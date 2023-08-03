"Технологически нам лучше выборы провести раньше, – признается LIGA.net собеседник в руководстве фракции Слуга народа. – Если в рейтинг президента все верят, то с партийным – чем дальше, тем хуже".

Политическим желанием "слуг" подыграло последнее заявление председателя Совета Руслана Стефанчука – о том, что Конституция не запрещает выборы во время войны.

"Есть большое желание части властной команды провести выборы, – говорит LIGA.net Алексей Гончаренко, нардеп от Евросолидарности. – Украинцам была заявлена победа авансом, просят готовить плавки в Крым. И когда этого нет – власть боится потерять электорат".

Рассматривают ли на Банковой реальную возможность провести выборы в условиях активной фазы войны, давят ли на Украину в этом вопросе международные партнеры и почему об организации послевоенных выборов нужно думать уже сегодня, – разбиралась LIGA.net.

ЭФФЕКТ МАНДЕЛЫ

29 июля в партийном чате фракции СН было неспокойно. Депутаты активно обсуждали интервью Стефанчука, заявившего, что "конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет".

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"Многие не поняли, к чему было это заявление. Часть вспомнила о Конституции", – рассказывает LIGA.net на условиях анонимности один из "слуг". – Добавьте к этому истории с Аристовым и Холодовым. У многих нардепов настроения очень грустные, потому что понимают, что их дальше не возьмут".

"Мне странно, что это вызвало шквал эмоций у многих, – говорит Стефанчук в комментарии LIGA.net . – Это, наверное, потому, что люди мало осведомлены о положениях Конституции. Я бы назвал это эффектом Манделы. Все вроде бы знают, что нельзя, но найти конкретное положение в Конституции никто не может".

Представитель президента в ВР Федор Вениславский (Слуга народа) успокаивает коллег. "Никаких разговоров о возможных выборах до окончания войны я не слышал", – убеждает он в комментарии LIGA.net.

Опрошенные LIGA.net эксперты указывают на ч. 4 статьи 83 Конституции, в которой указано: В случае истечения срока полномочий ВР во время действия военного положения ее полномочия продлеваются до дня первого заседания первой сессии ВР, избранной после отмены военного положения.

"Поэтому прекращение полномочий текущего созыва парламента во время военного положения невозможно, как и выборы", – объясняет LIGA.net Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети "Опора".

"Это манипуляция – говорить, что Конституция не запрещает, – говорит LIGA.net нардеп Андрей Осадчук из фракции Голос. – Статья 83 четко все говорит. Если кому-то здесь непонятно – нужно повторно проходить курс конституционного права в университете".

Стефанчук настаивает на своем.

"Кажется, понятное положение. Но будем читать, кто является субъектом по этому положению, – объясняет спикер. – Это Верховная Рада по истечении срока ее полномочий. Поэтому это положение, очевидно, следует читать вместе со статьей 76 Конституции, где написано, что срок полномочий ВР составляет 5 лет. Именно эта точка, согласно общему правилу, определяет сроки полномочий ВР. Пять лет может быть этому парламенту 29 августа 2024 года. И только с этого момента может запуститься положение части четвертой статьи 83. До этого времени Конституция не содержит никаких запретов".

По его словам, запрет на проведение выборов предусмотрен в избирательном кодексе и законе о правовом режиме военного положения. "Но это не отменяет того, что в Конституции действительно нет положения, содержащего однозначный запрет выборов во время военного положения", – резюмирует глава ВР.

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СТЕФАНЧУК И КОКС

Но с чем связана вторая часть заявления Стефанчука? "С одной стороны – да, парламент должен продолжать работу, – заявил он в том же интервью. – С другой, мы должны понимать, что не должно быть застоя демократии".

В этом ключе спикер упоминает президента ПАСЕ Тини Кокса. В мае этого года Кокс дал интервью Европейской правде, и журналисты трактовали его слова так, будто он настаивает на проведении Украиной парламентских и президентских выборов даже при условии военного положения, а украинская власть должна придумать, как ответить на этот вызов.

Это возмутило и часть депутатского корпуса.

"На 18-й месяц (большой войны. – Ред.) с обеих сторон Атлантического океана очень много желающих достичь так называемой боевой ничьей, – считает Осадчук. – И если мы решим проводить выборы на меньшей территории, чем находившаяся под контролем Украины до 24 февраля 2022 года, я вам гарантирую, все недруги скажут, что мы согласились с потерей территорий. Любой разговор о выборах во время действия военного положения является незаконным".

Украинские СМИ некорректно трактовали слова Кокса, убеждена Айвазовская: "Я брала у него комментарий, и он четко сказал, что только Украина может определить, когда и при каких условиях будут проводиться выборы. Но поскольку Украина стремится к демократии, то она не может даже во время войны не заниматься процессом подготовки послевоенных выборов".

"Я не вижу реальной дискуссии внутри парламента или среди западных партнеров, склоняющих Украину к выборам в условиях активной фазы войны и военного положения", – объясняет Айвазовская в комментарии LIGA.net

По просьбе LIGA.net Стефанчук разъясняет, что имел в виду.

"Многие международные коллеги во время общения спрашивают: "Думаете ли вы о следующих выборах?", – говорит спикер LIGA.net. – Я им всегда говорю: "Мы думаем о нашей победе, а выборы должны быть после нашей победы". И тут уже действительно нужны будут изменения в законодательство".

По словам Стефанчука, парламент как минимум должен объяснить, какие это будут выборы: "Ведь Конституция предусматривает только два вида выборов: очередные и внеочередные. Послеочередных не существует. И еще есть целый ряд других законодательных несогласований. Надо понять, как нам выходить из этой юридической путаницы".

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"ЭТО АВАНТЮРА ДАЖЕ ДЛЯ НАС"

С электоральной точки зрения власти заинтересованы в скорейших выборах – "пока не размазался рейтинг", говорит LIGA.net собеседник в руководстве фракции Слуга народа: "Но объективно сейчас нет возможности. Выборы во время войны – это авантюра даже для нас".

Хотя, по его словам, большинство парламентских фракций не прочь "перезагрузиться", пока их уровень поддержки не полностью упал.

"То есть в теории все заинтересованы, но думают, как к этому отнесется их избиратель, – объясняет он. – С одной стороны, люди не воспринимают этот парламент. Но учитывая войну выбирают, что лучше пусть посидят еще депутаты с Мальдив, чем нам прилетит ракета по голове из-за выборов".

Гончаренко из Евросолидарности уверяет, что о выборах говорят только "слуги": "Власть боится потерять электоральные возможности".

Стефанчук убеждает: проводить любые выборы в период военного положения крайне опасно для страны. А без обеспечения участия в выборах военнослужащих, выехавших за границу людей, нашедших временное убежище в других странах, без обеспечения безопасности избирательного процесса, без других более мелких вопросов – невозможно.

Опрошенные эксперты LIGA.net воспринимают заявление Стефанчука как призыв готовиться к выборам, которые будут проведены после войны.

Ведь есть много вызовов. Необходимо обновить данные госреестра избирателей. Нужно понимать, где и в каких странах будет возможность создать дополнительные временные избирательные участки для миллионов украинских вынужденных мигрантов, объясняет LIGA.net Александр Клюжев, эксперт Международного фонда избирательных систем (IFES) в Украине.

"Весь комплекс проблем говорит о том, что уже сейчас нужно готовиться к выборам, но зная, что они будут проведены после того, как завершится война, и мы подготовимся к ним", – говорит Клюжев.

По его мнению, к концу осени уже должен быть проговорен на уровне ЦИК и парламента план подготовки к послевоенным выборам.

Но власти боятся давать старт публичной дискуссии.

"Когда начинаешь активно заниматься рабочей группой, то все думают, что будут выборы, – объясняет LIGA.net один из руководителей фракции СН. – Плюс депутаты видят, как Зеленский обещает последствия выехавшим за границу. И думают, что завтра разгонят парламент".

На самом деле, по словам собеседника, профильные структуры уже давно вырабатывают теоретические аспекты проведения послевоенных выборов. "Просто все эти процессы не собираются в какой-либо документ, чтобы не вызвать лишние политические стрессы", – убеждает он.

Айвазовская из Опоры призывает начинать дискуссию уже сейчас. В противном случае Украина получит очень высокий репутационный ущерб.

"Даже в рамках выборов в США мы наблюдаем дискурс вокруг украинской демократии, – объясняет она LIGA.net. – Крайние политики уже начинают апеллировать к тому, что Украина не проводит выборы, значит – не демократия, значит, ей не нужно помогать".

"Нельзя говорить о выборах во время войны, но нужно говорить, как сохранить демократию в стране, которая сейчас борется с авторитарным режимом восточного соседа и испытала агрессию, потому что она является демократией", – резюмирует Айвазовская.

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ВСЕ В РУКАХ ВСУ

Другой вопрос – когда проводить послевоенные выборы.

"Команда президента отдает себе отчет, что сможет перезагрузиться только немедленно после отмены военного положения. За три месяца "мирной" жизни их дела репутационно будут очень сложны", – считает Осадчук из Голоса.

Однако, по его мнению, проводить выборы сразу после военного положения – абсурд: "Страна после такого социального и экономического потрясения потребует восстановления: чтобы вернулась свобода слова, нормальная общественная жизнь, нормально начали работать политические партии. Для этого нужно минимум два квартала, чтобы прийти в себя".

В Евросолидарности с этим согласны.

"Выборы – это не только прийти и сосчитать, – объясняет Гончаренко. – Какая может быть избирательная кампания, когда власть полностью контролирует телевидение? После завершения боевых действий нам нужно минимальное время, чтобы обеспечить все демократические избирательные процедуры".

В монобольшинстве не видят в этом никаких проблем. По словам Вениславского, после прекращения военного положения ЦИК должна приступить к избирательным процедурам с соблюдением всех национальных и международных стандартов прозрачности и демократичности избирательного процесса.

Сейчас власти ждут новостей с фронта.

"Раньше, чем что-либо прояснится на фронте, закон писаться не будет, – говорит LIGA.net собеседник в руководстве СН. – Могут быть обсуждения на уровне комитета, но не более".

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