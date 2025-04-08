Попри постійні нагадування президента США Дональда Трампа про переговори з Росією щодо припинення вогню в Україні, російська армія розпочала весняно-літню наступальну кампанію. Зона ризику – Донеччина, Сумщина, Харківщина і Запоріжжя.

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"Статистика ворожих втрат показує, що активність російських військ не спадає – навпаки, вони докладають чимало зусиль, щоби продовжувати тиснути на українських військових", – каже LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Не виключено, що на території України з'являться не лише північнокорейські ракети та артилерійські системи, а й добре підготовлена піхота.

Як розгортатимуться бої на різних напрямках навесні 2025 року – коротко.

146 росіян на кілометр: що відбувається на Сході

Російська армія вже розпочала весняний наступ. Точніше, у нього плавно перетекла зимова кампанія, каже LIGA.net ексречник Генерального штабу Владислав Селезньов: "Наступ триває від середини жовтня 2023 року, від Авдіївки. Оперативні паузи, перегрупування – все це вони, не зупиняючись, роблять паралельно з наступами".

Карта DeepState

У Донецькій області найскладніша ситуація навколо агломерації Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка – Костянтинівка, жорсткі бої за Часів Яр та Торецьк. Також РФ наступає на Куп’янському та Лиманському напрямках, продовжує Селезньов.

Ціна, яку росіяни платять за просування, – 146 російських солдатів на кожен квадратний кілометр. Це величезні втрати, враховуючи, що йдеться лише про зону відповідальності ОСУВ "Хортиця", каже LIGA.net речник угруповання Назар Волошин:

"Це еквівалент знищення кількох рот або навіть одного батальйону на окремій вузькій ділянці за короткий час".

Така ціна просування російських військ буде зберігатись або зростатиме протягом всієї весняно-літньої кампанії, прогнозує речник ОСУВ "Хортиця":

"Статистика показує, що активність російських військ не спадає – навпаки, вони докладають чимало зусиль, щоби продовжувати тиснути на українських захисників. Від початку року втрати російської армії в зоні нашої відповідальності склали 90 814 осіб. За січень – 35 431; за лютий – 25 081; за березень – 30 302".

Стримувати російський наступ дуже складно – через активність БпЛА поле бою стало "прозорим". "Ми бачимо ворога буквально на 20 кілометрів, а ворог – нас. Значить, зробити щось приховано від противника неможливо", – каже ексречник Генштабу.

Однак на більшості напрямків українські безпілотники домінують, переконує LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Через це на деяких напрямках противник змушений рухатися пішки до об'єктів атаки по 10-15 кілометрів.

Харків, Суми, Запоріжжя: куди тисне армія Росії

Наприкінці березня українська розвідка також зафіксувала підготовку Росії до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

У прикордонні Сумської області, як каже LIGA.net речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, росіяни намагаються наступати малими штурмовими групами. Їхнє завдання – перейти кордон, накопичитись та розширити зону боїв на території України. Проте, як запевняють у ДПСУ, такі малі штурмові групи "максимально знищуються".

На Херсонщині росіяни застрягли – просуватись їм заважає річка, каже Кевлюк.

Карта DeepState

У Запорізькій області, за його словами, лінія фронту також лишається статичною. Там створено велику мережу інженерних та мінних загороджень, прозора рівна степова місцевість сприяє застосуванню будь-яких повітряних засобів ураження.

"До Запоріжжя росіянам залишилося 30 км, але їх ще треба пройти, – каже він. – А їм не вистачає людського ресурсу, зброї і техніки, щоби подолати інженерні загородження. І щоб забезпечити швидкий маневр у глибині оборони, якщо її вдасться прорвати. У нас це не вийшло у 2023 році, у них – ані у 2024-му, ані на початку 2025-го".

На півночі Харківської області початковим планом армії РФ було обійти Харків з двох сторін і, створюючи загрозу оточення, витиснути звідти українських військових. Реалізувати його поки не вдається. Бої там точаться від травня 2024 року приблизно на тому ж рівні, нагадує Селезньов.

"На сході Харківщини росіяни намагаються переправити особовий склад через річку Оскіл, – додає він. – Форсують, зазнають втрат, відчутних результатів немає".

На його думку, на Харківщині, як і на Сумщині, будуть відбуватися в'язкі бої у прикордонні. "Найвірогідніше – триватиме окопна війна, не пов'язана з серйозним переміщенням сил та засобів. Путінська армія не має достатньо ресурсів, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою", – резюмує Селезньов.

Що буде далі

Росія нарощує і активність на полі бою, і кількість власного військового угруповання.

У планах російського керівництва – до кінця року поповнити свою армію ще на 15 мотострілецьких дивізій, це приблизно 145 000 – 150 000 осіб.

Російський диктатор уже оголосив про масштабний призов до армії – з 1 квітня до 15 липня 2025 року на військову службу планують призвати 160 000 осіб.

Британська розвідка попереджає, що російських призовників, яких мають набрати під час цього весняного призову на військову службу, змушуватимуть підписувати контракти для відправлення на війну в Україну.

Скоро стане зрозуміло, чи здатні росіяни оперативно поповнити власні втрати, каже Волошин: "Ймовірно, що новоприбулі до російського війська – і призовники, і контрактники, і мобілізовані – теж братимуть участь у російсько-українській війні".

"Питання в тому, де вони візьмуть не лише потрібну кількість особового складу, а також техніки та зброї, – каже Селезньов. – Важливою буде роль КНДР, яка може передати достатню кількість військової техніки та особового складу".

Водночас, вважає ексречник Генштабу, не варто виключати появи добре підготовлених північнокорейських військ і безпосередньо на території України: "Путін діє в рамках угод між Москвою та Пхеньяном про присутність військ КНДР на території Російської Федерації. А на думку Путіна, Запоріжжя – це Росія".