Верховная Рада на этой неделе может рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении, говорит заместитель главы Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк. Но количество поправок к правительственным предложениям зашкаливает: сейчас их более 1200, и у нардепов есть еще время на новые до 21 февраля.

Один из таких пунктов – по мобилизации имущества физических лиц и запрету продаж и перемещения, в частности, сельхозтехники.

Мобилизация автомобилей и техники производится уже сейчас. И это предусмотрено сразу несколькими законами, объясняет LIGA.net Александр Чернуха, юрист по практике безопасности бизнеса в Juscutum.

Однако нормы, прописанные в новом законопроекте, могут остановить строительный и агробизнес, говорит LIGA.net первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко (фракция Голос).

Правки в этот пункт нардепы тоже подали. Если комитет их не утвердит, то будут выносить на голосование как есть, объясняет LIGA.net член комитета ВРУ по правовой политике Игорь Фрис (СН).

Кто ведет учет имущества, которое могут мобилизовать, вернут ли его владельцам и чего ожидать фермерам: разбор LIGA.net.

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Государство уже может изымать авто. Как это работает

Мобилизация имущества – это не новая норма для Украины, сейчас ее предусматривают сразу несколько законов и постановлений.

Это закон о передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях режима военного или чрезвычайного положения, постановление Кабмина об утверждении положения о военно-транспортной обязанности, указ президента об общей мобилизации от 24 февраля 2022 года и закон о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Они четко трактуют высказывание "забрать имущество человека", отмечает LIGA.net юрист Juscutum Александр Чернуха.

Принудительное отчуждение имущества – лишение собственника права собственности. Имущество переходит в собственность государства для использования в условиях военного или чрезвычайного положения.

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"Вместо этого изъятие имущества – это лишение государственных предприятий, хозяйственных объединений права хозяйственного ведения или оперативного управления индивидуально определенным государственным имуществом. Его передают для нужд государства в условиях военного или чрезвычайного положения. Эта норма как раз и действует сейчас – на территории всей Украины", – объясняет Чернуха.

Разница в том, что принудительное отчуждение имущества может производиться с предварительным полным возмещением его стоимости.

"Если возместить невозможно, имущество принудительно отчуждается с последующим полным возмещением. То есть изъятие осуществляется без предварительной компенсации", – говорит Чернуха.

Учет имущества, которое могут мобилизовать, ведут ТЦК. Именно военкоматы собирают информацию о недвижимом и движимом имуществе. В том числе и наземные, водные и воздушные транспортные средства.

Автомобиль на фронте (Фото: Генштаб ВСУ)

Если человек имеет автомобиль повышенной проходимости, удовлетворяющий требованиям Сил обороны, этот автомобиль состоит на военном учете. И государство имеет право его изъять, объясняет полковник запаса и эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

"Под военно-транспортную обязанность попадают даже кони, телеги, упряжь. Это все – в рамках действующего законодательства. И на все это государство имеет право полностью. Но выполнение этого документа имеет огромные проблемы на сегодняшний день", – говорит Кевлюк.

Главная проблема – бизнесу не нужны полноприводные машины. Ему нужны авто для перевозок по хорошим дорогам с минимальным расходом горючего, добавляет полковник.

"Бизнесмены сосредоточились на покупке современных авто для автобанов. Вооруженным силам это не нужно. То есть формально машины есть, а изымать нечего. Потому что оно не поедет по бездорожью", – говорит он.

"Агросектор может остановиться". В чем риски

Текущая редакция проекта о мобилизации предусматривает, что технику и авто могут изымать не только у юридических, но и у физических лиц.

При новых нормах Госпотребслужба должна подавать в ТЦК информацию о тракторах, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных машинах, технике. МВД – о зарегистрированных транспортных средствах. Мининфраструктуры и Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства – о водных транспортных средствах.

С момента объявления общей мобилизации эти транспортные средства согласно проекту запрещается перемещать между областями и за границу. Запрет возможен и на передачу прав собственности, аренду (лизинг), предоставление транспорта как залога перед банками.

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На практике это будет означать, что ТЦК просто передадут реестры всех транспортных средств. И они автоматически становятся на учет в ТЦК. Владелец об этом даже можете не знать, говорит первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко (фрaкция Голос).

Запрет на перемещение и аренду техники полностью парализует агросектор и строительство, объясняет нардепка.

"Если я ФЛП и попадаю в этот список, то не могу ни отчуждать это имущество, ни сдать в аренду. А практически весь строительный и агросектор закредитированный. Запрет просто их парализует. Да, ВСУ нужна техника. Но большие хозяйства и так помогают Силам обороны. Вопрос к форме – как это прописали", – добавляет Клименко.

Практически все фракции в Раде высказались против этой поправки, подчеркивает депутат. Сейчас в парламенте ищут формулировку, которая удовлетворила бы и военных, и строительный и агросекторы. По словам Клименко, есть шансы, что эти нормы изменят.

Правки по мобилизации техники уже подали, говорит LIGA.net член Комитета Верховной Рады по правовой политике Игорь Фрис.

"О запрете заключать договоры об аренде и найме транспортных средств – будем пытаться исключить эту норму. Если на заседании комитета правки не примут, их будут ставить на голосование на пленарном заседании", – добавляет нардеп.

"Нет прозрачности и справедливости"

В период действия режима военного положения правительство может иметь право на мобилизацию ресурсов. В частности, частное имущество и труд граждан для нужд обороны и ведения войны, объясняет юрист Александр Чернуха. И это не антиконституционная норма.

Однако с мобилизацией техники существует несколько проблем – как законодательных, так и физических. Одна из них – это переоборудование под газ, отмечает Виктор Кевлюк. Вооруженным силам такие машины не нужны, добавляет он.

"Демонтируется система топливно-бензиновая, устанавливается газовая аппаратура. Во-первых, где ВСУ должны брать газ, чтобы это все заправлять? Во-вторых, машина потеряла свои кондиции: не та мощность, не та проходимость. За 30 лет устраивавшие машины Вооруженные силы пришли в технически сложное состояние. А новые машины повышенной проходимости не появились", – говорит Кевлюк.

Грузовики, которые передали на фронт (Фото: Генштаб ВСУ)

Проблема возникает с прозрачностью процессов. Существует закрытый перечень учреждений, освобожденных от поставки техники в ВСУ, отмечает он. В нем, в частности, есть Укравтодор. Хотя эта техника была бы полезна ВСУ.

"Это подъемно-транспортная, дорожно-строительная техника. ВСУ были бы счастливы ее получить. Есть Укргаздобыча, которую нельзя оставить без транспорта. А вот почему освобожденный от поставок Национальный олимпийский комитет мне не понятно", – добавляет Кевлюк.

Об отсутствии прозрачности и справедливости мобилизации техники говорит и Юлия Клименко из транспортного комитета.

"Если у фермера есть один трактор в селе, то его нельзя забирать. Поля будут пустовать. Большинство этих процедур Кабмина засекречены. У людей забирают технику и они даже не знают, по какой процедуре", – говорит Клименко.

Процесс мобилизации имущества выполняется по прямому указанию должностных лиц ТЦК. Они мотивируют это мобилизационным заданием. Это сложная история и какого-то контроля нет, отмечает Фрис.

Нардеп также говорит, что государство частично компенсирует забранный в пользу ВСУ транспорт. Приводит пример со школьными автобусами – в Ивано-Франковской области за счет средств местного бюджета удалось закупить 39 новых вместо изъятых.

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Нехватка и недоступность техники очень ощущается на фронте. Тракторы используются для разминирования, на комбайнах устанавливают артсистемы, отмечает Клименко.

За два года инженерные войска уже должны быть укомплектованы и за донорские, и за государственные деньги, добавляет нардепка.

Но на практике это не так.

"У нас каждая бригада сама роет блиндажи, берет дерево и экскаваторы, – констатирует Клименко. – Должна работать спецтехника, это гораздо эффективнее и быстрее. Сейчас же частный сектор заменяет планирование в Минобороны работы инженерных систем".

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