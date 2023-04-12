"Я дважды работал в России как дипломат, 15 лет назад был послом США, – рассказывает директор ЦРУ Уильям Бернс. – Я наблюдал за Владимиром Путиным и общался с ним в течение длительного времени. Это дало мне и седину на волосах, и чувство смирения по поводу разглагольствования Путина и России".

Руководитель американской разведки выступил с лекцией в Университете Райса (Техас). Рассказывал об амбициях Путина, вызовах из-за Китая и развития технологий, борьбе с терроризмом, Ближнем Востоке и даже об агентке, которая родилась в Москве, а теперь помогает Украине.

LIGA.net послушала часовую лекцию и выбрала то, что глава ЦРУ рассказал в контексте российско-украинский войны – кратко.

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КАК МЫ ЗДЕСЬ ОКАЗАЛИСЬ

Бернс около 20 лет наблюдал за тем, как Путин варится во "взрывоопасной смеси из амбиций и обиды". По словам главы ЦРУ, российский диктатор испытывал еще и унижение в первое десятилетие после распада Советского Союза. И теперь его амбиции – восстановить Россию как "великое государство", а себя утвердить как "великого лидера".

Для этого Путин сконцентрировался на двух ключевых направлениях, говорит Бернс. Первое – установить репрессивный авторитарный режим в РФ. Второе – создать сферу влияния, чтобы контролировать выбор соседних стран: "Эти направления порождены фундаментальным недоверием к своему народу, политическому руководству и возможному выбору стран-соседей".

Параллельно Путин сужал число ближайших советников. Рядом остались "подхалимы, которые подкармливают самовлюбленность Путина", и те, кто боится спорить. Но на пути диктатора стала Украина.

"В последнее десятилетие или более Путин все больше начинает видеть в демократической Украине, которая упорно отстаивает свою независимость и все больше приближается к Западу в политическом, экономическом и оборонном плане, главную угрозу для реализации этих амбиций", — объясняет глава ЦРУ.

В ноябре 2021 года Путин уже выглядел как человек, решивший начать войну, вспоминает Бернс свою встречу с ним в то время.

Российский диктатор был убежден, что Украина слаба и разделена, США с союзниками не захотят рисковать, а российская армия достаточно модернизирована и способна на быструю победу.

"Но Путин – не из тех, кто легко отказывается от ошибочных суждений", – предупреждает Бернс. По его словам, теперь диктатор, наоборот, удвоил ставки и верит, что сможет раздавить украинцев, истощить европейцев, а американцы переключат внимание на какой-то другой вопрос.

"Он убежден, что Украина имеет для него большее значение, чем для нас. Я думаю, что Путин снова ошибается, – говорит глава ЦРУ. – Недавно я вернулся с очередного визита в Украину. Я не стал бы ставить под сомнение изобретательность и решимость наших украинских партнеров".

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ И ПОМОЩЬ ОТ УРОЖЕНКИ МОСКВЫ

Украина готовится к весеннему контрнаступлению при мощной поддержке США и союзников, убеждает Бернс, – материальной и разведывательной. Он не стал в деталях комментировать недавнюю утечку секретных документов Пентагона, отметив лишь, что правительство США относится к этому серьезно.

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Но рассказал, что агенты ЦРУ работают в самых опасных местах мира. Вот недавно они провели самую холодную в истории спецоперацию при температуре -35°C. А Украине помогает агентка, которая родилась в семье "гордых этнических украинцев" и выросла в Москве в 1980-х.

"Она помнит, как услышала новость о распаде Союза, когда сидела за партой пятого класса. Ее семья эмигрировала в США, она окончила Джорджтаунский университет. И хотела использовать свои языковые навыки и опыт для служения новой стране, что привело ее в ЦРУ", – говорит Бернс.

По его словам, агентка успешно выполняла задания за границей и работала в Белом доме. А во время большой войны с Россией сыграла решающую роль в усилиях ЦРУ по поддержке Украины.

"Она еженедельно проводила брифинги для меня, с гордостью одетая в цвета украинского флага", – говорит глава американской разведки.

Запланированное контрнаступление не будет легким, россияне окопались за это время, добавляет Бернс. И прогресс Украины на поле боя вряд ли обойдется без риска эскалации и новых ядерных угроз со стороны России.

"Я подозреваю, что мы увидим еще больше такого бряцания… Мы не можем позволить себе относиться к этому легкомысленно, – говорит Бернс. – Но мы не видим сегодня доказательств подготовки к какому-либо потенциальному применению ядерного оружия... Мы должны это понимать и не пугаться".

По мнению Бернса, Путин будет использовать не только ядерную риторику, но и постарается дестабилизировать европейское единство и ситуацию в соседних странах – так, как российская разведка уже делает в Молдове: "Это просто реальность, на которую, я думаю, нам придется ориентироваться".

КАК ВСЕ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ

Большинство войн заканчиваются переговорами в той или иной форме, говорит Бернс. По его словам, Путин еще не готов к серьезной дипломатии – но прогресс на этом треке может обеспечить украинское контрнаступление.

"Это то обстоятельство, в котором тщеславие и высокомерие Путина может проколоться, – убежден Бернс. – И он начнет понимать, что не только не может продвигаться, но и с каждым месяцем рискует потерять больше из того, что уже незаконно захватил. Я думаю, что это то обстоятельство, при котором более серьезные переговоры могли бы быть возможны".

Россия уже потерпела стратегическое поражение – несет потери на поле боя, экономика терпит ущерб от санкций, а НАТО расширилось.

Дружба с Китаем у России крепкая, говорит Бернс. Однако Китай еще не передавал РФ оружие, и их отношения, "по крайней мере, пока, не являются дружбой без ограничений". А перспективы такой дружбы могут быть даже нерадостными для Кремля. "В некоторых аспектах (Россия, – ред.) рискует со временем превратиться в экономическую колонию Китая, – считает директор ЦРУ. – Зависимую от экспорта энергоресурсов и сырья".

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