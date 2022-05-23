Пять сценариев окончания войны, Аэрофлот летит в "совок". Обзор западных медиа

Несмотря на заявления Кремля, проблема западного мира не в русофобии, а в избыточной русофилии; эксперты просчитали пять сценариев окончания войны, а Аэрофлот превращается руками Путина из передовой корпорации в советскую службу со старыми самолетами.



Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



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The Washington Examiner: Проблема мира — русофилия, а не русофобия

Основная причина провалов политики Запада в отношении России — не русофобия, а русофилия, заставляющая другие страны смотреть на Восточную Европу через призму Москвы. У профильных чиновников и экспертов всегда есть степень по российской истории или литературе. Соседи России автоматически считаются второстепенными актерами, а не политическими игроками, пишет The Washington Examiner.

Попытки примириться с Москвой подкрепляются двумя страхами: ядерной войной и вероятной нестабильностью России. "Ядерная сабля" появляется, когда Кремль проигрывает войну или какая-либо страна присоединяется к НАТО.

Западные политики постоянно играют на руку Кремля, когда относятся к этим угрозам серьезно и с уважением. Гораздо более эффективным ответом была бы контругроза: в случае ядерной войны от России ничего не останется. Ее лидеры не собираются совершать коллективное самоубийство, ведь они оппортунисты, которые всегда нападают на более слабого противника.

Еще одна проблема состоит в том, что западные политики до сих пор пытаются придерживаться ментального статус-кво, не осознавая, что мир кардинально изменился за последние три месяца. Неудачи и слабости России стали всем очевидны: ее армия безжизненна, экономика исключительно ресурсная, политическая структура негибкая. В нынешнем виде российское государство держится только на Путине.

Вместо того чтобы дожимать Россию, западные политики до сих пор ищут способ "вернуть все как было" и возобновить сотрудничество с Москвой, даже при том, что она и дальше будет оккупировать соседние государства. Это пытаются делать как Франция, так и Германия, и даже администрация Байдена колеблется по "украинскому вопросу".

Не нужно искать для Кремля дипломатический выход, его нужно выбивать из Украины, ведь каждая потерянная оккупированная территория будет восприниматься как поражение. И наоборот, любое "дипломатическое" решение, закрепляющее за Путиным захваченные территории, будет поражением для Запада.

Всеобъемлющая победа Украины даст мощный сигнал о том, что агрессия против независимого государства заканчиваются провалом. Киев должен быть обеспечен всем необходимым оружием, включая артиллерию большой дальности и РСЗО. Триумф Украины станет триумфом Запада, поскольку помог бы уничтожить последнюю империю, угрожающую европейской безопасности.

The Wall Street Journal: Пять сценариев окончания войны России против Украины

Никто не знает, как закончится война, но очевидно, что Россия в ней пока не выиграет. План А Путина — быстро захватить Киев и сменить правительство — провалился. План Б — битва за Донбасс, выглядит для Москвы все сложнее. Также возможный коллапс украинского государства оказался ложным, пишет The Wall Street Journal.

Рано или поздно на фронте наступит затишье. Как будут развиваться события дальше? Есть пять основных сценариев.

1) Коллапс России

Мотивированная, вооруженная украинская армия разоблачила слабости ВС РФ, наступление на Востоке идет сверхмедленно, в то время как западного вооружения поступает в Украину все больше. К примеру, западная артиллерия М777, по словам источников в Пентагоне, уже влияет на ход событий на фронте. Единственный успех россиян в этом контексте — тот факт, что их армия все еще держится. Терпимость ВС РФ может сломаться в любой момент, и это приведет (а в некоторых случаях уже приводит) к отказу идти в бой, беспорядку и отступлениям. В случае проигрыша Путину будет очень сложно удержаться у власти.

2) Коллапс Украины

У западных аналитиков нет точной информации о потерях украинцев на фронте. Им приходится судить только по опосредованной информации. В общем, сейчас по всем показателям кажется, что коллапс Украины малореален, но отбрасывать его полностью авторы материала считают нецелесообразным.

3) Замороженный конфликт

Войны часто оказываются в той точке, когда ни одна из сторон не может проиграть. Так может быть и здесь. Некоторые западные аналитики считают, что война будет продолжаться до конца этого года и даже дольше. По словам экспертов, сложившуюся ситуацию можно представить, если россияне организуют оборону и смогут восстановить свои катастрофические потери. Элиот Коэн из группы Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон) считает это маловероятным, ведь украинцы могут и дальше пользоваться своими преимуществами, такими как мобильность. Некоторые аналитики считают: если Украина сможет отразить наступление россиян на Донбассе, в ближайшие недели они смогут организовать контрнаступление. В это время начнется критическая фаза войны. А если россияне смогут мобилизовать 150 000 военных дополнительно, то конфликт перейдет в стадию замороженного.

4) Наступление Украины

Очень скоро россияне лишатся возможности продвигаться вперед. И вопрос будет в том, смогут ли украинцы их выбить с занятых позиций. Здесь западное вооружение было бы очень принципиальным. Если Украина будет наступать, то где остановится? Минимальные планы сейчас — вернуться к линиям разграничения, которые существовали до 23 февраля 2022 года. Аналитики уверены: в случае широкомасштабных успехов решение, где именно остановиться, будет политическим вызовом для президента Владимира Зеленского.

5) Эскалация

В Европе много дискутируют по поводу действий Владимира Путина в случае, если он будет проигрывать войну. Например, пойдет ли он на эскалацию и применит ли химическое и ядерное оружие. Аналитики говорят: такой вариант возможен, но малореален. Их использование может еще углубить изоляцию России, а под санкции попадут уже все, даже компании, которые будут сотрудничать с Москвой. Другим важным предохранителем против использования ядерного оружия является то, что оно вряд ли изменит ситуацию на фронте. Войска стоят очень близко, массового скопления ВСУ нет, потому стратегического смысла здесь нет. Более того, использование ядерного оружия вряд ли спровоцирует западные страны к ответному удару, однако вероятность привлечения конвенционных вооруженных сил в войне на стороне Украины существенно увеличивается.

Bloomberg: Аэрофлот "приземляется" из-за санкций

Через несколько часов после того, как Путин объявил "спецоперацию" против Украины, топ-менеджеры Аэрофлота собрались в штаб-квартире компании, обсудить бюджет крупнейшего российского перевозчика. Источники издания Bloomberg, присутствующие на заседании, описывают "сюрреалистическую атмосферу", во время которой присутствующие ругались и с ужасом обсуждали перспективы компании.

В течение нескольких недель топ-менеджер компании, руководитель одного из подразделений и стратегический руководитель ушли в отставку. Ранее Аэрофлот был примером компании, которой удалось вытащить себя из коммунистического прошлого. Сейчас ему придется туда вернуться.

Отрезанная от западного обслуживания и импорта необходимых запчастей из-за беспрецедентных санкций компания сосредоточится на внутренних маршрутах и самолетах местного производства. Кроме того, количество зарубежных направлений уменьшится до узкого круга "друзей России".

Аэрофлот являлся флагманом путинской России, демонстрируя, что государственная компания может предложить первоклассные услуги в конкурентной международной туристической индустрии. С начала войны ее проблемы стали символом изоляции России.

В марте, в ответ на решение Европейского Союза о возврате самолетов, арендуемых российским авиакомпаниям, Путин санкционировал арест коммерческих самолетов. Аэрофлот в короткие сроки отменил все международные рейсы, кроме Беларуси. С этого времени он осторожно возобновил обслуживание в 13 странах. До войны их было 56.

Число пассажиров международных рейсов, перевезенных Аэрофлотом, в марте сократилось вдвое по сравнению с годом ранее — до 189 000 человек. Это только начало проблем для компании.

Подавляющее большинство из более чем 350 самолетов компании являются моделями Airbus или Boeing, и для них уже сейчас не хватает деталей. Специалисты по авиационным данным IBA считают, что у российских авиакомпаний есть запасы на три месяца, а затем могут начать разбирать другие самолеты на запчасти. Даже самолеты российского производства Sukhoi имеют плохую репутацию из-за двух крупных катастроф в прошлом, а ее двигатели производились в кооперации с французской компанией Safran SA. Россия планирует наращивать производство менее эффективного Туполева Ту-214 советского производства.

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