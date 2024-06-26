Безпекова угода між Північною Кореєю та Росією змусила Південну Корею заявити про готовність переглянути підтримку України.

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Хоча у цьому питанні є зсуви, Сеул діятиме поступово, каже LIGA.net директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Південна Корея – один з ключових експортерів озброєння у світі, додає LIGA.net офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий оглядач Ігаль Левін: "Це якісна зброя. Найголовніше – контракти швидко підписуються". До того ж у потенційній співпраці з Південною Кореєю Україна могла б зробити ставку на технології.

Чим саме Південна Корея може допомогти Україні та що впливатиме на умови цієї допомоги – коротко.

Втрата балансу. Що впливає на Південну Корею

Під час першого за 24 роки візиту російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї Москва та Пхеньян уклали угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство".

Південна Корея водночас отримала небезпечний, вже задокументований союз між Росією та КНДР, зазначає LIGA.net головний редактор Defense Express Олег Катков. Підписана угода передбачає окремі елементи щодо передання озброєнь, технологій та зобов’язання взяти участь у війні у разі небезпеки для однієї з країн.

Офіс президента Південної Кореї засудив документ та заявив, що перегляне свою політику обмеження підтримки України лише нелетальною допомогою.

Це – значне погіршення безпекової ситуації для Південної Кореї, вважає Самусь. Але навіть зараз Сеул діятиме покроково.

Південна Корея принципово дотримується політики балансування між США, Японією, Китаєм та Росією. Причина – місцеві корпорації, які потужно впливають на зовнішню політику країни, нагадує він.

"Звісно, що для них найвигідніше – це економічне просування інтересів, для них важливо мати співпрацю з великими країнами, які забезпечать насамперед розвиток тих самих корпорацій. А це, своєю чергою, забезпечить розвиток самої Південної Кореї", – пояснює директор New Geopolitics Research Network.

Інше важливе завдання Сеула – не провокувати Північну Корею як країну, з якою у Південної досі триває війна, додає він.

Витісняє російське озброєння. Як Hyundai, LG та Hanwa переформатовують ринки

Основні виробники зброї у Південній Кореї – Hyundai Rotem, LIG Nex1, Hanwha та Korea Aerospace Industries.

За першими двома ховаються відомі всім виробники побутової техніки, електроніки та авто Hyundai, LG, а Hanwha у 2014 році викупила у Samsung її оборонний напрям.

Наприклад, у розробці 155 мм самохідної артилерійської установки K9 Thunder брав участь оборонний сегмент корпорації Samsung та Kia Heavy Industry (тепер Hyundai WIA). А завдяки LG (оборонна – LIG Nex1) з’явились аналоги систем HIMARS з корейською назвою Cheongung II KM-SAM, від Hyundai Rotem – танки K2, пояснює Катков.

Південнокорейська САУ K9 Thunder (Фото: ЕРА / JEON HEON-KYUN)

Cheongung II KM-SAM (Фото: Defense News)

Танк K2 (Фото: Ministry of National Defense of the Republic of Korea)

Hyundai Rotem взагалі виробляють все — від танків до бронетранспортерів, додає LIGA.net Ігаль Левін.

За словами Каткова, Південна Корея вже реалізує військові контракти з Польщею на $12 млрд. Найближчим часом подібні контракти будуть підписані з Румунією та скандинавськими країнами.

Ідеться про САУ K9 Thunder, танки К2, системи Cheongung II KM-SAM, а також легкі винищувачі FA-50 виробництва Korea Aerospace Industries.

ДОВІДКА Korea Aerospace Industries – спільне підприємство Samsung Aerospace, Daewoo Heavy Industries та Hyundai Space and Aircraft Company, засноване у 1999 році. Хоча Samsung, Hyundai та Daewoo вже не володіють KAI, вони все ще Korea Aerospace Industries – спільне підприємство Samsung Aerospace, Daewoo Heavy Industries та Hyundai Space and Aircraft Company, засноване у 1999 році. Хоча Samsung, Hyundai та Daewoo вже не володіють KAI, вони все ще співпрацюють з компанією в різних проєктах. Korea Aerospace Industries спеціалізується на виробництві бойової авіації (KAI KF-21 Boramae, T-50 Golden Eagle, FA-50 Fighting Eagle, KAI KUH-1 Surion, KAI HH-60D Black Hawk), безпілотників (KAI K9 Red Fox, KAI K10 Heron), ракети (KAI Chunmoo) та іншої зброї, на кшталт систем наведення, авіаційних боєприпасів тощо.

Цікаво, що південнокорейська зброя у деяких сферах заходить туди, де раніше панувало російське озброєння, зазначає Катков. Наприклад, Об’єднані Арабські Емірати надали перевагу саме корейським зенітно-ракетним комплексам середньої дії KM-SAM, ніж їхнім російським аналогам.

Зайвого озброєння немає. Чим це допоможе Україні

Південна Корея – це не вторинна країна, а дійсно великий промисловий індустріальний та технологічний хаб, каже Левін. Країна здатна виробляти повну лінійку зброї, потрібної Україні, – від танків та самохідних артилерійських установок до навчально-бойових літаків.

Хоча країна і є одним з найперспективніших українських партнерів, не варто сподіватися на негайну допомогу від неї, додає Самусь. Все залежатиме від того, як розвиватимуться відносини КНДР та РФ.

Водночас потенційно Південна Корея могла б негайно передати Україні російську техніку зі своїх арсеналів у вигляді безоплатної військової допомоги. Йдеться про танки Т-80, БМП-3 та БТР-80. Цієї техніки у країни не так багато, але вона є і не потрібна південнокорейським військовим, наголошує Катков.

ДОВІДКА Щоб закрити борг СРСР перед Південною Кореєю, Росія у свій час віддала цій країні 43 танки Т-80У і майже 70 БМП-3. Щодо передання цих зразків техніки Україна зверталася на початку повномасштабної війни, тоді їй було відмовлено, але зараз їхнє передання є цілком можливим. Щоб закрити борг СРСР перед Південною Кореєю, Росія у свій час віддала цій країні 43 танки Т-80У і майже 70 БМП-3. Щодо передання цих зразків техніки Україна зверталася на початку повномасштабної війни, тоді їй було відмовлено, але зараз їхнє передання є цілком можливим.

БМП-3 (Фото: Vitaly V. Kuzmin)

БТР-80 (Фото: Vitaly V. Kuzmin)

19 червня джерела в уряді повідомили південнокорейському виданню Yonhap, що серед потенційних озброєнь, які Південна Корея може передати Україні, — 155-мм артилерійські снаряди, а також системи протиповітряної оборони.

На думку Левіна, краще говорити не про те, що Південна Корея може передати, а про те, чого не може. З огляду на це, Україна могла б зробити ставку у майбутніх контрактах з Сеулом на високі технології.

"Наприклад, Міноборони України розуміє, що потреби у тій чи іншій зброї будуть закриті німцями, скандинавами та французами, але потрібні якісь нові напрями – наприклад, сенсори та датчики. Корея тут може сильно допомогти, – розмірковує він. – Умовно: звичайні боєприпаси дуже довго везти, але якщо замовити якісь системи та датчики [для виробництва] – це може бути саме воно".

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Водночас Україна могла б легко співпрацювати з Польщею у питанні південнокорейської зброї – у неї налагоджені інженерна та технічна бази для цього.

Польща – важливий логістичний шлях у підтримці, яку НАТО надає Україні. Якщо у майбутньому в України з’явиться південнокорейська техніка і ця техніка буде у Польщі, не треба буде далеко їхати за інженерами та фахівцями, пояснює Левін.

За словами Каткова, поточна безпекова ситуація для Сеула не передбачає передання озброєння із запасів. Тому "зайвого" озброєння у нього немає.

"Можливо, деякі запаси снарядів він може передати, тому що має постійне виробництво. Ми можемо розраховувати на запаси зенітних ракет. Але Корея може зробити ставку на те, щоб передавати озброєння, яке виготовлятиметься з нуля", – пояснює експерт.

Південна Корея – один з найперспективніших партнерів України, але не варто сподіватися на негайну допомогу від неї, підсумовує Самусь: "Все залежатиме від того, як розвиватимуться відносини КНДР та Росії".

Республіка не буде нічим обмежена у допомозі Україні, якщо Росія надасть Північній Кореї високоточну зброю, підтверджує південнокорейський радник президента з питань національної безпеки Чанг Хо-Джін.

До того ж, за правильного підходу, можна буде домовитись про оперативне постачання сучасних зразків озброєння на комерційній основі, припускає Катков: "Південна Корея постачає озброєння дуже швидко. Польща отримала першу партію танків через 102 дні".