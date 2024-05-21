Сили оборони за місяць атакували низку військових об’єктів у Криму: об’єкти протиракетної та протиповітряної оборони, аеродроми, кораблі Чорноморського флоту, військові частини.

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І не тільки. Завод Роснєфті у Туапсе Краснодарського краю зупинив перероблювання нафти після атаки дронів уранці 17 травня.

Все це – робота із формування поля бою за окупований півострів, каже LIGA.net керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. Але ця битва почнеться не зараз.

Як Україна робить Крим непридатним для російських військ, що вони втратили внаслідок ударів та чого очікувати далі – коротко.

"Гріх було не вдарити". Що відбувалось у Криму в травні

Зранку 28 квітня російські пабліки повідомили про удар ЗСУ по системах ППО на мисі Тарханкут в окупованому Криму.

У ніч на 30 квітня були атаковані засоби ППО та РЛС у щонайменше чотирьох місцях: у Сімферопольському, Чорноморському та Сакському районах півострова.

"Є відомості, що в районі Сакських каменоломень був приліт по майданчику, де ворог розміщував "Іскандери". Щонайменше одна пускова установка згоріла, а інші десь накивали п'ятами", – розповідає LIGA.net ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За два тижні – 13 травня – у соцмережах окупантів повідомили про удар по російській базі ППО на горі Ай-Петрі.

Антени станції радіолокації, заховані під кулястими куполами, є наземним аналогом літаків дальнього радіолокаційного стеження, додає LIGA.net Лакійчук. Завдяки ним росіяни безперервно контролювали повітряну обстановку над Кримом і Чорним морем.

Окупанти будуть намагатись відновлювати свої спроможності, але обладнання, яке дозволяло моніторити весь повітряний, надводний та підводний простір над акваторією Чорного моря, не працюватиме зі 100% ефективністю, переконаний Селезньов.

В результаті атаки на аеродром "Бельбек" у ніч на 15 травня було уражено два літаки МіГ-31, ЗРК С-400 "Тріумф" і склад паливно-мастильних матеріалів. За даними розслідувачів NYT, також знищений один Су-27 і пошкоджений один МіГ-29 росіян.

LIGA.net звернулась із проханням про коментар щодо цих атак до Генерального штабу ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони. Однак вони наразі цю інформацію не коментують.

Оскільки зробили зону безпечного прольоту для ракет і дронів, "гріх було не вдарити" по головних частинах окупантів, додає Лакійчук.

"Прилетіло і 810 бригаді морської піхоти в Севастополі, і по Перевальному, де пункт постійної дислокації 126 бригади морської піхоти. Ну і те, що біля Севастополя ще плавало, теж своє отримало", – нагадує аналітик.

Вранці 19 травня Генеральний штаб повідомив, що ЗСУ знищили російський морський тральник "Ковровець". Тоді ж у порту тимчасово окупованого Севастополя було уражено російський малий ракетний корабель проєкту 22800 "Циклон".

Це – єдиний у Чорному морі носій крилатих ракет, який після включення у склад флоту так і не запустив жодної ракети до моменту знищення, додає LIGA.net начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

"Перед тим, як поставити в стрій, його два роки випробовували, – і не змогли запустити ракету. І більше року після того, як він вже був в строю, – не змогли. Він був фактично недоробленим".

Так що знищений "Циклон" стане "мертвонародженим проєктом" всього військово-морського флоту Росії, який вийшов у світ і зник із нього ні на що не спроможним, каже Плетенчук.

Росіянам немає де сховатись. Що означають ці удари

Ударами по військових об’єктах Україна перетворює територію окупованого Криму на непридатну для російської армії, вважає колишній командувач Сил США в Європі генерал Бен Годжес:

"Росіянам немає де сховати свої штаби, матеріально-технічне забезпечення, авіацію, військово-морські об’єкти на цьому півострові".

Британська розвідка погоджується: здатність Росії захищати повітряний простір навколо Криму погіршується. Ймовірно, тепер росіянам доведеться розосередити повітряні засоби, щоб не втратити ще більше літаків. Також вони будуть змушені перекидати засоби ППО з інших місць. Плюс – надалі все це збільшить проблеми з обслуговуванням повітряного флоту.

Україна продовжує витісняти противника з Чорного моря і з повітряного простору над ним, пояснює Лакійчук.

"Понад рік тому Сили оборони звільнили від росіян нашу частину моря. Вигнали російські кораблі в Новоросійськ, запустили транспортний коридор із наших портів. Але це – тільки на морі, – каже аналітик. – У повітрі росіяни продовжували панувати".

Україна докладає зусиль, щоб зменшувати вплив російської системи ППО, погоджується Селезньов. Прильоти по морській інфраструктурі порту Новоросійська є тому свідченням.

"Причому там пошматована не лише морська інфраструктура, а і склади та нафтопереробні термінали на території порту, через який відбувається перевалка нафти та нафтопродуктів", – каже він.

"Звільняти Крим поки що не будуть". Чого очікувати далі

Хотілося б, щоб наступним кроком було звільнення українського півдня і Криму, але цього не буде, вважає Лакійчук: "Поки ми не переламаємо ситуацію на Східному напрямку, не перехопимо ініціативу, питання наступу не стоїть. Поки ворог володіє ініціативою, він визначає, де будуть вестись бойові дії".

У Криму оперативною ініціативою зараз володіє Україна, додає керівник безпекових програм Центру глобалістики. Щоб перетворити її з оперативної на стратегічну, удари триватимуть.

Ворог втрачає можливість надійно закрити небо над півостровом. І, відповідно – ресурси. ЗСУ натомість збільшують свої можливості, уточнює Селезньов.

"Це називається формуванням поля бою, – підсумовує LIGA.net Лакійчук. – Щоб послабити ворога на фронті, треба бити по його тилу. І в цьому питанні саме Крим є тою ключовою навіть не точкою, а плямою, яка значною мірою визначатиме перебіг війни".