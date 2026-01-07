7 січня Львів зіткнувся з безпрецедентною ситуацією: від електроенергії відключили частину лікарень та весь комунальний електротранспорт міста. Причина – зміна урядом підходів до визначення критичності об'єктів електропостачання.

Мер міста Андрій Садовий вимагає розслідування та перекладає відповідальність на Львівську обласну військову адміністрацію. В ОВА запевняють – з їх сторони порушень немає, недопрацювало місто. Як кореспондентка LIGA.net стала посередником у цій суперечці та чи можуть повторитись подібні відключення в інших містах – коротко.