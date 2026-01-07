"Просто кто-то выключает тумблер". Кто виноват в том, что львовские больницы остались без света
Мариам Оганнисян
Специальный корреспондент LIGA.net
7 января Львов столкнулся с беспрецедентной ситуацией: от электроэнергии отключили часть больниц и весь коммунальный электротранспорт города. Причина – изменение правительством подходов к определению критичности объектов электроснабжения.
Мэр города Андрей Садовый требует расследования и перекладывает ответственность на Львовскую областную военную администрацию. В ОВА уверяют – с их стороны нарушений нет, недоработал город. Как корреспондентка LIGA.net стала посредником в этом споре и могут ли повториться подобные отключения в других городах – коротко.
