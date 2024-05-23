Провокации со стороны России никогда не заканчиваются, говорит LIGA.net литовский политик, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

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Российские оппозиционные медиа вечером 21 мая нашли на портале правовых актов проект постановления правительства от Минобороны РФ. Из него исходило, что страна-агрессор планирует в одностороннем порядке расширить свои территориальные воды в Балтийском море рядом с государственной границей с Литвой и Финляндией.

Именно так и выглядит стратегия российской гибридной войны, объясняет LIGA.net Павел Лакийчук, руководитель программ Центра глобалистики Стратегия XXI: "Если 10 лет назад ее обсуждали чисто теоретически, теперь видим, как это на практике".

Что означают вбросы России и есть ли угрозы для Балтии – коротко.

"Не соответствует географии". На что замахнулась Россия

Россия намерена объявить своими внутренними водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи Балтийска и Зеленоградска в Калининградской области, говорится в документе.

Для этого изменят координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ и близлежащей зоны у побережья и островов.

Справка Согласно опубликованному The Moscow Times проекту на границе с Финляндией российское правительство намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Готланд, Родшер, Малый Тютерс, Уигрунд. Также речь идет о границе у северного входного мыса Нарвы.



На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран и Балтийской косы. Согласно опубликованному The Moscow Times проекту на границе с Финляндией российское правительство намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Готланд, Родшер, Малый Тютерс, Уигрунд. Также речь идет о границе у северного входного мыса Нарвы.На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран и Балтийской косы.

Свое решение в России объясняют неполным соответствием нынешних границ "современной географической обстановке". Их, мол, зафиксировали "по морским навигационным картам мелкого масштаба", которые, со своей стороны, основываются на работах середины XX века. Что "не позволяет определить внешний предел внутренних морских вод" РФ.

22 мая российские пропагандисты со ссылкой на информированные источники опровергли планы России пересматривать границы в одностороннем порядке. С сайта правительства России документ исчез.

Точно тaк же пропагандисты и чиновники РФ отрицали планы полномасштабного вторжения в Украину зимой 2022 года.

Пока неясно, что стоит за появлением этой информации, но сам факт ее появления уже беспокоит, говорит LIGA.net Сюзан Симолин, директор Института мира на Аландских островах (автономия Финляндии).

"Очень сильная и громкая реакция на это, вероятно, не будет полезной. Соответственно, власти Финляндии говорят, что сохраняют спокойствие и продолжают следить за ситуацией", – добавляет аналитик.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что перенос морских границ регулируется Конвенцией ООН по морскому праву, участницей которой является Россия: "Вносить путаницу – это также гибридное влияние. Финляндия не растеряется".

В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что подобные действия России рассматриваются как умышленная, целенаправленная провокация, цель которой – устрашение соседних стран и общества.

"Путин положил оба глаза на Готланд". Почему это важно

Эта новость была очень странной, говорит LIGA.net профессор международных отношений Вильнюсского университета Довиле Якнюнайте (Литва). Ей сложно понять четкую аргументацию и идею документа.

"Морские границы – и россияне это точно знают – определяются международными договорами. Любое одностороннее решение не будет действительным. Поскольку на воде нет физических знаков [разграничения], практические последствия также непонятны. Россия официально опровергла какие-либо намерения изменить границы с Литвой, Эстонией или Финляндией, поэтому намерение документа остается туманным", – перечисляет она.

Контроль над Балтийским морем – одна из целей Путина, убежден главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден.

"Я уверен, что Путин положил даже оба глаза на Готланд, – говорит он. – Вероятно, и на Аландские острова. Россияне внимательно следят за происходящим на входах и выходах к Балтийскому морю".

Справка Восемь из девяти стран, граничащих с Балтийским морем, являются членами Aльянса: исключение – Россия. Шведский остров Готланд играл стратегическую роль во время холодной войны, и правительство Швеции готовится увеличить там военное присутствие как способ сдержать нападение России. Восемь из девяти стран, граничащих с Балтийским морем, являются членами Aльянса: исключение – Россия. Шведский остров Готланд играл стратегическую роль во время холодной войны, и правительство Швеции готовится увеличить там военное присутствие как способ сдержать нападение России.

У россиян в Балтийском море такие же интересы, как и в Черном, объясняет LIGA.net украинский аналитик по вопросам безопасности Павел Лакийчук: "Это основные морские ворота России в мировой океан".

Новороссийск в Черном море – единственный практически незамерзающий круглосуточный порт россиян, объясняет он. Порты Финского залива более удобны и значительно более рентабельны, чем порты Кольского полуострова (где навигация ограничена) или Дальнего Востока (с которыми трудно наладить эффективную логистику). Поэтому Финский залив нужен Путину для экспорта нефти и импорта потребительских товаров.

"В отличие от Черноморского, в отношении Балтийского региона страны НАТО согласовывали свою стратегию очень решительно", – говорит он.

Вступление Швеции в Альянс усилило его позиции в регионе.

"Балтийское море становится озером НАТО", – прокомментировал тогда присоединение министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

Потенциально это упростит оборону Латвии, Литвы и Эстонии в случае агрессии России. Теперь поставки могут происходить не только через Сувалкский перешеек, но и морскими путями. Поэтому страны-члены значительно усилили военное присутствие в Балтийском море.

Настолько, что демонстрация сил сторонами может повысить вероятность несчастных случаев в море, предполагает сотрудница программы международной безопасности Chatham House Марион Мессмер.

Учитывая то, что и армейский корпус Балтийского флота, и подразделения Ленинградского военного округа сейчас воюют в Украине, россиянам в Балтике непросто, убежден Лакийчук. Поэтому они, скорее всего, будут действовать привычно для себя – гибридными методами.

Игра на нервах. Провокации против НАТО усилятся

Односторонний пересмотр Россией границ в Балтийском море – пример информационных провокаций, к которым может прибегать страна-агрессор, говорит Лакийчук: "Это первый пробный камень".

"Сначала это выглядело как психологическая операция, чтобы вызвать страх и тревогу, – добавляет Довиле Якнюнайте. – Но теперь, кажется, произошло что-то иное. Или какая-то инициатива на более низком уровне, которую не согласовали с "генеральной" линией, или часть другого проекта, идея которого может проявиться позже".

Паранойя России по поводу намерений НАТО усиливается, и это может подтолкнуть Кремль подвинуть присутствие Альянса в Балтии, считает Мессмер. Россия использует гибридную методику для проверки обороны НАТО, что значительно усиливает риск эскалации.

На Балтийском море находятся важные объекты экономической, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры нескольких стран. И они не защищены от российских диверсий, объясняет Chatham House.

Заместитель командующего Объединенным военно-морским командованием НАТО (Marcom) вице-адмирал Дидье Малетер предупреждает прямо: "Вся наша экономика под водой – под угрозой".

Россия хочет нарастить влияние и готова к отчаянным провокациям, предупреждает LIGA.net глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики (СН) Александр Мережко: "Но пока такие попытки затрагивать интересы других государств – это игра на нервах".