Незавершенный бунт главаря террористов Евгения Пригожина спровоцировал в России волну отстранений от должностей и задержаний военных "авторитетов".

Вряд ли это можно считать началом репрессий внутри российского режима, рассказывает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов: "Репрессии в России никогда не прекращались, и все общество там находится под контролем".

Но это – симптом деструктивных процессов внутри страны-агрессора.

Это важный процесс для мониторинга, добавляет LIGA.net представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов: "Часть этой так называемой "элиты" готова идти на контакт и иногда даже болеет за то, чтобы другие группы внутри Кремля терпели потери и поражения".

Что происходит внутри российских элит и какие возможности эти процессы создают для Украины – в разборе LIGA.net.

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ПОЧЕМУ ЧИСТКИ ОФИЦЕРОВ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЮТ

Уже через несколько часов после начала мятежа Группы Вагнера российские спецслужбы задержали 13 высокопоставленных военных, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Еще 15 офицеров из состава высшего командования армии РФ отстранили или уволили совсем.

В середине июля генерала Ивана Попова, командовавшего оккупационными войсками на Юге Украины, уволили после доклада о проблемах в российской армии. Перед этим западная пресса писала о якобы задержании другого "авторитета" – командующего военно-космическими войсками, генерала Сергея Суровикина. А несколько дней спустя стало известно об увольнении генерала Владимира Селиверстова, командира 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В июле в Москве арестовали террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), критиковавшего руководство России за "неправильное" ведение войны.

Институт изучения войны (ISW) сразу предположил, что это может быть публичным проявлением изменения баланса сил между разными группировками в Кремле. Последующие задержания полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова и бывшего офицера ФСБ, полковника Михаила Полякова стали дополнительным подтверждением этого предположения.

В целом количество отстраняемых генералов и полковников в России измеряется по меньшей мере десятками, говорит LIGA.net член комитета Совета по нацбезопасности Сергей Рахманин (фракция Голос).

Перетасовки офицеров и генералов продолжаются постоянно, напоминает он. С начала большого вторжения были замены командующих всех военных округов, систематически увольняются командиры военных соединений.

Но после так называемого "путча Пригожина" кадровые чистки в армии государства-агрессора приобрели более масштабный и системный характер.

Отстранение или даже увольнение необязательно означает неизбежную опалу или окончательное изгнание из российской армии, отмечает депутат.

"Генерал-полковник Теплинский и генерал Селиверстов после непродолжительного отстранения были снова возобновлены на своих должностях, генерал-полковник Александр Лапин получил другое кадровое назначение, а генерал-майор Попов был откомандирован в Сирию", – напоминает Рахманин.

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ЗАЧЕМ ЭТИ ЧИСТКИ ТОГДА ПРОВОДЯТ

Псевдопутч Пригожина серьезно встряхнул политическую конструкцию РФ, говорит LIGA.net бывший министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко. Он привел к началу внутривидовой борьбы между теми или иными силами и центрами влияния в России.

"Конструкция Московии начинает еще больше расшатываться и ослабевать, – говорит он. – Мы должны только со стороны наблюдать и радостно желать им успеха во взаимном уничтожении. Это – хороший процесс".

Представители российских элит сегодня пытаются топить друг друга, подтверждает представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, сейчас продолжается внутренняя конкуренция и борьба за некие преференции, потоки и должности. "Ключевым мотивом во многих этих процессах является поиск своего места и определенных гарантий безопасности в будущем, после Путина", – убеждает Юсов.

Сейчас власти в России пытаются зачистить внутреннее пространство от нелояльных высказываний, говорит LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк: "Но это – не стратегия. Это – паничность".

Часть российских элит сегодня ощутимо обеспокоена по нескольким причинам, рассказывает LIGA.net экс-глава МИД Павел Климкин.

Первая – увеличение влияния Китая. "Они не хотят, чтобы Китай в какой-то момент перешел точку невозврата и получил опосредованный контроль над элементами российской системы, – объясняет Климкин. – Это очень ощущается по ключевым российским элитам. И силовикам, и не силовикам".

Вторая причина для беспокойства – то, что элиты частично находятся в разобранном состоянии и не понимают, есть ли у режима дальнейшая стратегия.

"Макроэкономика начинает провисать. Им удалось не допустить обвала, – говорит экс-глава МИД. – Но Запад достаточно эффективно контролирует процесс и действует подобно питону, который постепенно уменьшает возможности для маневра. Они не понимают, как из этого выплывать, и осознают, что со следующего года начнутся реальные макроэкономические проблемы".

Третья причина – очевидная необходимость ремонта российской системы.

"Они пытаются понять, где есть слабые звенья, – говорит Климкин. – Горкин и подобные истории – это не зачистка, но сигнал всем, что неприкосновенных нет. Интересы стабильности системы – это номер один".

Сами по себе эти кадровые перетасовки и задержания ни на что не влияют, убеждает LIGA.net Данилов. Они происходят в зависимости от необходимости нейтрализовать тех или иных лиц, якобы выходящих из-под контроля.

"Это может быть определенный спектакль, чтобы показать широкой публике, что ситуация под контролем. Что никто не может иметь точек зрения, отличных от мнений в Кремле, – считает Данилов. – Потом этих людей могут использовать в разных процессах – в роли якобы противников режима. Но это не соответствует действительности".

Ни одного самостоятельного человека на территории России нет, отмечает секретарь СНБО. Все находятся в одной системе координат, построенной давно, – и режим Путина держит все на контроле.

"Нам нужно принимать во внимание другие процессы, которые действительно могут быть достаточно влиятельными для будущего России, – подчеркивает он. – Это процессы, которые будут связаны с национальным вопросом и экономическими вызовами. Это то, что может ситуацию в России развернуть в совсем другую сторону".

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ЧТО ЭТИ ЧИСТКИ ОЗНАЧАЮТ ДЛЯ УКРАИНЫ

Украина должна использовать эти процессы в свою пользу, говорит Юсов.

"За ними нужно следить. Над этим работает и Украина, и наши партнеры по свободному миру, – отмечает он. – Тем более, что часть этой так называемой "элиты" готова идти на контакт и кое-где даже болеет за то, чтобы те или иные группы внутри Кремля несли больше потерь и поражений".

На уточняющий вопрос LIGA.net, может ли Украина рассчитывать на более практичный профит от них, представитель ГУР отвечает:

"Он есть, но мы не можем сейчас об этом говорить. В большинстве случаев речь идет не об идеологической составляющей. Сугубо меркантильные соображения безопасности".

Мы не просто можем, мы должны воспользоваться этой нестабильностью, подчеркивает Климкин. Это должна быть общая с Западом стратегия давления на Россию. Но скоординировать ее тяжело не только политически, но даже эмоционально.

"Запад хочет работать на перспективу. Для нас часы идут совсем по-другому. Мы хотим всего сегодня и максимум – завтра", – говорит он.

Западных партнеров пугает крах РФ, уточняет бывший глава МИД.

Они оценивают риски и не желают неконтролируемого развития событий, объясняет Климкин. Также этого не хотят ключевые незападные игроки: "США и Китай это обсуждали. Что они согласовали, конечно, никто не скажет".

В Офисе президента внимательно следят за последними событиями в России, включая непубличные, уверяет Подоляк. Но никакие торги с Западом для российских элит невозможны, пока Путин остается у власти.

У российских кланов есть только один эффективный сценарий, считает советник главы ОП: "Если они хотят выжить – физически, политически и финансово, сохранить за собой определенные влияния, они должны заменить Путина, транзитировать кому-то власть и принять решение по финалу войны. Они должны вывести войска из Украины. Чем раньше они это сделают, тем вероятнее, что удержат контроль над внутренним пространством без бунта".

Пока сигналов, что Россия может изменить планы по Украине, нет.

"Изменение власти в России никоим образом не может повлиять на ее агрессию против Украины, – возражает Данилов. – Имя нового царя не будет иметь никакого значения. Они агрессивно настроены сами по себе. Их душит историческая память. У них есть выражение: без имени и без племени. Это на самом деле – о россиянах".

Россия делает ставку на дестабилизацию Украины и продолжает тратить на это колоссальные ресурсы, говорит Юсов. Ее расчет состоит в том, что путинский режим сможет продержаться дольше Украины и украинцев.

Но пока Украина выглядит более устойчивой, чем режим Путина, отмечает он.

Кадровая чехарда усложняет России процесс управления войсками, привносит дополнительную нервозность, деморализует войска и искажает реальное положение вещей для высшего командования, говорит Рахманин.

Но подавляющее большинство российских военных достижений связано не с мастерством их военачальников, а с объективным численным преимуществом в вооружениях и солдатах, напоминает нардеп. А также с "откровенно пренебрежительным отношением власти РФ к жизням собственных граждан, обреченных на многочисленные мясные штурмы ради безумных планов".

"Кадровые перемещения в стане врага, безусловно, должны быть в фокусе внимания нашего военного руководства. Это позволяет отчасти корректировать их планы", – отмечает Рахманин.

Впрочем, победа гораздо больше зависит от сноровки бойцов и командиров ВСУ, убежден он, чем от кадровых "пятнашек" в России.

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