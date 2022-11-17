Рамштайн-7. Какое оружие получит Украина для войны зимой и защиты от российских ракет

Через день после массированного удара по Украине и падения ракет в Польше министры обороны около 50 стран провели встречу Рамштайн.

Партнеры обещают Украине больше систем ПВО, артиллерии и поддержку – столько, сколько нужно, но не объявили новых номенклатур оружия.

Оружие – это не только деньги, но и время, объясняет LIGA.net главред Defense Express Олег Катков: "Вопрос в его наличии. На Рамштайне главное проходит не на брифингах для СМИ, а за закрытыми дверями".

Что дают Украине западные партнеры после ракетного террора Кремля, может ли европейский аналог Patriot спасти от иранских ракет, как не дать Путину зимой передышку – в разборе LIGA.net.

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ЧТО ОБЪЯВИЛИ НА РАМШТАЙН-7:

небо, артиллерия, зима

Поставки систем ПВО в Украину должны стать приоритетом №1, заявил в день Рамштайна генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Значительная часть разговоров… была сосредоточена на том, как предоставить Украине правильное сочетание систем ПВО и боеприпасов, чтоб сохранить контроль над небом и не дать РФ достичь превосходства в воздухе", – заявил после встречи топ-генерал США Марк Милли.

Министр обороны Алексей Резников считает Рамштайн успешным. Польша даст ПВО ближнего действия (системы не называются), а Испания – две системы HAWK, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Также ПВО пообещала Швеция в своем крупнейшем пакете помощи почти на $300 млн. Системы тоже не названы, но речь может идти о RBS-70, говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков.

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RBS-70 называют переносным ЗРК или комплексом малого действия, говорит эксперт. Он наводится по лазерной тропе, может быть установлен на авто и превращаться в неплохой мобильный ЗРК.

Комплекс разрабатывался как прифронтовой – для прикрытия переднего края, но сейчас это понятие размыто. RBS-70 потенциально можно использовать и в тылу против крылатых ракет и дронов.

"ВСУ уничтожили представление о назначении оружия. Потому что сбивают крылатые ракеты даже из ПЗРК "Игла" или Stinger, – объясняет Катков. – Если бы в 2021 году об этом сказать профессиональному военному или разработчику оружия, то на тебя посмотрели бы как на недалекого".

Германия обещает боеприпасы к ракетным системам MARS-II. Это – крутая история, ведь MARS-II является более мощным аналогом HIMARS, объясняет LIGA.net Владислав Селезнев, экс-спикер Генштаба ВСУ.

Канада даст пакет помощи на $376 млн. Польша – еще артиллерию и боеприпасы. А Греция – снаряды натовского 155-мм калибра.

"В этом случае всегда хочется сказать: спасибо, дайте еще. Потому что артиллерийская компонента для продвижения ВСУ очень важна. Без артиллерийской поддержки продвигаться вперед очень сложно, практически невозможно", – говорит Селезнев.

ЧЕГО ПОКА НЕ ДАЮТ

Рамштайн не стоит воспринимать как точку объявления новых пакетов помощи, говорит Катков. Страны сами их оглашают, а на Рамштайне подводят итог, финализируют и координируют следующие поставки – все самое важное происходит за закрытыми дверями.

"Большое количество стран вообще не разглашают, какое оружие передают, – объясняет эксперт. – Чехия заявила, что не хочет такими объявлениями помогать врагу. И только потом мы узнаем, что Чехия, например, передавала танки и будет модернизировать Т-72".

Не стоило рассчитывать, что после ракетных ударов 15 ноября, на следующий же день, на Рашмтайне объявят о поставках ряда новых видов оружия. Эти заседания готовятся заранее, им предшествуют долгие переговоры и процедуры, говорит Селезнев.

"Рамштайн – это уже логический итог переговоров, он не подвязан к конкретной атаке армии РФ", – объясняет военный эксперт.

Но еще с октября Украина просит систему ПВО SAMP-T. В день Рамштайна президент Зеленский рассказал, что обсуждал это с премьером Италии Джорджей Мелони – но поставки зависят от трех стран.

SAMP-T был проектом компаний из Германии, Италии, Франции. Стоит на вооружении двух последних и в экспортной версии в Сингапуре.

По словам Каткова, эти системы можно назвать европейским аналогом американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Они способны поражать в радиусе до 40 км баллистические ракеты и до 100 км – аэродинамические цели (крылатые ракеты, самолеты).

SAMP-T пригодятся, если РФ получит иранские баллистические ракеты. Италия и Франция могли бы их передать для строки "успешное боевое применение" в рекламе под экспорт, считает Катков.

Но этих систем еще не так много – реально для Украины могут выделить несколько единиц, а не десятки, объясняет он. К тому же, во всех странах НАТО системы ПРО разрабатывались для прикрытия самых важных стратегических объектов: авиабаз, но не городов.

"Не стоит представлять, что если нам передадут несколько Patriot или SAMP-T, то мы будем полностью защищены от баллистических ракет. Нет. Это физически невозможно", – говорит Катков.

Реалистичный сценарий защиты от баллистических ракет – уничтожение пусковых установок. По словам эксперта, для этого нужно оружие с дальностью 300 км – ракеты ATACMS для HIMARS или любые подобные крылатые ракеты, которые можно установить на советские самолеты.

Отличной новостью стало бы и получение самолетов F-16, добавляет Селезнев. Это – целая боевая платформа, более эффективная, чем HIMARS.

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ЧЕГО ЖДАТЬ ЗИМОЙ

и как не дать паузу Путину

Украина должна продолжать давление на россиян, но боевые действия могут замедлиться до января-февраля, пока земля не промерзнет, заявил генерал Милли. По его словам, если фронт станет, то потенциально это может стать окном для переговоров – "решать Украине".

Милли – прагматичный военный и воспринимает информацию через призму сводок разведки, объясняет Селезнев. Но в феврале западные разведки не учли фактор украинского сопротивления и ошиблись, когда давали Украине шанс продержаться от трех дней до нескольких недель.

По словам эксперта, Милли в чем-то прав, но не учитывает всех факторов в своих расчетах. Селезнев вспоминает, как сам был в ноябре 2014-го в штабе АТО на Краматорском аэродроме.

"Условия были чрезвычайно сложные, на первой линии еще сложнее, – говорит эксперт. – Но начался декабрь, и с ним активная фаза боев за Дебальцевский плацдарм, потом февраль-январь 2015… Шли очень активные бои с большим количеством техники и военных. Вряд ли снег или мороз замедлят войну".

Для успешного наступления ВСУ нужны артиллерия, боеприпасы, HIMARS и ракеты, говорит эксперт. Для энергетической безопасности – больше ПВО, тех же норвежско-американских NASAMS и немецких IRIS-T, новые батареи которых находятся на стадии производства.

И партнеры обещают это делать. Глава Пентагона заверил после встречи Рамштайн-7, что западные страны сосредоточены на двух типах поставок – для защиты мирного населения Украины от ракетных ударов и для достижения ВСУ целей по освобождению своей земли.

"Когда лучше вести переговоры – будут решать украинцы, а не мы, – заверил Остин. – Меня поразило, как много министров обороны сами говорили: мы будем делать это столько, сколько потребуется. Я думаю, что Алексею Резникову и его команде приятно это слышать".

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