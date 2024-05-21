Силы обороны за месяц атаковали ряд военных объектов в Крыму: объекты противоракетной и противовоздушной обороны, аэродромы, корабли Черноморского флота, воинские части.

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И не только. Завод Роснефти в Туапсе Краснодарского края остановил переработку нефти после атаки дронов утром 17 мая.

Все это – работа по формированию поля боя за оккупированный полуостров, говорит LIGA.net руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук. Но это сражение начнется не сейчас.

Как Украина делает Крым непригодным для российских войск, что они потеряли в результате ударов и чего ждать дальше – коротко.

"Грех было не ударить". Что происходило в Крыму в мае

Утром 28 апреля российские паблики сообщили об ударе ВСУ по системам ПВО на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму.

В ночь на 30 апреля были атакованы средства ПВО и РЛС по меньшей мере в четырех местах: в Симферопольском, Черноморском и Сакском районах полуострова.

"Есть сведения, что в районе Сакских каменоломен был прилет по площадке, где враг размещал "Искандеры". По меньшей мере одна пусковая установка сгорела, а другие куда-то дали деру", – рассказывает LIGA.net экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Через две недели – 13 мая – в соцсетях оккупантов сообщили об ударе по российской базе ПВО на горе Ай-Петри.

Антенны радиолокационной станции, спрятанные под шаровидными куполами, являются наземным аналогом самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, добавляет LIGA.net Лакийчук. Благодаря им россияне непрерывно контролировали воздушную обстановку над Крымом и Черным морем.

Оккупанты будут пытаться восстанавливать свои возможности, но оборудование, которое позволяло мониторить все воздушное, надводное и подводное пространство над акваторией Черного моря, не будет работать со 100% эффективностью, убежден Селезнев.

В результате атаки на аэродром "Бельбек" в ночь на 15 мая были поражены два самолета МиГ-31, ЗРК С-400 "Триумф" и состав горюче-смазочных материалов. По данным расследователей NYT, также уничтожен один Су-27 и поврежден один МиГ-29 россиян.

LIGA.net обратилась с просьбой о комментарии по поводу этих атак в Генеральный штаб ВСУ и Главное управление разведки Минобороны. Однако они пока что эту информацию не комментируют.

Поскольку создали зону безопасного пролета для ракет и дронов, "грех было не ударить" по главным частям оккупантов, добавляет Лакийчук.

"Прилетело и 810-й бригаде морской пехоты в Севастополе, и по Перевальному, где пункт постоянной дислокации 126-й бригады морской пехоты. Ну и то, что у Севастополя еще плавало, тоже свое получило", – напоминает аналитик.

Утром 19 мая Генеральный штаб сообщил, что ВСУ уничтожили российский морской тральщик "Ковровец". Тогда же в порту временно оккупированного Севастополя был поражен российский малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон".

Это единственный в Черном море носитель крылатых ракет, который после включения в состав флота так и не запустил ни одной ракеты до момента уничтожения, добавляет LIGA.net начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

"Перед тем, как взять на баланс, его два года испытывали, – и не смогли запустить ракету. И больше года после того, как он уже был в строю, – не смогли. Он был фактически недоделанным".

Так что уничтоженный "Циклон" станет "мертворожденным проектом" всего военно-морского флота России, который вышел в мир и исчез ни на что не способным, говорит Плетенчук.

Россиянам негде спрятаться. Что означают эти удары

Ударами по военным объектам Украина превращает территорию оккупированного Крыма в непригодную для российской армии, считает бывший командующий Силами США в Европе генерал Бен Ходжес:

"Россиянам негде скрыть свои штабы, материально-техническое обеспечение, авиацию, военно-морские объекты на этом полуострове".

Британская разведка соглашается: способность России защищать воздушное пространство вокруг Крыма ухудшается. По всей видимости, теперь россиянам придется рассредоточить воздушные средства, чтобы не потерять еще больше самолетов. Также они будут вынуждены перекидывать средства ПВО из других мест. Плюс – в дальнейшем все это усугубит проблемы с обслуживанием воздушного флота.

Украина продолжает вытеснять противника из Черного моря и из воздушного пространства над ним, объясняет Лакийчук.

"Более года назад Силы обороны освободили от россиян нашу часть моря. Выгнали российские корабли в Новороссийск, запустили транспортный коридор из наших портов. Но это – только на море, – говорит аналитик. – В воздухе россияне продолжали властвовать".

Украина прилагает усилия, чтобы уменьшать влияние российской системы ПВО, соглашается Селезнев. Прилеты по морской инфраструктуре порта Новороссийска являются тому свидетельством.

"Причем там побита не только морская инфраструктура, но и склады, и нефтеперерабатывающие терминалы на территории порта, через который происходит перевалка нефти и нефтепродуктов", – говорит он.

"Освобождать Крым пока не будут". Чего ждать дальше

Хотелось бы, чтобы следующим шагом было освобождение украинского юга и Крыма, но этого не будет, считает Лакийчук: "Пока мы не переломим ситуацию на Восточном направлении, не перехватим инициативу, вопрос наступления не стоит. Пока враг владеет инициативой, он определяет, где будут вестись боевые действия".

В Крыму оперативной инициативой сейчас владеет Украина, добавляет руководитель программ безопасности Центра глобалистики. Чтобы превратить ее из оперативной в стратегическую, удары будут продолжаться.

Враг упускает возможность надежно закрыть небо над полуостровом. И, соответственно – ресурсы. ВСУ увеличивают свои возможности, уточняет Селезнев.

"Это называется формированием поля боя, – заключает LIGA.net Лакийчук. – Чтобы ослабить врага на фронте, нужно бить по его тылу. И в этом вопросе именно Крым является той ключевой даже не точкой, а пятном, которое будет в значительной степени определять течение войны".