производители бытовой техники, электроники и авто Hyundai, LG, а Hanwha в 2014 году выкупила у Samsung ее оборонное направление.

К примеру, в разработке 155 мм самоходной артиллерийской установки K9 Thunder участвовал оборонный сегмент корпорации Samsung и Kia Heavy Industry (теперь Hyundai WIA). А благодаря LG (оборонная – LIG Nex1) появились аналоги систем HIMARS с корейским названием Cheongung II KM-SAM, от Hyundai Rotem – танки K2, объясняет Катков.

Южнокорейская САУ K9 Thunder (Фото: ЕРА / JEON HEON-KYUN)

Cheongung II KM-SAM (Фото: Defense News)

Танк K2 (Фото: Ministry of National Defense of the Republic of Korea)

Hyundai Rotem вообще производят все — от танков до бронетранспортеров, добавляет LIGA.net офицер Армии обороны Израиля, военный обозреватель Игаль Левин.

По словам Каткова, Южная Корея уже реализует военные контракты с Польшей на $12 млрд. В ближайшее время подобные контракты будут подписаны с Румынией и скандинавскими странами.

Речь идет о САУ K9 Thunder, танках К2, системе Cheongung II KM-SAM, а также легких истребителях FА-50 производства Korea Aerospace Industries.

СПРАВКА Korea Aerospace Industries – совместное предприятие Samsung Aerospace, Daewoo Heavy Industries и Hyundai Space and Aircraft Company, основанное в 1999 году. Хотя Samsung, Hyundai и Daewoo уже не владеют KAI, они все еще Korea Aerospace Industries – совместное предприятие Samsung Aerospace, Daewoo Heavy Industries и Hyundai Space and Aircraft Company, основанное в 1999 году. Хотя Samsung, Hyundai и Daewoo уже не владеют KAI, они все еще сотрудничают с компанией в разных проектах. Korea Aerospace Industries специализируется на производстве боевой авиации (KAI KF-21 Boramae, T-50 Golden Eagle, FA-50 Fighting Eagle, KAI KUH-1 Surion, KAI HH-60D Black Hawk), беспилотников (KAI K9 Red Fox, KAI Heron), ракеты (KAI Chunmoo) и другого оружия, вроде систем наведения, авиационных боеприпасов и т.д.

Интересно, что южнокорейское оружие в некоторых сферах заходит туда, где раньше господствовало российское вооружение, отмечает Катков. Например, Объединенные Арабские Эмираты предпочли именно корейские зенитно-ракетные комплексы среднего действия KM-SAM, чем их российские аналоги.

Лишнего вооружения нет. Чем это поможет Украине

Южная Корея – это не вторичная страна, а действительно крупный промышленный индустриальный и технологический хаб, говорит Левин. Страна способна производить полную линейку оружия, необходимого Украине, – от танков и самоходных артиллерийских установок до учебно-боевых самолетов.

Хотя страна является одним из самых перспективных украинских партнеров, не стоит надеяться на немедленную помощь от нее, добавляет Самусь. Все будет зависеть от того, как будут развиваться отношения КНДР и РФ.

В то же время потенциально Южная Корея могла бы немедленно передать Украине российскую технику из своих арсеналов в виде безвозмездной военной помощи. Речь идет о танках Т-80, БМП-3 и БТР-80. Этой техники у страны не так много, но она и не нужна южнокорейским военным, отмечает Катков.

СПРАВКА Чтобы закрыть долг СССР перед Южной Кореей, Россия одно время отдала этой стране 43 танка Т-80У и почти 70 БМП-3. Относительно передачи этих образцов техники Украина обращалась в начале полномасштабной войны, тогда ей было отказано, но сейчас их передача вполне возможна. Чтобы закрыть долг СССР перед Южной Кореей, Россия одно время отдала этой стране 43 танка Т-80У и почти 70 БМП-3. Относительно передачи этих образцов техники Украина обращалась в начале полномасштабной войны, тогда ей было отказано, но сейчас их передача вполне возможна.

БМП-3 (Фото: Vitaly V. Кузмин)

БТР-80 (Фото: Vitaly V. Кузмин)

19 июня источники в правительстве сообщили южнокорейскому изданию Yonhap, что среди потенциальных вооружений, которые Южная Корея может передать Украине, — 155-мм артиллерийские снаряды, а также системы противовоздушной обороны.

По мнению Левина, лучше говорить не о том, что Южная Корея может передать, а о том, что не может. Исходя из этого Украина могла бы сделать ставку в будущих контрактах с Сеулом на высокие технологии.

"Например, Минобороны Украины понимает, что потребности в том или ином оружии будут закрыты немцами, скандинавами и французами, но нужны какие-то новые направления – например, сенсоры и датчики. Корея здесь может существенно помочь, – рассуждает он. – Условно: обычные боеприпасы очень долго везти, но если заказать какие-то системы и датчики [для производства] – это может быть именно оно".

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В то же время Украина могла бы легко сотрудничать с Польшей в вопросе южнокорейского оружия – у нее налажены инженерная и техническая базы для этого.

Польша – важный логистический путь в поддержке, которую НАТО оказывает Украине. Если в будущем у Украины появится южнокорейская техника и эта техника будет в Польше, не нужно будет далеко ехать за инженерами и специалистами, объясняет Левин.

По словам Каткова, нынешняя ситуация безопасности для Сеула не предполагает передачи вооружения из запасов. Поэтому "лишнего" вооружения у него нет.

"Возможно, некоторые запасы снарядов он может передать, потому что имеет постоянное производство. Мы можем рассчитывать на запасы зенитных ракет. Но Корея может сделать ставку на то, чтобы передавать вооружение, которое будет производиться с нуля", – объясняет эксперт.

Южная Корея – один из самых перспективных партнеров Украины, но не стоит надеяться на немедленную помощь от нее, заключает Самусь: "Все будет зависеть от того, как будут развиваться отношения КНДР и России".

Республика не будет ничем ограничена в помощи Украине, если Россия предоставит Северной Корее высокоточное оружие, подтверждает южнокорейский советник президента по национальной безопасности Чанг Хо-Джин.

К тому же, при правильном подходе, можно будет договориться об оперативном снабжении современных образцов вооружения на коммерческой основе, предполагает Катков: "Южная Корея поставляет вооружение очень быстро. Польша получила первую партию танков через 102 дня".