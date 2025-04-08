Несмотря на постоянные напоминания президента США Дональда Трампа о переговорах с Россией по прекращению огня в Украине, российская армия начала весенне-летнюю наступательную кампанию. Зона риска – Донецкая, Сумская, Харьковская области и Запорожье.

"Статистика вражеских потерь показывает, что активность российских войск не спадает – наоборот, они прилагают немало усилий, чтобы продолжать давить на украинских военных", – говорит LIGA.net спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

Не исключено, что на территории Украины появятся не только северокорейские ракеты и артиллерийские системы, но и хорошо подготовленная пехота.

Как будут разворачиваться бои на разных направлениях весной 2025 года – коротко.

146 россиян на километр: что происходит на Востоке

Российская армия уже начала весеннее наступление. Точнее, в него плавно перетекла зимняя кампания, говорит LIGA.net экс-спикер Генерального штаба Владислав Селезнев: "Наступление идет с середины октября 2023 года, с Авдеевки. Оперативные паузы, перегруппировки – все это они, не останавливаясь, делают параллельно с наступлениями".

Карта DeepState

В Донецкой области сложная ситуация вокруг агломерации Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка, жесткие бои за Часов Яр и Торецк. Также РФ наступает на Купянском и Лиманском направлениях, продолжает Селезнев.

Цена, которую россияне платят за продвижение, – 146 российских солдат на каждый квадратный километр. Это огромные потери, учитывая, что речь идет только о зоне ответственности ОСГВ "Хортица", говорит LIGA.net спикер группировки Назар Волошин:

"Это эквивалент уничтожения нескольких рот или даже одного батальона на отдельном узком участке за короткое время".

Такая цена продвижения российских войск будет сохраняться или расти в течение всей весенне-летней кампании, прогнозирует спикер ОСГВ "Хортица":

"Статистика показывает, что активность российских войск не спадает – наоборот, они прилагают немало усилий, чтобы продолжать давить на украинских защитников. С начала года потери российской армии в зоне нашей ответственности составили 90 814 человек. За январь – 35 431; за февраль – 25 081, за март – 30 302".

Сдерживать российское наступление очень сложно – из-за активности БпЛА поле боя стало "прозрачным". "Мы видим врага буквально на 20 километров, а враг – нас. Значит, сделать что-то скрыто от противника невозможно", – говорит экс-спикер Генштаба.

Однако на большинстве направлений украинские беспилотники доминируют, убеждает LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Поэтому на некоторых направлениях противник вынужден двигаться пешком к объектам атаки по 10-15 километров.

Харьков, Сумы, Запорожье: куда давит армия России

В конце марта украинская разведка также зафиксировала подготовку России к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

В приграничье Сумской области, как говорит LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, россияне пытаются наступать малыми штурмовыми группами. Их задача – перейти границу, скопиться и расширить зону боев на территории Украины. Однако, как уверяют в ГПСУ, такие малые штурмовые группы "максимально уничтожаются".

В Херсонской области россияне застряли – продвигаться им мешает река, говорит Кевлюк.

Карта DeepState

В Запорожской области, по его словам, линия фронта также остается статичной. Там создана большая сеть инженерных и минных заграждений, прозрачная ровная степная местность способствует применению любых воздушных средств поражения.

"До Запорожья россиянам осталось 30 км, но их еще нужно пройти, – говорит он. – А им не хватает человеческого ресурса, оружия и техники, чтобы преодолеть инженерные заграждения. И чтобы обеспечить быстрый маневр в глубине обороны, если ее удастся прорвать. У нас это не получилось у 2023 году, у них – ни в 2024-м, ни в начале 2025-го".

На севере Харьковской области первоначальным планом армии РФ было обойти Харьков с двух сторон и, создавая угрозу окружения, вытеснить оттуда украинских военных. Реализовать его пока не получается. Бои там ведутся с мая 2024 года примерно на том же уровне, напоминает Селезнев.

"На востоке Харьковской области россияне пытаются переправить личный состав через реку Оскол, – добавляет он. – Форсируют, несут потери, ощутимых результатов нет".

По его мнению, в Харьковской области, как и в Сумской, будут проходить вязкие бои в пограничных районах. "Вероятнее всего, будет продолжаться окопная война, не связанная с серьезным перемещением сил и средств. У путинской армии нет достаточно ресурсов, чтобы коренным образом изменить ситуацию на поле боя", – резюмирует Селезнев.

Что будет дальше

Россия наращивает и активность на поле боя, и количество собственной военной группировки.

В планах российского руководства до конца года пополнить свою армию еще на 15 мотострелковых дивизий, это примерно 145 000 – 150 000 человек.

Российский диктатор уже объявил о масштабном призыве в армию – с 1 апреля по 15 июля 2025 года на военную службу планируют призвать 160 000 человек.

Британская разведка предупреждает, что российских призывников, которых должны набрать во время этого весеннего призыва на военную службу, будут заставлять подписывать контракты для отправки на войну в Украину.

Скоро станет понятно, способны ли россияне оперативно пополнить собственные потери, говорит Волошин: "Вероятно, что новоприбывшие в российские войска – и призывники, и контрактники, и мобилизованные – тоже будут участвовать в российско-украинской войне".

"Вопрос в том, где они возьмут не только нужное количество личного состава, но также техники и оружия, – говорит Селезнев. – Важной будет роль КНДР, которая может передать достаточное количество военной техники и личного состава".

При этом, считает экс-спикер Генштаба, не следует исключать появления хорошо подготовленных северокорейских войск и непосредственно на территории Украины: "Путин действует в рамках соглашений между Москвой и Пхеньяном о присутствии войск КНДР на территории Российской Федерации. По мнению Путина, Запорожье – это Россия".