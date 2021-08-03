Продано 3277 земельных паев, смерть активиста Беларуского дома. Что надо знать утром

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Рекомендує Борис Давиденко, головний редактор LIGA.net. Ринок землі. Українці продали 3277 земельних паїв

Липень 2021 року – перший місяць за 20 років, коли в Україні працював легальний ринок землі. Геокадастр вчора оприлюднив результати: 3277 угод на загальну площу майже 6000 гектарів. Скажемо відверто, зовсім небагато: можливістю продати землю скористалися приблизно 0.04% власників (попри високу ціну. Середній чек за гектар – 40 000 грн). Політики, які кричали, що у простих людей силою все скуплять, – олігархи-китайці-росіяни, осоромлені. Більше за посиланням.

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Рекомендує Петро Шуклінов, керівник суспільно-політичної редакції. У Києві знайшли мертвим голову Білоруського дому в Україні

В Києві знайшли повішеним у парку одного з активістів антилукашенківського руху. За ним полювали спецслужби Білорусі та Росії.

Чи це вбивство – наразі невідомо. Але друзі загиблого не вірять в самогубство. Сьогодні відбудеться брифінг Нацполіції і буде більше деталей. Більше за посиланням.

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Рекомендує Андрій Самофалов, керівник ділової редакції. "Ми не купуємо". В Альфа-Банку прокоментували інформацію про угоду з Monobank

На банківському ринку цього літа могла статися мегаугода. Могла, але поки не сталась. З іншого боку, це питання часу, хто, коли і за скільки в результаті купить банк "Універсал" разом з проєктом Мonobank. Це точно будуть сотні мільйонів доларів. Більше за посиланням.

Рекомендує Тетяна Павлушенко, редакторка розділу "Думки". Україна – на 59-му місці в медальному заліку Олімпіади-2020. Погано? А чому ми повинні бути вище?

"Розвиток спорту – це в будь-якому випадку про гроші. Про те, скільки держава виокремлює на розвиток спорту. А це, зазвичай, сума, пропорційна ВВП, – зазначає у своїй колонці Сергій Фурса. А на якому місці України в світі за розміром ВВП і за розміром ВВП на душу населення? Поки все абсолютно адекватно нашого місця на економічній карті.

"Замість того, щоб підтримувати масовий спорт, ми йдемо шляхом недороблених диктатур, інвестуючи в спортивні об'єкти, які нікому не потрібні. Наприклад, в будівництво 19 льодових арен, анонсованому владою." Більше за посиланням.

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