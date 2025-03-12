11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между представителями Украины и США. Ключевой результат встречи – США разблокирует военную и разведывательную помощь Украине.

Это – безусловный позитив. Как говорит LIGA.net старший советник Департамента обороны и безопасности CSIS Марк Канчиан, без нее проседание обороноспособности Украины было бы неизбежным в течение нескольких месяцев.

В ходе переговоров Киев согласился на немедленное перемирие, если на это пойдет российский диктатор Владимир Путин.

Но ключевой прорыв встречи состоит в том, что она закрепляет правильный для Украины формат дальнейших переговоров, объясняет LIGA.net эксперт "Украинской призмы", преподаватель Киево-Могилянской академии Александр Краев.

"Больше США не заставляют нас согласиться на все, о чем они договорились с россиянами. Теперь есть Украина и Америка, которые вместе формируют драфт и подход к переговорам и принуждают россиян к принятию определенных условий", – говорит он.

О чем договорились в Джидде и чего ожидать, если россияне не примут предложения США – коротко.