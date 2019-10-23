"Разваливают дела Януковича". Почему уволили Сергея Горбатюка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка. Все из-за реформы прокуратуры, инициированной Офисом президента Владимира Зеленского: все прокуроры должны пройти переаттестацию. Что на самом деле произошло между Горбатюком и Рябошапкой, каковы могут быть настоящие мотивы увольнения, которое Горбатюк считает незаконным – разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка с должности начальника УСР ГПУ. В комментарии LIGA.net в Генпрокуратуре сообщили, что причина увольнения - реорганизация ГПУ, предусматривающая переаттестацию всех сотрудников ГПУ. Для прохождения аттестации необходимо заполнить заявление установленного образца. Пресс-секретарь замгенпрокурора Виктора Чумака Евгения Сливко сообщила LIGA.net, что Горбатюк якобы подал заявление неустановленного образца. "Такое заявление не является основанием для прохождения тестирования, а лицо считается таким, что не изъявило желание проходить оценивание", – подчеркнула она.

Сам Горбатюк ранее также подтвердил LIGA.net, что написал заявление на аттестацию в произвольной форме. По его мнению, само заявление нарушает множество законов, особенно в части использования на собеседовании информации о прокуроре из анонимных источников. "Я написал заявление о невозможности выполнения порядка, утвержденного генпрокурором о прохождении аттестации, в которой предполагалось написания заявления установленного образца с согласованием анонимок и тому подобное. И мотивировал, почему я не могу выполнить. Во-первых, нарушается большое количество законов. Я, как прокурор, который работает в органе, следит за соблюдением законодательства, не могу себе позволить соглашаться с этими грубыми нарушениями", – сообщил Горбатюк.

Позже выяснилось, что прокурора Алексея Донского, который расследовал дела Майдана, тоже уволили с должности. Причиной стало оформление заявления на аттестацию в ненадлежащей форме. "Мое заявление признали оформленным не по тому образцу, как требовал генпрокурор. Я в своем заявлении прописал незаконность подписанного им порядка аттестации и показал намерение пройти аттестацию на условиях и в порядке, определенных законом", – отметил Донской.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Горбатюк возглавлял управление, а до этого департамент, которые занимались расследованием событий во время Революции достоинства на Майдане независимости в Киеве в 2013-2014 годах. Родственники героев Небесной сотни и их адвокаты поддерживали Горбатюка. Они также считали расследование под его управлением эффективным и результативным. Горбатюк неоднократно заявлял, что ему "вставляет палки в колеса" руководство Генпрокуратуры, в частности, бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Однако Горбатюк связывает свое увольнение не с неправильным заявлением, не с делами Небесной сотни, а с желанием нового руководства ГПУ похоронить дела времен Виктора Януковича. "С первых дней Рябошапка занял позицию, что преступной организации (Януковича, - ред.) нет: "По нашему мнению, это выдумка Луценко", - такие фразы говорили", - процитировал Горбатюк, напомнив о подозрениях экс-главе МВД Виталию Захарченко, бывшему генпрокурору Виктору Пшонке, экс-премьеру времен Януковича Николаю Азарову и другим.

"Я говорил: "Если вы не хотите видеть признаков преступной организации, считаете, что это какая-то выдумка - пожалуйста, там есть 5000 томов, читайте, выписывайте доказательства и выносите постановление о закрытии уголовного производства", - заявил Горбатюк.

Свое увольнение он связывает с нежеланием ГПУ расследовать дела Януковича, поскольку "сейчас при власти есть лица, которые работали в то самое время в Кабинете министров". И им, уверен Горбатюк, можно выдвигать подозрения. И хоть он не называл имен, но с 19 декабря 2010 года по март 2014 года в правительстве Азарова работал, например, нынешний глава Офиса президента Андрей Богдан.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Горбатюк заявил, что приказ о его увольнении незаконный. По его мнению, генпрокурор действительно может увольнять сотрудников ГПУ в случае их отказа от аттестации, но это касается лишь прокуроров, а не следователей. "Относительно следователей закон в таких случаях не дает генпрокурору права издавать приказы об увольнении", – подчеркнул экс-начальник УСР.

Поэтому, как сообщил Горбатюк LIGA.net, он обжалует приказ Рябошапки в Административном суде. Он также добавил, что подаст в Государственное бюро расследований заявление о совершении уголовного правонарушения генпрокурором. "Заявление о преступлении будет написано по статьям 172 и 343 УК", – рассказал Горбатюк. Первая статья касается грубого нарушения трудового законодательства, вторая - вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа.

На вопрос, что ждет дела Майдана теперь, Горбатюк ограничился лишь репликой: "Буде зле".

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