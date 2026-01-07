"Просто хтось вимикає тумблер". Хто винен у тому, що львівські лікарні залишились без світла
Маріам Оганнисян
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
7 січня Львів зіткнувся з безпрецедентною ситуацією: від електроенергії відключили частину лікарень та весь комунальний електротранспорт міста. Причина – зміна урядом підходів до визначення критичності об'єктів електропостачання.
Мер міста Андрій Садовий вимагає розслідування та перекладає відповідальність на Львівську обласну військову адміністрацію. В ОВА запевняють – з їх сторони порушень немає, недопрацювало місто. Як кореспондентка LIGA.net стала посередником у цій суперечці та чи можуть повторитись подібні відключення в інших містах – коротко.
Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь
Коментарі (0)